ECONOMÍA
Edición limitada: las monedas del Banguat por los 70 años del Centro Cívico, vistas en detalle
El Banco de Guatemala reveló los diseños de sus nuevas monedas conmemorativas 2026; conozca sus detalles artísticos, cuándo estarán a la venta y cuánto costarán.
Colección de monedas conmemorativas 2026 del Banco de Guatemala, dedicada a cinco artistas guatemaltecos vinculados al Centro Cívico y al patrimonio cultural del país. El costo del estuche es de Q2 mil. (Foto, Prensa Libre: María René Barrientos)
Entre aniversarios y arte, el 2026 no solo marca fechas importantes para el Banco de Guatemala (Banguat), también refuerza una apuesta clara: usar la numismática como una forma de contar la historia del país.
En palabras de su presidente, Álvaro González Ricci, se trata de ir más allá del valor de una moneda y convertirla en una pieza con significado: “El quetzal es de las monedas más estables del mundo, y estos instrumentos nos permiten generar confianza en la labor del banco”.
Pero este año, esa estrategia tendrá varios momentos clave, y el primero de ellos será el Centro Cívico, que conmemora 70 años de historia.
Monedas de plata que celebran los 70 años del Centro Cívico
Como parte de esta conmemoración, el Banguat lanza su primera serie de monedas conmemorativas, una colección de plata dedicada a cinco artistas cuyas obras forman parte del Centro Cívico.
Este complejo urbano, construido entre las décadas de 1950 y 1960, es uno de los mayores símbolos del modernismo en Guatemala. En él convergen edificios emblemáticos como:
- Municipalidad de Guatemala
- IGSS
- Crédito Hipotecario Nacional
- Banco de Guatemala
Además de su valor institucional, el Centro Cívico destaca por integrar arquitectura y arte en un mismo espacio, con murales que hoy inspiran esta colección.
Cuántas monedas habrá y cómo se venderán
En total, se acuñaron 12,500 piezas, distribuidas así:
- 2,000 estuches de colección (cada uno con 5 monedas)
- 500 monedas individuales por cada artista
Precio:
- Estuche completo: Q2,000
- Moneda individual: Q450
Venta: del 25 al 29 de mayo
(Se prevé preventa por alta demanda)
Características de las monedas
Las monedas fueron acuñadas por la casa Mincovňa Kremnica, en Eslovaquia, y sus diseños contaron con la aprobación de las familias de los artistas.
Cada pieza fue diseñada como objeto de colección:
- Material: plata 925 (con cobre)
- Peso: 13.5 gramos
- Diámetro: 33 mm (más grande que la moneda de Q1)
- Canto: liso
- Giro: horizontal
En el anverso, todas incluyen el escudo de Guatemala junto a la leyenda “República de Guatemala” y el año 2026.
Así se ven las monedas, una por una
Cada moneda combina el rostro del artista con elementos de sus murales más representativos:
Guillermo Grajeda Mena
Incluye una figura indígena estilizada tomada del mural La conquista, en la Municipalidad. La escena incorpora símbolos del cambio cultural y religioso.
Roberto González Goyri
Destaca una mano en altorrelieve, inspirada en el mural Nacionalidad Guatemalteca del IGSS, símbolo de la herencia maya.
Carlos Mérida
Integra elementos del mural La Seguridad Social, con su característico lenguaje geométrico y abstracto.
Efraín Recinos
Toma como base el mural del Crédito Hipotecario Nacional sobre la evolución del comercio, desde el trueque hasta la industrialización.
Dagoberto Vásquez Castañeda
Presenta un fragmento del mural Economía y Cultura del Banco de Guatemala, inspirado en la cosmovisión maya.
Un año histórico
González Ricci recuerda que, además de los 70 años del Centro Cívico, este 2026 estará marcado por otros dos hitos clave para el país: los 80 años del Banco de Guatemala, fundado el 1 de julio de 1946, y los 100 años de la banca central en Guatemala.
Según adelanta, estas fechas no pasarán desapercibidas, ya que el banco prepara anuncios y actividades conmemorativas adicionales a lo largo del año.