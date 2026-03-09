Moneda Conmemorativa de Carlos Mérida aún disponible en el Banguat: así puede comprarla

El Banco de Guatemala (Banguat) informó que todavía existen unidades disponibles de la moneda conmemorativa de Carlos Mérida, una pieza de colección acuñada en 1992 para conmemorar el centenario del nacimiento del reconocido artista guatemalteco (1891-1984).

Esta moneda fue la primera emisión conmemorativa del banco central, iniciando así una serie de piezas numismáticas dedicadas a acontecimientos históricos, culturales e institucionales de Guatemala.

El Banguat compartió con Prensa Libre que el maestro guatemalteco Carlos Mérida destacó a nivel nacional e internacional por sus pinturas y murales de estilo abstracto, en los que representó el mundo indígena mesoamericano mediante figuras geométricas. Y recordó que, parte de su legado artístico se conserva en el Centro Cívico de la Ciudad de Guatemala, con obras en los interiores del Banco de Guatemala, la Municipalidad de Guatemala y el Crédito Hipotecario Nacional, así como en el exterior del edificio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

En su honor, el banco central acuñó en 1992 una moneda conmemorativa de 1 quetzal, elaborada en plata de colección, cuyo diseño, realizado por el artista Leonel del Cid, muestra el rostro de Mérida en dos etapas de su vida, acompañado de elementos geométricos que evocan su estilo artístico.

Detalles de la moneda de colección de Carlos Mérida

Según datos del Banco de Guatemala (Banguat), la moneda conmemorativa de Carlos Mérida del año 1992 fue elaborada en plata 0.925 y cobre 0.075, con acabado espejo tipo proof. La pieza tiene un peso de 27 gramos, un diámetro de 40 milímetros y canto estriado vertical. En total se acuñaron 5 mil unidades en la Casa de Moneda de Guatemala.

Aunque la moneda posee un valor facial de 1 quetzal, su precio actual responde principalmente a su valor numismático y de colección, así como al material con el que fue elaborada.

Precio de la moneda conmemorativa de Carlos Mérida

De acuerdo con información del Banco de Guatemala, para marzo de 2026 el precio de la moneda conmemorativa de Carlos Mérida es de Q700, aunque este valor puede variar según las fluctuaciones en el precio de los metales que componen su aleación.

Las autoridades del banco central indicaron que aún quedan 277 monedas disponibles, por lo que continúa siendo posible adquirir esta pieza histórica.

Cómo comprar la moneda conmemorativa

Las personas interesadas en adquirir la moneda de Carlos Mérida pueden hacerlo directamente en las ventanillas ubicadas sobre el Museo Numismático del Banco de Guatemala.

El horario de atención es de 8:00 a 14:00 horas.

Según la información proporcionada por la institución, la compra únicamente puede realizarse en efectivo.

Otras monedas conmemorativas del Banco de Guatemala

A lo largo de los años, el Banco de Guatemala (Banguat) ha emitido diversas monedas conmemorativas de colección para recordar acontecimientos históricos, culturales e institucionales del país. Entre ellas destaca la moneda dedicada a Carlos Mérida, considerada la primera emisión conmemorativa del banco central.

Entre las principales piezas emitidas se encuentran:

1992: moneda por el centenario del natalicio de Carlos Mérida.

1996: pieza por el cincuentenario de la fundación del Banco de Guatemala.

2002: moneda conmemorativa por la canonización del Hermano Pedro.

2021: edición especial por el bicentenario de la independencia de Guatemala.

Estas emisiones forman parte de una estrategia institucional orientada a preservar la memoria histórica y fortalecer el patrimonio cultural de Guatemala mediante piezas de valor numismático.

Colección de monedas conmemorativas 2026

El Banco de Guatemala también anunció la emisión de seis nuevas monedas conmemorativas de plata en 2026, vinculadas a importantes aniversarios históricos.

El presidente del banco central, Álvaro González Ricci, explicó que cinco monedas estarán dedicadas a los principales artistas del Centro Cívico de la Ciudad de Guatemala, mientras que una sexta conmemorará los 80 años del Banco de Guatemala.

Las emisiones recordarán tres fechas clave:

100 años de la Banca Central en Guatemala

80 años del Banco de Guatemala (fundado en 1946)

70 años del Centro Cívico de la Ciudad de Guatemala

Las monedas serán elaboradas en plata de colección y podrán adquirirse de forma individual o en un estuche completo. Según el banco central, se prevé que salgan a la venta entre mayo y junio de 2026.