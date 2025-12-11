CANG recibe expedientes de profesionales que aspiran integrar la Comisión de Postulación del TSE

Los agremiados al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) que buscan integrar la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) tienen este jueves y viernes para solicitar su inscripción y participar en las elecciones de enero próximo.

El Cang cuenta con dos espacios para la futura comisión de postulación, un cargo titular y un suplente, que son electos por votaciones celebradas por el gremio de abogados.

Los comicios están previstos para el lunes 5 de enero, que en caso de no llegarse a definir los puestos en una primera ronda, se planifica una segunda vuelta para el martes 13 de enero.

El Tribunal Electoral del Cang es la dependencia del colegio profesional encargada de recibir el expediente de los aspirantes, quien deberá de evaluar que hayan cumplido con todos los requisitos solicitados.

Todos los aspirantes que busquen llegar a los puestos de comisionado titular y suplente deben presentar en un folder tamaño oficio, color rojo, en original, más tres copias de los siguientes documentos.

Solicitud de inscripción dirigida al Tribunal Electoral del Cang Certificación de nacimiento extendida por el Registro Nacional de las Personas (Renap). Constancia de colegiado activo extendida por el Cang. Constancia de tiempo y de ejercicio extendida por el Cang, de por lo menos cinco años ejerciendo la profesión. Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de cargos, o conocido como finiquito, emitido por la Contraloría General de Cuentas. Certificación extendida por el Registro de Ciudadanos del TSE en la que se acredite que el solicitante está en el pleno goce de sus derechos políticos. Constancia de carencia de antecedentes penales. Constancia de carencia de antecedentes policíacos.

Los aspirantes

El Tribunal Electoral del Cang, presidido por el abogado Francis Peña, recibirá los expedientes de aspirantes y evaluarán si cumplieron con todos los requisitos expuestos en la convocatoria.

Los aspirantes ingresan por medio de planillas, en representación de alguna organización gremial, individual o por alianza, especificando quien de los aspirantes va para el cargo de comisionado titular y quien para el puesto de suplente.

Plataforma de Profesionales por la Justicia; Unidos por el Derecho; y Avanza: César Fernando Díaz, titular; Ángel Antonio Rodríguez de León, suplente. Alianza Unida por el Gremio (AUG): Guillermo Alfonso Cifuentes de León, titular; Erick Samuel Morales Román, suplente. Unión, Libertad y Justicia (Unión): Julio José Aguilar Martínez, titular; Linda Greta de los Ángeles Rivera Pérez.

*Listado de aspirantes publicado por Guatemala Visible.

Su responsabilidad

Quienes resulten electos comisionados para la postuladora del TSE tendrán como tarea participar en el proceso de preselección de los futuros magistrados del TSE, para el periodo 2026-2032.

Será una magistratura que tendrá bajo su coordinación los próximos dos eventos de elecciones generales del país, para la elección de binomio presidencial; diputados al Congreso; diputados al Parlamento Centroamericano; y corporaciones municipales.

El comisionado titular tendrá voz y voto en las decisiones que de manera colegiada tome la comisión, mientras que el comisionado suplente puede participar con voz, pero no tiene voto para la toma de decisiones.

Esta postuladora es integrada de la siguiente manera: