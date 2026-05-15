Guatemala prepara su tercer billete conmemorativo; estos han sido los otros emitidos por el Banguat

El presidente del Banco de Guatemala (Banguat), Álvaro González Ricci, ha confirmado en una entrevista reciente con Prensa Libre que la institución prepara un nuevo billete conmemorativo, el cual contará con características especiales de seguridad y tendrá circulación legal en Guatemala.

El anuncio forma parte de las actividades impulsadas por el banco central durante el 2026, año en el que se conmemoran tres fechas históricas: los 100 años de la Banca Central en Guatemala, los 80 años del Banco de Guatemala y los 70 años del Centro Cívico de la Ciudad de Guatemala.

En entrevista con Prensa Libre, Álvaro González Ricci habla sobre el nuevo billete conmemorativo que el Banco de Guatemala espera emitir en 2026. (Video, Prensa Libre: María René Barrientos)

Monedas y billetes conmemorativos en Guatemala 2026

A finales de abril, el Banco de Guatemala anunció monedas conmemorativas por los 70 años del Centro Cívico y los 80 años del Banguat.

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A diferencia de estas monedas, que tienen fines principalmente de colección, los billetes conmemorativos sí cuentan con curso legal, por lo que pueden utilizarse para cualquier transacción comercial.

González Ricci, explicó que la emisión de monedas y billetes conmemorativos también cumple una función cultural y educativa vinculada con la numismática y la promoción de la historia monetaria del país.

Hasta ahora, Guatemala ha emitido únicamente dos billetes conmemorativos oficiales. A continuación, se detalla cuándo fueron lanzados y cuáles fueron los motivos de su emisión.

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Billete de Q20 por el Bicentenario de Independencia

En agosto del 2021, el Banco de Guatemala presentó el billete conmemorativo de Q20 por el Bicentenario de la Independencia de Guatemala (1821-2021).

La entidad explicó en ese momento que el objetivo era exaltar los valores históricos relacionados con la independencia nacional y destacó que era la primera vez en la historia del país que se emitía un billete conmemorativo de circulación legal.

La emisión alcanzó los Q500 millones.

Billete de Q1 por los 100 años del quetzal

La segunda emisión ocurrió en septiembre del 2024, cuando entró en circulación el billete conmemorativo de Q1 por el centenario del quetzal como unidad monetaria de Guatemala.

El Banco de Guatemala informó que el billete comenzó a circular el 10 de septiembre del 2024 y que, para el 4 de octubre de ese año, ya se habían colocado 14.5 millones de unidades.

Para esta edición se imprimieron 25 millones de billetes.

Esta emisión recibió el reconocimiento “Billete conmemorativo del año en Latinoamérica” durante los premios High Security Printing Latin America 2025.

El tercer billete conmemorativo en preparación

Durante la entrevista concedida a este medio, González Ricci adelantó que el nuevo billete incorporará innovaciones en materia de seguridad.

“Vamos a hacer próximamente otro billete conmemorativo (...) y vamos a ver algunas características especiales que seguramente empezaremos a incorporar en las siguientes emisiones de los billetes que usamos todos los días”, afirmó el presidente del Banco de Guatemala.

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Aunque todavía no se ha revelado la denominación ni la fecha exacta de circulación, este sería el tercer billete conmemorativo emitido en el país.

La importancia cultural y económica de los billetes conmemorativos

El presidente del Banco de Guatemala señaló que estas piezas ayudan a difundir el patrimonio artístico, histórico y económico del país, además de reforzar la confianza en la estabilidad del quetzal.

Añadió que los elementos gráficos incluidos en los billetes permiten comunicar aspectos históricos, símbolos nacionales, personajes relevantes y conceptos relacionados con la estabilidad macroeconómica de Guatemala.

El funcionario destacó además que el quetzal se mantiene como una de las monedas más estables de la región, lo que, aseguró, fortalece la confianza pública en la labor del banco central.