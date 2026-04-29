Banguat presenta primeras monedas conmemorativas del 2026: precios, fechas de venta y características

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Banguat presenta primeras monedas conmemorativas del 2026: precios, fechas de venta y características

El Banco de Guatemala lanza su primera serie de monedas conmemorativas 2026, dedicadas a artistas nacionales, disponibles en mayo. Más información sobre precios, fechas y disponibilidad en la nota.

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Guillermo Grajeda Mena Reverso: Efigie y nombre del maestro Guillermo Grajeda Mena, así como una representación de la figura masculina indígena estilizada tomada de su obra “La Conquista”, del mural de la fachada lateral poniente del palacio Municipal de Guatemala, las frases CENTRO CÍVICO y BANCO DE GUATEMALA, el valor nominal de un quetzal y los años 1918 - 1995. Roberto González Goyri Reverso: Efigie y nombre del maestro Roberto González Goyri, así como una representación de la parte central del mural sobre la séptima avenida del edificio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de su obra “La Mano, representando los logros de la cultura maya”, las frases CENTRO CÍVICO y BANCO DE GUATEMALA, el valor nominal de un quetzal y los años 1924 - 2007. Carlos Mérida Reverso: Efigie y nombre del maestro Carlos Mérida, una representación su obra “La Seguridad Social” ubicado en el edificio del IGSS, las frases CENTRO CÍVICO y BANCO DE GUATEMALA, el valor nominal de un quetzal y los años 1891 - 1984. Efraín Recinos Reverso: Efigie y nombre del maestro Efraín Recinos, una representación de su obra contenida en el Panel 2 (de izquierda a derecha) del mural poniente del edificio del Crédito Hipotecario Nacional, las frases CENTRO CÍVICO y BANCO DE GUATEMALA, el valor nominal de un quetzal y los años 1928 - 2011. Dagoberto Vásquez Castañeda Reverso: Efigie y nombre del maestro Dagoberto Vásquez Castañeda, una representación de su obra “Recolector de lluvia” del mural oriente del edificio del Banco de Guatemala, las frases CENTRO CÍVICO y BANCO DE GUATEMALA, el valor nominal de un quetzal y los años 1922 - 1999.

Serie de monedas conmemorativas 2026 del Banco de Guatemala, dedicadas a cinco artistas del Centro Cívico, acuñadas en plata y cobre. Se han acuñado 4,500 piezas: 2,000 estuches y 500 monedas individuales. La venta será en la última semana de mayo. (Foto, Prensa Libre: cortesía Banguat)

El Banco de Guatemala (Banguat) anunció la emisión de su primera serie de monedas conmemorativas 2026, una colección dedicada a cinco destacados artistas vinculados al Centro Cívico de la Ciudad de Guatemala.

La serie rinde homenaje a:

  • Guillermo Grajeda Mena: Presenta su efigie junto a la figura indígena estilizada de su obra La Conquista, destacando su legado en el arte mural del Centro Cívico.
  • Roberto González Goyri: Incluye su retrato y un fragmento del mural La Mano, que simboliza los logros de la cultura maya en el edificio del IGSS.
  • Carlos Mérida: Muestra su efigie y una representación de su obra La Seguridad Social, reflejando su influencia en el arte moderno guatemalteco.
  • Efraín Recinos: Integra su retrato y un detalle del mural del Crédito Hipotecario Nacional, resaltando su aporte artístico y arquitectónico.
  • Dagoberto Vásquez Castañeda: Presenta su efigie junto a la obra Recolector de lluvia, del mural del Banco de Guatemala, símbolo de su legado escultórico.

Aunque cada pieza posee un valor facial de Q1, el Banguat aclaró que estas monedas son conmemorativas no tienen curso legal, ya que su propósito es exclusivamente coleccionable.

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Cantidad y presentación de las monedas

Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala, explica que, para la emisión de las monedas de colección 2026, el Banco de Guatemala continúa trabajando con la casa acuñadora Mincovňa Kremnica, štátny podnik, de Eslovaquia

La emisión contempla:

  • 2 mil  estuches de colección, cada uno con cinco monedas (una por artista). 
  • 500 monedas individuales por cada artista, disponibles por separado.

“El Banco de Guatemala ha trabajado por más de 17 años con la casa acuñadora Mincovňa Kremnica, štátny podnik, de Eslovaquia. En 2025, esta empresa fue nuevamente contratada para la acuñación, fabricación y suministro de monedas de Q1.00 y Q0.25, luego de presentar la oferta económica más favorable para los intereses de la institución”

Álvaro González Ricci.

Precios de estuche e individual

El Banguat dio a conocer los precios oficiales de la colección de monedas conmemorativas 2026, una edición limitada dirigida a coleccionistas y público interesado en piezas numismáticas.

Los costos varían según la presentación, ya sea en estuche completo o por unidad.

  • Precio del estuche completo: Q2 mil.
  • Precio por moneda individual: Q450
El Banco de Guatemala emitirá 2,000 estuches de colección, cada uno con cinco monedas conmemorativas, a un precio de Q2,000. (Foto, Prensa Libre: cortesía: Banguat)
El Banco de Guatemala emitirá 2,000 estuches de colección, cada uno con cinco monedas conmemorativas, a un precio de Q2,000. (Foto, Prensa Libre: cortesía: Banguat)

Fechas de venta y disponibilidad

Las monedas conmemorativas 2026 estarán disponibles a la venta del 25 al 29 de mayo.

El Banguat también ha informado que aún no se han definido los canales de preventa ni las formas de pago; sin embargo, se espera que en los próximos días se anuncie una preventa oficial a través de sus canales institucionales.

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Características técnicas de las monedas

Las piezas cuentan con especificaciones diseñadas para colección:

  • Valor facial: Q1
  • Diámetro: 33 milímetros
  • Peso: 13.50 gramos
  • Aleación: plata (925 milésimas) y cobre (75 milésimas)
  • Canto: liso
  • Listel: punteado en el anverso y liso en el reverso
  • Giro: horizontal

En el anverso se incluye el Escudo Nacional de Guatemala junto al año de acuñación 2026.

De acuerdo con la institución, las monedas conmemorativas anteriores suelen agotarse rápidamente debido al interés de aficionados a la numismática, por lo que se espera una alta demanda en esta nueva emisión.

ESCRITO POR:

Glenda Burrión

Periodista de Prensa Libre especializada en economía con más de 7 años de experiencia como correctora de textos y creación de contenido digital.

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