Organizaciones piden a universidades privadas elegir a los mejores académicos para integrar la postuladora del TSE

La integración de la Comisión de Postulación para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) está en desarrollo, y más de 50 organizaciones sociales solicitaron a las universidades privadas nombrar a sus mejores representantes.

Esta comisión es presidida por el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), Walter Mazariegos, profesional sobre quien pesan señalamientos por fraude y falta de independencia, según advierten las mismas organizaciones.

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) está por recibir las planillas de aspirantes a un puesto de comisionado titular y otro de suplente, pero aún están pendientes los nombramientos por parte de las universidades privadas.

La postuladora es encabezada por el rector de la Usac y lo acompaña su decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Henry Arriaga, reelecto sin oposición y cercano a Mazariegos.

Junto a ellos deben integrar la comisión un representante del Cang, electo por votación; un rector de una universidad privada y un decano de la facultad de Derecho de una institución privada.

“La academia tiene el deber histórico de fortalecer la legitimidad del proceso por medio de la elección de personas íntegras, honorables, idóneas e independientes”, refiere la carta.

En la misiva, las organizaciones sociales reafirman la necesidad de que las universidades privadas designen a personas con trayectoria, ética, transparencia, compromiso con el interés público y libres de cuestionamientos o vínculos que comprometan su imparcialidad.

Los Magistrados Nester Vásquez, Dina Ochoa y Walter Mazariegos, actual rector de la Usac conversan durante un acto en la CSJ. (Foto Prensa Libre: Esbin Garcia)

“Ante las preocupaciones por la independencia universitaria, y la creciente desconfianza en las instituciones, el rol de la academia se vuelve determinante. Se espera que quienes sean designados actúen con los principios de publicidad, objetividad y transparencia”, señala el documento.

No solo las organizaciones tienen dudas sobre el papel que jugarán los comisionados designados por la Usac, tanto titulares como suplentes. También sectores académicos de esa universidad y estudiantes —quienes aseguran que hubo fraude en la elección de Mazariegos como rector— han motivado que grupos de observación internacional centren su atención en el rol de la Usac en la postuladora del TSE.