Banguat presenta primeras monedas conmemorativas del 2026: precios, fechas de venta y características

El Banco de Guatemala (Banguat) anunció la emisión de su primera serie de monedas conmemorativas 2026, una colección dedicada a cinco destacados artistas vinculados al Centro Cívico de la Ciudad de Guatemala.

La serie rinde homenaje a:

Guillermo Grajeda Mena: Presenta su efigie junto a la figura indígena estilizada de su obra La Conquista, destacando su legado en el arte mural del Centro Cívico.

Presenta su efigie junto a la figura indígena estilizada de su obra La Conquista, destacando su legado en el arte mural del Centro Cívico. Roberto González Goyri: Incluye su retrato y un fragmento del mural La Mano, que simboliza los logros de la cultura maya en el edificio del IGSS.

Incluye su retrato y un fragmento del mural La Mano, que simboliza los logros de la cultura maya en el edificio del IGSS. Carlos Mérida: Muestra su efigie y una representación de su obra La Seguridad Social, reflejando su influencia en el arte moderno guatemalteco.

Muestra su efigie y una representación de su obra La Seguridad Social, reflejando su influencia en el arte moderno guatemalteco. Efraín Recinos: Integra su retrato y un detalle del mural del Crédito Hipotecario Nacional, resaltando su aporte artístico y arquitectónico.

Integra su retrato y un detalle del mural del Crédito Hipotecario Nacional, resaltando su aporte artístico y arquitectónico. Dagoberto Vásquez Castañeda: Presenta su efigie junto a la obra Recolector de lluvia, del mural del Banco de Guatemala, símbolo de su legado escultórico.

Aunque cada pieza posee un valor facial de Q1, el Banguat aclaró que estas monedas son conmemorativas no tienen curso legal, ya que su propósito es exclusivamente coleccionable.

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Cantidad y presentación de las monedas

Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala, explica que, para la emisión de las monedas de colección 2026, el Banco de Guatemala continúa trabajando con la casa acuñadora Mincovňa Kremnica, štátny podnik, de Eslovaquia

La emisión contempla:

2 mil estuches de colección, cada uno con cinco monedas (una por artista).

500 monedas individuales por cada artista, disponibles por separado.

“El Banco de Guatemala ha trabajado por más de 17 años con la casa acuñadora Mincovňa Kremnica, štátny podnik, de Eslovaquia. En 2025, esta empresa fue nuevamente contratada para la acuñación, fabricación y suministro de monedas de Q1.00 y Q0.25, luego de presentar la oferta económica más favorable para los intereses de la institución” Álvaro González Ricci.

Precios de estuche e individual

El Banguat dio a conocer los precios oficiales de la colección de monedas conmemorativas 2026, una edición limitada dirigida a coleccionistas y público interesado en piezas numismáticas.

Los costos varían según la presentación, ya sea en estuche completo o por unidad.

Precio del estuche completo: Q2 mil.

Precio por moneda individual: Q450

El Banco de Guatemala emitirá 2,000 estuches de colección, cada uno con cinco monedas conmemorativas, a un precio de Q2,000. (Foto, Prensa Libre: cortesía: Banguat)

Fechas de venta y disponibilidad

Las monedas conmemorativas 2026 estarán disponibles a la venta del 25 al 29 de mayo.

El Banguat también ha informado que aún no se han definido los canales de preventa ni las formas de pago; sin embargo, se espera que en los próximos días se anuncie una preventa oficial a través de sus canales institucionales.

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Características técnicas de las monedas

Las piezas cuentan con especificaciones diseñadas para colección:

Valor facial: Q1

Diámetro: 33 milímetros

Peso: 13.50 gramos

Aleación: plata (925 milésimas) y cobre (75 milésimas)

Canto: liso

Listel: punteado en el anverso y liso en el reverso

Giro: horizontal

En el anverso se incluye el Escudo Nacional de Guatemala junto al año de acuñación 2026.

De acuerdo con la institución, las monedas conmemorativas anteriores suelen agotarse rápidamente debido al interés de aficionados a la numismática, por lo que se espera una alta demanda en esta nueva emisión.