Banguat anuncia seis monedas de colección para 2026 y confirma que aún se vende la primera emitida en 1992

El Banco de Guatemala (Banguat) anunció la emisión de seis monedas conmemorativas de plata en 2026, en el marco de importantes aniversarios históricos y culturales para el país.

Esta nueva colección se sumará a la primera moneda conmemorativa emitida en 1992, dedicada al centenario del nacimiento de Carlos Mérida, de la cual aún hay piezas disponibles para el público, según información de la institución.

El presidente del banco central, Álvaro González Ricci, informó que la colección incluirá cinco monedas dedicadas a los principales artistas del Centro Cívico de la capital, así como una sexta pieza para conmemorar los 80 años del Banco de Guatemala.

Aniversarios que marcarán la colección 2026

La colección de monedas conmemorativas 2026 del Banco de Guatemala estará dedicada a fechas que representan hitos en la historia institucional y cultural del país.

“Es un año muy especial, porque coinciden muchas fechas que debemos recordar: los 100 años de la Banca Central, los 80 años del Banco de Guatemala y los 70 años del Centro Cívico. Por eso se hará una colección de cinco monedas dedicadas a sus principales artistas y otra por los 80 años del Banco. Tenemos muchas cosas que celebrar y queremos que todo esto se convierta en patrimonio y que los guatemaltecos conozcan la gran herencia cultural que tenemos como país”.

Las emisiones se enmarcan en tres fechas clave:

100 años de la Banca Central en Guatemala

80 años del Banco de Guatemala (institución creada en 1946)

70 años del Centro Cívico de la Ciudad de Guatemala

Las monedas serán elaboradas en plata de colección y estarán disponibles para la venta individual o en estuche completo, bajo el mismo esquema aplicado en 2024 con la moneda por los 100 años del quetzal como unidad monetaria.

Según explicó Ricci estas piezas, aunque tienen curso legal, están diseñadas principalmente como objetos coleccionables debido a su valor numismático y artístico. Se prevé que salgan a la venta alrededor de mayo o junio de 2026.

El objetivo, indicó, es que los guatemaltecos tengan acceso a piezas que fortalezcan el sentido de identidad y resalten el patrimonio histórico y cultural del país.

La primera moneda conmemorativa: Carlos Mérida (1992)

La iniciativa de acuñar monedas conmemorativas en Guatemala se remonta a 1992, cuando el Banco de Guatemala emitió su primera pieza de colección en honor al centenario del nacimiento del artista Carlos Mérida.

La emisión fue autorizada mediante Resolución de Junta Monetaria JM-162-1992 y formó parte de una serie de homenajes al reconocido pintor, muralista y escultor guatemalteco.

La moneda tuvo un valor facial de 1 quetzal y fue elaborada en plata 0.925 y cobre 0.075, con acabado espejo (proof), peso de 27 gramos, diámetro de 40 milímetros y canto estriado vertical. Se acuñaron 5 mil piezas en la Casa de Moneda de Guatemala.

En el anverso presenta el Escudo Nacional y la leyenda “República de Guatemala”, junto al año 1992. En el reverso, diseñado por el artista Leonel del Cid, se observa el rostro de Carlos Mérida en dos etapas de su vida (juventud y madurez) acompañado de elementos abstractos y geométricos que evocan su estilo artístico.

La inscripción “1891 Carlos Mérida Cien Años de su Nacimiento 1991” y la marca de ceca “NG” completan el diseño.

Moneda conmemorativa emitida en 1992 por el centenario del nacimiento de Carlos Mérida; aún hay piezas disponibles al público y, a marzo de 2026, su valor de venta es de Q600, según el Banco de Guatemala.

Con esta emisión, el banco central buscó unir la industria metalúrgica con el grabado artístico, estableciendo un precedente en la numismática guatemalteca.

Actividades culturales y exposiciones del 2026

Las monedas conmemorativas forman parte de una agenda cultural más amplia impulsada por el Banco de Guatemala.

El 24 de febrero fue inaugurada la exposición “El paisaje guatemalteco: Colección Pinacoteca del Banco de Guatemala”, primera de cinco muestras programadas durante el año por el Banco de Guatemala.

La exhibición está disponible en la Sala “Carlos Mérida”, ubicada en el edificio central del banco, en la zona 1 capitalina, con ingreso libre en horario de 8:00 a 16:00 horas, y permanecerá abierta al público hasta el 11 de marzo.

La próxima actividad contemplada en la agenda conmemorativa del Banco de Guatemala se realizará el 6 de marzo, con el propósito de resaltar el valor del patrimonio artístico nacional y fortalecer el vínculo entre la numismática y las artes plásticas.

El evento se desarrollará de 17:00 a 21:00 horas, con ingreso gratuito. Además, la institución habilitará el parqueo del banco para los asistentes, con el fin de facilitar la logística y el acceso al público.

La jornada forma parte del calendario de eventos organizados en el marco de los aniversarios históricos que se celebran este año e incluye espacios de reflexión y difusión cultural en las instalaciones del banco central, abiertas al público interesado en conocer más sobre la herencia artística vinculada al Centro Cívico y a los grandes exponentes del arte moderno guatemalteco.