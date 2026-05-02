Edición limitada: las monedas del Banguat por los 70 años del Centro Cívico, vistas en detalle

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Edición limitada: las monedas del Banguat por los 70 años del Centro Cívico, vistas en detalle

El Banco de Guatemala reveló los diseños de sus nuevas monedas conmemorativas 2026; conozca sus detalles artísticos, cuándo estarán a la venta y cuánto costarán.

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Colección de monedas conmemorativas 2026 del Banco de Guatemala, dedicada a cinco artistas guatemaltecos vinculados al Centro Cívico y al patrimonio cultural del país. El costo del estuche es de Q2 mil. (Foto, Prensa Libre: María René Barrientos)

Colección de monedas conmemorativas 2026 del Banco de Guatemala, dedicada a cinco artistas guatemaltecos vinculados al Centro Cívico y al patrimonio cultural del país. El costo del estuche es de Q2 mil. (Foto, Prensa Libre: María René Barrientos)

Entre aniversarios y arte, el 2026 no solo marca fechas importantes para el Banco de Guatemala (Banguat), también refuerza una apuesta clara: usar la numismática como una forma de contar la historia del país. 

En palabras de su presidente, Álvaro González Ricci, se trata de ir más allá del valor de una moneda y convertirla en una pieza con significado: “El quetzal es de las monedas más estables del mundo, y estos instrumentos nos permiten generar confianza en la labor del banco”. 

Pero este año, esa estrategia tendrá varios momentos clave, y el primero de ellos será el Centro Cívico, que conmemora 70 años de historia.

Monedas de plata que celebran los 70 años del Centro Cívico

Como parte de esta conmemoración, el Banguat lanza su primera serie de monedas conmemorativas, una colección de plata dedicada a cinco artistas cuyas obras forman parte del Centro Cívico. 

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Guillermo Grajeda Mena Reverso: Efigie y nombre del maestro Guillermo Grajeda Mena, así como una representación de la figura masculina indígena estilizada tomada de su obra “La Conquista”, del mural de la fachada lateral poniente del palacio Municipal de Guatemala, las frases CENTRO CÍVICO y BANCO DE GUATEMALA, el valor nominal de un quetzal y los años 1918 - 1995. Roberto González Goyri Reverso: Efigie y nombre del maestro Roberto González Goyri, así como una representación de la parte central del mural sobre la séptima avenida del edificio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de su obra “La Mano, representando los logros de la cultura maya”, las frases CENTRO CÍVICO y BANCO DE GUATEMALA, el valor nominal de un quetzal y los años 1924 - 2007. Carlos Mérida Reverso: Efigie y nombre del maestro Carlos Mérida, una representación su obra “La Seguridad Social” ubicado en el edificio del IGSS, las frases CENTRO CÍVICO y BANCO DE GUATEMALA, el valor nominal de un quetzal y los años 1891 - 1984. Efraín Recinos Reverso: Efigie y nombre del maestro Efraín Recinos, una representación de su obra contenida en el Panel 2 (de izquierda a derecha) del mural poniente del edificio del Crédito Hipotecario Nacional, las frases CENTRO CÍVICO y BANCO DE GUATEMALA, el valor nominal de un quetzal y los años 1928 - 2011. Dagoberto Vásquez Castañeda Reverso: Efigie y nombre del maestro Dagoberto Vásquez Castañeda, una representación de su obra “Recolector de lluvia” del mural oriente del edificio del Banco de Guatemala, las frases CENTRO CÍVICO y BANCO DE GUATEMALA, el valor nominal de un quetzal y los años 1922 - 1999.

Banguat presenta primeras monedas conmemorativas del 2026: precios, fechas de venta y características

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Este complejo urbano, construido entre las décadas de 1950 y 1960, es uno de los mayores símbolos del modernismo en Guatemala. En él convergen edificios emblemáticos como: 

  • Municipalidad de Guatemala  
  • IGSS  
  • Crédito Hipotecario Nacional  
  • Banco de Guatemala  

Además de su valor institucional, el Centro Cívico destaca por integrar arquitectura y arte en un mismo espacio, con murales que hoy inspiran esta colección. 

Cuántas monedas habrá y cómo se venderán 

En total, se acuñaron 12,500 piezas, distribuidas así: 

  • 2,000 estuches de colección (cada uno con 5 monedas)  
  • 500 monedas individuales por cada artista  

Precio: 

  • Estuche completo: Q2,000  
  • Moneda individual: Q450  

Venta: del 25 al 29 de mayo 
(Se prevé preventa por alta demanda) 

Características de las monedas 

Las monedas fueron acuñadas por la casa Mincovňa Kremnica, en Eslovaquia, y sus diseños contaron con la aprobación de las familias de los artistas. 

Cada pieza fue diseñada como objeto de colección: 

  • Material: plata 925 (con cobre)  
  • Peso: 13.5 gramos  
  • Diámetro: 33 mm (más grande que la moneda de Q1)  
  • Canto: liso  
  • Giro: horizontal  

En el anverso, todas incluyen el escudo de Guatemala junto a la leyenda “República de Guatemala” y el año 2026.

Así se ven las monedas, una por una 

Cada moneda combina el rostro del artista con elementos de sus murales más representativos: 

Guillermo Grajeda Mena 

Incluye una figura indígena estilizada tomada del mural La conquista, en la Municipalidad. La escena incorpora símbolos del cambio cultural y religioso.

Moneda conmemorativa dedicada a Guillermo Grajeda Mena, inspirada en elementos del mural La Conquista, ubicado en la Municipalidad de Guatemala.
Moneda conmemorativa dedicada a Guillermo Grajeda Mena, inspirada en elementos del mural La Conquista, ubicado en la Municipalidad de Guatemala.. (Foto, Prensa Libre: María René Barrientos y cortesía Banguat)

Roberto González Goyri

Destaca una mano en altorrelieve, inspirada en el mural Nacionalidad Guatemalteca del IGSS, símbolo de la herencia maya.

Moneda conmemorativa en honor a Roberto González Goyri, con detalles basados en el mural Nacionalidad Guatemalteca del IGSS.
Moneda conmemorativa en honor a Roberto González Goyri, con detalles basados en el mural Nacionalidad Guatemalteca del IGSS. (Foto, Prensa Libre: María René Barrientos y Cortesía Banguat)

Carlos Mérida

Integra elementos del mural La Seguridad Social, con su característico lenguaje geométrico y abstracto.

Moneda conmemorativa dedicada a Carlos Mérida, con diseño inspirado en el mural La Seguridad Social y su característico estilo geométrico.
Moneda conmemorativa dedicada a Carlos Mérida, con diseño inspirado en el mural La Seguridad Social y su característico estilo geométrico. (Foto, Prensa Libre: María René Barrientos y Cortesía Banguat)

Efraín Recinos

Toma como base el mural del Crédito Hipotecario Nacional sobre la evolución del comercio, desde el trueque hasta la industrialización.

Moneda conmemorativa en homenaje a Efraín Recinos, basada en fragmentos del mural Cultura, Agricultura, Ahorro, Industria, Cambio y Trueque.
Moneda conmemorativa en homenaje a Efraín Recinos, basada en fragmentos del mural Cultura, Agricultura, Ahorro, Industria, Cambio y Trueque. (Foto, Prensa Libre: María René Barrientos y cortesía Banguat)

Dagoberto Vásquez Castañeda 

Presenta un fragmento del mural Economía y Cultura del Banco de Guatemala, inspirado en la cosmovisión maya.

Moneda conmemorativa dedicada a Dagoberto Vásquez Castañeda, inspirada en el mural Economía y Cultura del Banco de Guatemala.
Moneda conmemorativa dedicada a Dagoberto Vásquez Castañeda, inspirada en el mural Economía y Cultura del Banco de Guatemala. (Foto, Prensa Libre: María René Barrientos y Cortesía Banguat)

Un año histórico

González Ricci recuerda que, además de los 70 años del Centro Cívico, este 2026 estará marcado por otros dos hitos clave para el país: los 80 años del Banco de Guatemala, fundado el 1 de julio de 1946, y los 100 años de la banca central en Guatemala.

Según adelanta, estas fechas no pasarán desapercibidas, ya que el banco prepara anuncios y actividades conmemorativas adicionales a lo largo del año.

ESCRITO POR:

Glenda Burrión

Periodista de Prensa Libre especializada en economía con más de 7 años de experiencia como correctora de textos y creación de contenido digital.

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