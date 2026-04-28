Cómo han evolucionado los billetes de Guatemala desde 1972 y los anuncios del Banguat para el 2026

El quetzal, símbolo de identidad y estabilidad económica en Guatemala, ha desempeñado un papel clave en la historia financiera del país. Además, es considerado una de las divisas más estables de América Latina.

Este año, el Banco de Guatemala anunció dos novedades sobre seis monedas y un billete de colección para conmemorar su legado. Sin embargo, para comprender su valor más allá de lo económico, es fundamental conocer la evolución histórica que ha marcado su diseño y circulación.

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De los mayas al nacimiento del quetzal

De acuerdo con información de la página web del Museo Numismático de Guatemala, en el territorio guatemalteco, las civilizaciones mayas utilizaron productos como cacao, jade, sal y plumas como medios de intercambio.

Posteriormente, con la colonización española (1524-1821) se estableció un sistema monetario de Reales, monedas acuñadas en otros territorios del imperio, según se explica en la página del museo.

Durante la Federación Centroamericana (1823–1839) no hubo una moneda propia consolidada. Seguían circulando principalmente monedas coloniales españolas, como el real. Los intentos de crear un sistema federal no lograron estabilizar una moneda única.

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Tras la separación definitiva de la federación y la fundación de la República de Guatemala, en 1847, comenzaron a surgir bancos y la emisión de billetes. Más adelante, con la reforma monetaria de 1924, nació el quetzal como unidad monetaria, sustituyendo al peso.

Luego de la Revolución de 1944, el país fortaleció su sistema financiero con la creación del Banco de Guatemala.

A finales de 1968, la Junta Monetaria de Guatemala impulsó un rediseño que marcó un cambio clave: se pasó de alegorías y símbolos a personajes y hechos históricos, base del diseño actual.

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Del Q0.50 al Q200: la historia y cambios de los billetes en Guatemala

Los diseños de los billetes modernos comenzaron a circular en los primeros años de la década de 1970, impresos por De La Rue.

Estos nuevos billetes incorporaron elementos de la cultura maya, la imagen del quetzal en vuelo y nuevas medidas de seguridad como microtextos, tinta ultravioleta, efectos iridiscentes e imágenes coincidentes.

A la fecha, aunque han tenido actualizaciones en color, tamaño de las figuras que lo componen, materiales y sistemas de seguridad, este modelo se ha mantenido por más de cinco décadas, consolidándose como la imagen del papel moneda en Guatemala.

Q0.50 (1972–1998): Primer billete retirado de circulación

El billete de Q0.50 incorporó la imagen de Tecún Umán como figura histórica principal. Formó parte de los primeros diseños modernos del sistema monetario vigente desde 1972, hasta su retiro en 1998, cuando fue sustituido por la moneda metálica.

Q1 (1972–2023): Sustituido por moneda metálica

El billete de Q1 presentó a José María Orellana junto al edificio del Banco de Guatemala. Se mantuvo en circulación por más de cinco décadas antes de ser reemplazado en 2023 por su versión metálica en moderna.

Q5 (1971–actualidad)

El billete de Q5 destaca al general Justo Rufino Barrios como figura central. Aunque ha recibido mejoras en seguridad y color, conserva su diseño original como uno de los más longevos en circulación.

Q10 (1971–actualidad)

Este billete presenta a Miguel García Granados y mantiene su diseño histórico. A lo largo del tiempo ha incorporado ajustes en elementos de seguridad sin alterar su estructura principal.

Q20 (1972–actualidad)

El billete de Q20 incluye a Mariano Gálvez y escenas vinculadas a la historia del país. Su diseño se ha mantenido vigente con mejoras técnicas en seguridad.

Q50 (desde 1967): Primera denominación de la reforma

El diseño del billete de Q50 incluye a Carlos O. Zachrisson. Esta denominación fue creada tras la segunda reforma monetaria y puesta en circulación antes del rediseño impulsado por la Junta Monetaria de Guatemala de 1968.

Q100 (1972–actualidad): Referente de mayor circulación

El billete de Q100 representa a Francisco Marroquín y ha sido una de las denominaciones más importantes del sistema monetario guatemalteco. Se mantuvo como la de mayor valor durante décadas, hasta la introducción del Q200 en el año 2010.

Q200 (última denominación): Mayor valor en circulación

El billete de Q200 rinde homenaje a la marimba guatemalteca, con las figuras de Sebastián Hurtado, Mariano Valverde y Germán Alcántara. Se convirtió en la mayor denominación del sistema monetario guatemalteco. Su circulación inició el 23 de agosto del 2010, según datos del Banco de Guatemala.

En el 2024, la banca central anunció una nueva emisión de esta denominación, con mejoras en seguridad y elementos de representación dentro del sistema financiero del país.

Seis monedas conmemorativas y un billete de colección este 2026

La colección de monedas conmemorativas 2026 del Banco de Guatemala (Banguat) estará dedicada a hitos históricos como los 100 años de la banca central, los 80 años del Banco de Guatemala y los 70 años del Centro Cívico.

Estas piezas en plata buscarán resaltar el patrimonio cultural del país y estarán enfocadas principalmente al coleccionismo, se espera que en los próximos días el Banguat brinde detalles al respecto.