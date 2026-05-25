Todo sobre el nuevo billete conmemorativo de Q100 y su distribución en Guatemala

El nuevo billete conmemorativo de 100 quetzales comenzó a circular oficialmente este 25 de mayo en Guatemala, como parte de la celebración por los 100 años de fundación de la Banca Central.

Desde primeras horas de la mañana, decenas de personas acudieron a la Biblioteca del Banco de Guatemala para realizar el canje y obtener el esperado el nuevo billete de Q100, anunciado el 18 de mayo, el cual mantiene curso legal y podrá utilizarse en cualquier transacción comercial.

Muchos ciudadanos aprovecharon la visita para fotografiarse con el nuevo ejemplar, que destaca por su diseño conmemorativo y nuevos elementos de seguridad.

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¿Cómo cambiar el nuevo billete de Q100 en el Banguat?

El Banco de Guatemala habilitó 12 cajas en la Biblioteca del Banguat exclusivamente para el cambio del nuevo billete y la entrega de monedas conmemorativas.

De momento solo se está haciendo entrega de las monedas conmemorativas del Centro Cívico, que se vendieron en preventa.

Tanto para el canje de billetes conmemorativos de Q100 como para las monedas, las cajas estarán disponibles del 25 al 29 de mayo de 2026, en horario de 7:30 a 14:30 horas.



Posteriormente, del 1 al 5 de junio, el canje podrá realizarse únicamente en las ventanillas del Museo Numismático. Después de esa fecha, los nuevos billetes de Q100 podrán obtenerse únicamente a través de los bancos del sistema o mediante la circulación monetaria habitual.

Declaraciones de Álvaro González Ricci durante el inicio del canje del nuevo billete de Q100 en las cajas habilitadas en la Biblioteca del Banco de Guatemala. (Video, Pensa Libre: Glenda Burrión)

Las autoridades informaron que cada persona podrá cambiar un máximo de Q1 mil y deberá presentar su Documento Personal de Identificación (DPI).

Además, aclararon que los usuarios no necesitan llevar billetes de Q100 para realizar el canje. Los guatemaltecos pueden entregar efectivo de cualquier denominación para recibir el nuevo billete conmemorativo de 100.



Un ciudadano muestra los Q1 mil en nuevos billetes conmemorativos de Q100 que recibió tras realizar el canje en el Banco de Guatemala. (Foto, Prensa Libre: Glenda Burrión)

También estará disponible en bancos del sistema

El Banco de Guatemala informó que el nuevo billete de 100 quetzales también podrá obtenerse en los bancos del sistema.

La distribución a las entidades bancarias inició desde el viernes de mayo 22, de acuerdo con las solicitudes realizadas por cada banco, por lo que los nuevos ejemplares comenzarán a llegar gradualmente a agencias y cajeros conforme avance su circulación.

Billete Conmemorativo de Q100. (Foto, Prensa Libre: Glenda Burrión)

Cambios mayores a Q1,100 requieren otro proceso

El Banguat explicó que quienes deseen cambiar montos de Q1,100 o más deberán realizar el trámite mediante una entidad bancaria o cumplir un proceso más riguroso dentro del Banco de Guatemala.

En estos casos será necesario efectuar la apertura de inicio de relaciones en la institución, requisito establecido para operaciones de mayor monto.

El billete llegará gradualmente a toda Guatemala

El presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci, explicó que el billete de 100 quetzales representa cerca del 90% de la circulación monetaria en el país, por lo que los nuevos ejemplares comenzarán a llegar paulatinamente a manos de los ciudadanos mediante compras, pagos y otras transacciones comerciales.

El Banco de Guatemala informó que para esta edición conmemorativa se imprimieron 15 millones de billetes de Q100, equivalentes a Q1 mil 500 millones en circulación.

Las autoridades también detallaron que el nuevo papel moneda fue elaborado con sustrato de algodón y se estima que tendrá una vida útil aproximada de cinco años.