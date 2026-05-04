ECONOMÍA
Nueva moneda en Guatemala: Banguat emite edición especial por su 80 aniversario
El Banco de Guatemala presentó una moneda conmemorativa por sus 80 años de la institución. Conozca precio, fecha de venta y detalles de esta edición especial.
La moneda conmemorativa por los 80 años del Banco de Guatemala se presenta en anverso y reverso. Cada pieza tendrá un valor de Q750 y estará a la venta del 30 de junio al 3 de julio, con modalidad de preventa. (Foto, Prensa Libre: Esbin García)
El Banco de Guatemala (Banguat) anunció el lanzamiento de la sexta moneda conmemorativa que pondrá a disposición del público este 2026, como parte de actividades previstas por la institución para este año.
El presidente del banco central, Álvaro González Ricci, informó sobre la acuñación de esta pieza especial, diseñada para recordar el origen del banco tras la segunda reforma monetaria del país: “El Banco de Guatemala, desde su creación como banco estatal, tuvo la facultad de formular y ejecutar la política monetaria, cambiaria y crediticia, orientada a crear condiciones propicias para el crecimiento ordenado de la economía del país”, destacó González Ricci.
El Banco de Guatemala inició operaciones oficialmente el 1 de julio de 1946, marcando el comienzo de una nueva etapa en la política monetaria y financiera del país.
Moneda conmemorativa por los 80 años del Banguat
La pieza rinde homenaje a la historia, confianza y estabilidad monetaria que ha acompañado a Guatemala desde la fundación.
“Es un tema de formación y educación. Estamos haciendo honor a ser un banco de la cultura, como también se nos conoce. Y nuevamente buscamos dar esa credibilidad y confianza, explicándola de una manera sencilla, ya sea con las monedas o billetes que el Banguat está emitiendo y acuñando”, expresó González Ricci sobre la emisión de monedas conmemorativas.
En el reverso destaca la efigie del doctor Manuel Noriega Morales, primer presidente del Banco de Guatemala, quien ocupó el cargo entre 1946 y 1954.
A la derecha se observa la silueta del edificio del Banco de Guatemala, símbolo arquitectónico de solidez y transparencia institucional.
El diseño también incorpora un sello inspirado en el primer billete de 100 quetzales emitido en 1948, con la inscripción “80 AÑOS” en su interior.
En el anillo exterior aparece la leyenda “Banco de Guatemala 1946-2026”, mientras en la parte inferior figura la denominación “Un Quetzal”.
Características de la moneda
La nueva moneda conmemorativa del Banguat cuenta con las siguientes especificaciones:
- 40 milímetros de diámetro
- 27 gramos de peso
- Aleación de 925 milésimas de plata y 75 milésimas de cobre
- Canto estriado
- Giro horizontal
- Diseño a color
- El costo oficial de la pieza será de Q750.00
Las autoridades resaltaron que su tamaño supera en 7 milímetros a las monedas de la serie del Centro Cívico, cuyo diámetro es de 33 milímetros.
Aunque la pieza tiene un valor facial de Q1, su emisión tiene carácter conmemorativo y de colección, por lo que no está destinada a fines monetarios de circulación cotidiana.
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Cuándo estará a la venta
El Banco de Guatemala informó que la moneda estará disponible del 30 de junio al 3 de julio de 2026.
Además, como en lanzamientos anteriores, se prevé una preventa que será anunciada en las redes sociales oficiales de la institución para que los interesados puedan reservarla con anticipación.
Se suma a la serie del Centro Cívico
La moneda por los 80 años del Banguat complementará la colección especial de cinco monedas dedicadas al Centro Cívico de Guatemala, emisión que reconoce el valor histórico, arquitectónico y artístico de este emblemático complejo urbano.
Dicha serie será comercializada del 25 al 29 de mayo, y contará con una preventa previa.