Directivos del Cang temen poca participación para postuladora del TSE

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) comenzó una campaña en redes sociales que busca motivar a sus agremiados para su siguiente evento electoral, de donde se elegirá a un comisionado titular y un suplente para la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Autoridades del Cang están seguros de que la tarea no será fácil, pero esperan que la mayor parte de los 48 mil 900 colegiados activos estén dispuestos a participar en un evento que califican como vital para el sistema democrático.

El Tribunal Electoral del Cang programó una primera vuelta para estas elecciones el 5 de enero del 2026, pero ante un escenario que no permita definir los puestos en una sola votación, se programó el 13 de enero para una potencial segunda vuelta.

Los profesionales agremiados al Cang deberán de seleccionar a un comisionado titular y a un suplente para la postuladora del TSE; órgano colegiado que deberá entregar al Congreso una lista de 20 candidatos de los que se escogerá a los cinco magistrados titulares e igual número de suplentes.

Sin embargo, en medio del llamado a las elecciones, las dudas giran alrededor de esta postuladora desde mucho antes de la convocatoria hecha por el Congreso, porque esta instancia la presidirá el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), Walter Mazariegos.

Por eso se vuelve más importante el papel que jugarán otros sectores que participan en la comisión, entre ellas las universidades privadas a través de sus representantes de rector y decanos de Derecho, y el Cang, que ya se esta preparando para la elección de los comisionados.

Los retos

Francis Peña, presidente del Tribunal Electoral del Cang, señala que en la elección pasada, para representantes ante el Registro de Información Catastral (RIC), se tuvo cerca de 2 mil 500 votantes.

Sin embargo, estima que la elección de comisionados ante la postuladora del TSE serán dos puestos más atractivos, por lo que las expectativas aumentan y tienen unan proyección de 22 mil votantes que puedan participar el próximo 5 de enero; aunque esta cifra no representa ni la mitad de los colegiados activos.

“Algo que influye es el respecto en el proceso electoral. Hoy en día se intensifica el descrédito; imágenes y videos que destruyen la credibilidad de los colegas. Esto es un aspecto negativo por el que muchos prefieren no participar”, reflexionó Peña, quien es el encargado de dirigir el proceso y darle certeza.

Para contrarrestar esta desmotivación para participar, Peña destaca necesario que se reforme la manera en que el Cang da seguimiento a estos procesos de elección de representantes y desde el Tribunal se pueda filtrar a los participantes, eliminar las campañas negras y hasta regular el tema de financiamiento de campañas, que a la fecha, pasa inadvertido.

Karla Díaz, integrante de la Junta Directiva del Cang, también se refiere a la importancia de esta postuladora, y destaca que es importante que los agremiados participen para velar por las bases del sistema democrático.

🗳 Este 5 de enero nos vemos en las urnas para elegir a los representantes del CANG ante la Comisión de Postulación para el TSE 2026-2032.

📍 Lugares de votación:

🔹 Colegiados del 1 al 25,000 y Ciencias Afines: parque de la Industria

🔹 Colegiados del 25,001 en adelante: fórum… pic.twitter.com/jFjM5c174o — Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (@CangGuatemala) December 1, 2025

Díaz reconoce que no es algo sencillo, ya que algunos profesionales podrían enfrentar ataques y criminalización, pero destaca vital para la democracia la participación.

“Ese escenario de criminalización judicial solo lo podemos cambiar participando, no sometiéndonos al miedo que ciertos grupos oscuros buscan infundir. Es importante que aquellos que no tienen intereses externos no se dejen intimidar”, remarcó.

Los requisitos

El Cangó estará recibiendo planillas con candidatos para los puestos de comisionado, titular y suplente, los próximos 11 y 12 de diciembre. Los candidatos deberán de presentar en un folder tamaño oficio, color rojo, en original, más tres copias de los siguientes documentos.

Solicitud de inscripción dirigida al Tribunal Electoral del Cang Certificación de nacimiento extendida por el Registro Nacional de las Personas (Renap). Constancia de colegiado activo extendida por el Cang. Constancia de tiempo y de ejercicio extendida por el Cang, de por lo menos cinco años ejerciendo la profesión. Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de cargos, o conocido como finiquito, emitido por la Contraloría General de Cuentas. Certificación extendida por el Registro de Ciudadanos del TSE en la que se acredite que el solicitante está en el pleno goce de sus derechos políticos. Constancia de carencia de antecedentes penales. Constancia de carencia de antecedentes policíacos.

Los expedientes deberán de ser entregados en la Oficina del Tribunal Electoral, centro de atención y actualización gremial del Cang en la zona 10, de 8 a 16 horas.