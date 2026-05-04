Nueva moneda en Guatemala: Banguat emite edición especial por su 80 aniversario

ECONOMÍA

Nueva moneda en Guatemala: Banguat emite edición especial por su 80 aniversario

El Banco de Guatemala presentó una moneda conmemorativa por sus 80 años de la institución. Conozca precio, fecha de venta y detalles de esta edición especial.

|

time-clock

La moneda conmemorativa por los 80 años del Banco de Guatemala se presenta en anverso y reverso. Cada pieza tendrá un valor de Q750 y estará a la venta del 30 de junio al 3 de julio, con modalidad de preventa. (Foto, Prensa Libre: Esbin García)

La moneda conmemorativa por los 80 años del Banco de Guatemala se presenta en anverso y reverso. Cada pieza tendrá un valor de Q750 y estará a la venta del 30 de junio al 3 de julio, con modalidad de preventa. (Foto, Prensa Libre: Esbin García)

El Banco de Guatemala (Banguat) anunció el lanzamiento de la sexta moneda conmemorativa que pondrá a disposición del público este 2026, como parte de actividades previstas por la institución para este año.

El presidente del banco central, Álvaro González Ricci, informó sobre la acuñación de esta pieza especial, diseñada para recordar el origen del banco tras la segunda reforma monetaria del país: “El Banco de Guatemala, desde su creación como banco estatal, tuvo la facultad de formular y ejecutar la política monetaria, cambiaria y crediticia, orientada a crear condiciones propicias para el crecimiento ordenado de la economía del país”, destacó González Ricci.

LECTURAS RELACIONADAS

A la izquierda, primeras emisiones de billetes tras la reforma monetaria de 1968; a la derecha, versiones más recientes de los billetes de Q1 y Q100. (Foto, Prensa Libre Banguat/Glenda Burrión)

Cómo han evolucionado los billetes de Guatemala desde 1972 y los anuncios del Banguat para el 2026

chevron-right

El Banco de Guatemala inició operaciones oficialmente el 1 de julio de 1946, marcando el comienzo de una nueva etapa en la política monetaria y financiera del país.

Moneda conmemorativa por los 80 años del Banguat

La pieza rinde homenaje a la historia, confianza y estabilidad monetaria que ha acompañado a Guatemala desde la fundación.

“Es un tema de formación y educación. Estamos haciendo honor a ser un banco de la cultura, como también se nos conoce. Y nuevamente buscamos dar esa credibilidad y confianza, explicándola de una manera sencilla, ya sea con las monedas o billetes que el Banguat está emitiendo y acuñando”, expresó González Ricci sobre la emisión de monedas conmemorativas.

En el reverso destaca la efigie del doctor Manuel Noriega Morales, primer presidente del Banco de Guatemala, quien ocupó el cargo entre 1946 y 1954.

LECTURAS RELACIONADAS

Colección de monedas conmemorativas 2026 del Banco de Guatemala, dedicada a cinco artistas guatemaltecos vinculados al Centro Cívico y al patrimonio cultural del país. El costo del estuche es de Q2 mil. (Foto, Prensa Libre: María René Barrientos)

Edición limitada: las monedas del Banguat por los 70 años del Centro Cívico, vistas en detalle

chevron-right

A la derecha se observa la silueta del edificio del Banco de Guatemala, símbolo arquitectónico de solidez y transparencia institucional.

El diseño también incorpora un sello inspirado en el primer billete de 100 quetzales emitido en 1948, con la inscripción “80 AÑOS” en su interior.

En el anillo exterior aparece la leyenda “Banco de Guatemala 1946-2026”, mientras en la parte inferior figura la denominación “Un Quetzal”.

El anverso de la moneda conmemorativa por los 80 años del Banco de Guatemala muestra la leyenda “Banco de Guatemala 1946-2026”, la denominación “Un Quetzal” y un diseño alusivo al aniversario institucional con acabados en color. (Foto, Prensa Libre: Esbin García)
El anverso de la moneda conmemorativa por los 80 años del Banco de Guatemala muestra la leyenda “Banco de Guatemala 1946-2026”, la denominación “Un Quetzal” y un diseño alusivo al aniversario institucional con acabados en color. (Foto, Prensa Libre: Esbin García)

Características de la moneda

La nueva moneda conmemorativa del Banguat cuenta con las siguientes especificaciones:

  • 40 milímetros de diámetro
  • 27 gramos de peso
  • Aleación de 925 milésimas de plata y 75 milésimas de cobre
  • Canto estriado
  • Giro horizontal
  • Diseño a color
  • El costo oficial de la pieza será de Q750.00
La caja de presentación de la moneda conmemorativa por los 80 años del Banco de Guatemala exhibe al frente una imagen del edificio del banco y, en la parte posterior, las especificaciones de la pieza: peso, dimensiones y aleación, entro otros. (Foto, Prensa Libre: Glenda Burrión)

La caja de presentación de la moneda conmemorativa por los 80 años del Banco de Guatemala exhibe al frente una imagen del edificio del banco y, en la parte posterior, las especificaciones de la pieza: peso, dimensiones y aleación, entro otros. (Foto, Prensa Libre: Glenda Burrión)

Las autoridades resaltaron que su tamaño supera en 7 milímetros a las monedas de la serie del Centro Cívico, cuyo diámetro es de 33 milímetros.

Aunque la pieza tiene un valor facial de Q1, su emisión tiene carácter conmemorativo y de colección, por lo que no está destinada a fines monetarios de circulación cotidiana.

LECTURAS RELACIONADAS

La moneda conmemorativa de Carlos Mérida junto a una vista de la Plaza Carlos Mérida, el mural “Sacerdotes danzantes mayas” ubicado en el Banco de Guatemala y una fotografía del artista guatemalteco homenajeado.

Moneda Conmemorativa de Carlos Mérida aún disponible en el Banguat: así puede comprarla

chevron-right

Cuándo estará a la venta

El Banco de Guatemala informó que la moneda estará disponible del 30 de junio al 3 de julio de 2026.

Además, como en lanzamientos anteriores, se prevé una preventa que será anunciada en las redes sociales oficiales de la institución para que los interesados puedan reservarla con anticipación.

Se suma a la serie del Centro Cívico

La moneda por los 80 años del Banguat complementará la colección especial de cinco monedas dedicadas al Centro Cívico de Guatemala, emisión que reconoce el valor histórico, arquitectónico y artístico de este emblemático complejo urbano.

Dicha serie será comercializada del 25 al 29 de mayo, y contará con una preventa previa.

En el centro destaca la imagen de la moneda conmemorativa por los 80 años del Banco de Guatemala, rodeada por las cinco piezas de la serie dedicada al Centro Cívico. (Foto, Prensa Libre: Esbin García)
En el centro destaca la imagen de la moneda conmemorativa por los 80 años del Banco de Guatemala, rodeada por las cinco piezas de la serie dedicada al Centro Cívico. (Foto, Prensa Libre: Esbin García)

ESCRITO POR:

Glenda Burrión

Periodista de Prensa Libre especializada en economía con más de 7 años de experiencia como correctora de textos y creación de contenido digital.

Lee más artículos de Glenda Burrión

ARCHIVADO EN:

Banco de Guatemala Banguat Carlos Mérida Centro Cívico Dagoberto Vásquez Economía en Guatemala Efraín Recinos Moneda conmemorativa Moneda de guatemala Moneda en Guatemala Roberto González Goyri 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Radio en Vivo 106.5 FM
'; $xhtml .= '