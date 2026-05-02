Edición limitada: las monedas del Banguat por los 70 años del Centro Cívico, vistas en detalle

Entre aniversarios y arte, el 2026 no solo marca fechas importantes para el Banco de Guatemala (Banguat), también refuerza una apuesta clara: usar la numismática como una forma de contar la historia del país.

En palabras de su presidente, Álvaro González Ricci, se trata de ir más allá del valor de una moneda y convertirla en una pieza con significado: “El quetzal es de las monedas más estables del mundo, y estos instrumentos nos permiten generar confianza en la labor del banco”.

Pero este año, esa estrategia tendrá varios momentos clave, y el primero de ellos será el Centro Cívico, que conmemora 70 años de historia.

Monedas de plata que celebran los 70 años del Centro Cívico

Como parte de esta conmemoración, el Banguat lanza su primera serie de monedas conmemorativas, una colección de plata dedicada a cinco artistas cuyas obras forman parte del Centro Cívico.

Este complejo urbano, construido entre las décadas de 1950 y 1960, es uno de los mayores símbolos del modernismo en Guatemala. En él convergen edificios emblemáticos como:

Municipalidad de Guatemala

IGSS

Crédito Hipotecario Nacional

Banco de Guatemala

Además de su valor institucional, el Centro Cívico destaca por integrar arquitectura y arte en un mismo espacio, con murales que hoy inspiran esta colección.

Cuántas monedas habrá y cómo se venderán

En total, se acuñaron 12,500 piezas, distribuidas así:

2,000 estuches de colección (cada uno con 5 monedas)

500 monedas individuales por cada artista

Precio:

Estuche completo: Q2,000

Moneda individual: Q450

Venta: del 25 al 29 de mayo

(Se prevé preventa por alta demanda)

Características de las monedas

Las monedas fueron acuñadas por la casa Mincovňa Kremnica, en Eslovaquia, y sus diseños contaron con la aprobación de las familias de los artistas.

Cada pieza fue diseñada como objeto de colección:

Material: plata 925 (con cobre)

Peso: 13.5 gramos

Diámetro: 33 mm (más grande que la moneda de Q1)

Canto: liso

Giro: horizontal

En el anverso, todas incluyen el escudo de Guatemala junto a la leyenda “República de Guatemala” y el año 2026.

Así se ven las monedas, una por una

Cada moneda combina el rostro del artista con elementos de sus murales más representativos:

Guillermo Grajeda Mena

Incluye una figura indígena estilizada tomada del mural La conquista, en la Municipalidad. La escena incorpora símbolos del cambio cultural y religioso.

Moneda conmemorativa dedicada a Guillermo Grajeda Mena, inspirada en elementos del mural La Conquista, ubicado en la Municipalidad de Guatemala.. (Foto, Prensa Libre: María René Barrientos y cortesía Banguat)

Roberto González Goyri

Destaca una mano en altorrelieve, inspirada en el mural Nacionalidad Guatemalteca del IGSS, símbolo de la herencia maya.

Moneda conmemorativa en honor a Roberto González Goyri, con detalles basados en el mural Nacionalidad Guatemalteca del IGSS. (Foto, Prensa Libre: María René Barrientos y Cortesía Banguat)

Carlos Mérida

Integra elementos del mural La Seguridad Social, con su característico lenguaje geométrico y abstracto.

Moneda conmemorativa dedicada a Carlos Mérida, con diseño inspirado en el mural La Seguridad Social y su característico estilo geométrico. (Foto, Prensa Libre: María René Barrientos y Cortesía Banguat)

Efraín Recinos

Toma como base el mural del Crédito Hipotecario Nacional sobre la evolución del comercio, desde el trueque hasta la industrialización.

Moneda conmemorativa en homenaje a Efraín Recinos, basada en fragmentos del mural Cultura, Agricultura, Ahorro, Industria, Cambio y Trueque. (Foto, Prensa Libre: María René Barrientos y cortesía Banguat)

Dagoberto Vásquez Castañeda

Presenta un fragmento del mural Economía y Cultura del Banco de Guatemala, inspirado en la cosmovisión maya.

Moneda conmemorativa dedicada a Dagoberto Vásquez Castañeda, inspirada en el mural Economía y Cultura del Banco de Guatemala. (Foto, Prensa Libre: María René Barrientos y Cortesía Banguat)

Un año histórico

González Ricci recuerda que, además de los 70 años del Centro Cívico, este 2026 estará marcado por otros dos hitos clave para el país: los 80 años del Banco de Guatemala, fundado el 1 de julio de 1946, y los 100 años de la banca central en Guatemala.

Según adelanta, estas fechas no pasarán desapercibidas, ya que el banco prepara anuncios y actividades conmemorativas adicionales a lo largo del año.