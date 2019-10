Revive el mural de Carlos Mérida

En el edificio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), se llevó acabo la restauración del mural "La Seguridad Social", de Carlos Mérida. (Foto Prensa Libre: Fernando Cabrera). FOTOGRAFêA: FERNANDO CABRERA

Este mural es llamado La Seguridad Social, de Carlos Mérida, se inauguró en conjunto con el edificio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en 1959. Durante este tiempo no había tenido ningún tipo de mantenimiento ni limpieza, lo cual influyó en su visible deterioro.

Es una obra visible para que los guatemaltecos la admiren a cualquier hora y está ubicada en el Centro Cívico, en pleno centro de la ciudad que fue remozado y entregado el pasado martes 29 de octubre, acto en el que asistieron diferentes autoridades, artistas e invitados especiales.

El reconocido artista Mérida que ha sido uno de los grandes destacados del artes guatemalteco creó esta propuesta en un mosaico veneciano. Frente a este mural se construyó una pileta para proteger la obra de arte y convertirla en un espejo de agua, la cual también ha sido modificada para que siga cumpliendo esta función. La finalidad del estanque es que el agua proteja el mural para evitar que desprendan piezas y que sea un espejo de agua, para ser reflejado y esté en movimiento por el viento que corre usualmente de norte a sur.

El mural #SeguridadSocial de #CarlosMérida ubicado en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tiene en la restauración algunos sistemas de seguridad para evitar el deterioro e iluminación. Además un espejo de agua para admirar la obra. pic.twitter.com/mVMotnDIsm — Ingrid Reyes (@ireyes_pl) October 30, 2019

Conocer el mural

La base donde está colocado el mural es una estructura de concreto reforzada de 33.75 metros de longitud por 3.65 metros de alto por un espesor de 28 centímetros.

El mosaico de Mérida son tipo veneciano, en los que el artista aplicó un esmalte sobre láminas de cobre con piezas traídas de México e Italia sufrieron los golpes de la naturaleza. Cada persona podría dar su interpretación a las líneas y formas que plasman una cruz, manos y siluetas de diferentes edades.

Los trabajo de rescate comenzaron en diciembre de 2018 y se realizaron en tres fases, por parte de los arquitectos Roberto Barillas y Rodrigo Álvarez, responsables de los trabajos.

El siguiente video muestra el deterioro y las distintas fases de trabajo para la restauración.

Barillas expresó la alegría por la culminación del trabajo del mural que es parte del complejo del IGSS, declarado Patrimonio Cultural de la Nación en el 2014. “Esto resalta la importancia de conservar los componentes patrimoniales que lo conforman como este mural de Mérida por ser parte de la identidad guatemalteca”, agrega.

Agregó que la Junta Directiva y la Administración del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) dieron prioridad a los trabajos de restauración. Comenta que el grupo que comenzó el trabajo incluyó a diferentes profesionales desde fotógrafos hasta profesionales en dibujo técnico y artístico para realizar el diagnóstico minucioso y dar propuestas para renovar la pieza artística.

Por su parte, Álvarez expresó que desde el año 2000 empezó a visitar el mural más seguido y a reconocer su valor dentro del Centro Cívico, reconociendo la influencia de la Revolución de Octubre de 1944 que inspiraron ideas del ámbito político, así como en lo cultural y artístico.

Comenta que la obra se encontraba con fisuras, abombamientos, desprendimientos y grietas a punto de colapsar, así como mosaicos que caían en la pileta frontal. Realizó estudios, investigaciones para buscar apoyo para la restauración, además de dar charlas inspiradas en la importancia del mural hasta que comenzó a tomar interés.

Hasta el 2017 logra el apoyo para este proceso liderado por el IGSS, en el que participan el Instituto de Antropología e Historia, IDAEH del Ministerio de Cultura y Deportes, la Municipalidad de Guatemala, entre otros involucrados.

El Ministro de Cultura y Deportes, Elder Súchite invitó durante la actividad a ver no solamente la obra de Mérida sino caminar por el Centro Cívico y observar también el trabajo de Efraín Recinos, Dagoberto Vásquez y Roberto González Goyri.

Un esfuerzo por seguir el legado de Mérida

Maria Cristina Navas y Mérida, nieta de Carlos Mérida, asistió al evento y comentó que este trabajo comenzó después de un artículo publicado en Prensa Libre, en 2016 en el cual era notorio el deterioro del mural en el que se hablaba de lo descuidada que estaba la obra. Después de ello, el arquitecto Álvarez se acercó para hablar sobre la restauración y ahí comenzó el trabajo.

Navas y Mérida expresó que en otras ocasiones tocó algunas puertas para realizar este trabajo, pero el mismo no se logró. “Me llamaron por teléfono para contarme que ya estaban comenzando los trabajos, pero al principio no lo creí y solo me ofrecí para ayudar porque es importante ser amable con todos los que se interesen en ello, no pensé que lo llegaran a hacer”, dice.

Durante la inauguración con lágrimas expresó su agradecimiento a los involucrados en este proyecto, en especial porque su abuelo no vio lo deteriorado de esta obra, que seguro representaría un gran dolor para él como fue ver su obra en el Crédito Hipotecario Nacional, si . “Quisiera que también su gente sintiera la emoción de este momento, de ver algo tan bien hecho y sabemos que las manos guatemaltecas tienen profesionalismo y lo hacen bien y ojalá que sigamos conservando todo esto como parte de nuestra vida y que Dios me dé vida para seguir trabajando para que mi abuelo siga siendo reconocido”, agregó.

Además comenta que van a seguir procesos para lograr que también la restauración de otras piezas.

Una de las misiones de la vida de María Cristina es seguir fomentando el trabajo de su abuelo, en especial para que Guatemala conozca más del gran trabajo y talento que representa para su historia. “Mi abuelo tuvo el privilegio de ser un pintor universal y seguiré haciendo cosas para que la gente lo conozca e invito a los jóvenes a entrar a Internet y vean qué hizo como pintor y diferentes modalidades en viñetas, vestuarios, escenografía e involucrado en los acontecimientos más importantes del siglo XX”, agrega.

Al acto también asistió Aiira Mérida, bisnieto del artista, quien comentó que ver el mural restaurado es un gran orgullo y satisfacción por los esfuerzos que lleva los procesos. “Mi tata (como le llamaba la familia) no se nacionalizó mexicano porque amaba Guatemala y era un visionario que hablaba a sus 80 años (hace casi 40 años) de la pintura electrónica y las nuevas técnicas”, dice el joven, también artista.

El artista Rudy Cottón, actual director del Museo de Arte Moderno, Carlos Mérida comenta que este es un rescate del patrimonio guatemalteco donde una entidad privada se ha percatado, después de 60 años, del valor patrimonial de esta obra y es un punto importante cuando se ve la cultura como un proceso de desarrollo. También hace énfasis en el valor de Mérida en la historia del arte universal y en su propuesta de integración arquitectónica en la que por medio del mural lleva el arte al pueblo.

