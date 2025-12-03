Misión de la OEA exige sesiones públicas y en el Congreso para elección de magistrados del TSE

La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en Guatemala instó a las instituciones involucradas en procesos de elección de segundo grado a garantizar transparencia, imparcialidad y legalidad.

En un comunicado divulgado este lunes 3 de diciembre, la misión expresó su preocupación por la crisis en la Universidad de San Carlos (Usac) y recalcó la necesidad de integrar de forma inmediata el Consejo Superior Universitario (CSU).

La OEA recordó que la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece que la Comisión de Postulación para magistradas y magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe sesionar en la sede del Congreso de la República y de forma pública. En ese sentido, subrayó que los encuentros deben transmitirse en vivo y difundirse por diversos medios para garantizar el acceso a la información y la confianza ciudadana.

Además, la misión señaló que la prolongada crisis en la Usac afecta la legitimidad y el funcionamiento adecuado de las comisiones de postulación, donde esa casa de estudios actúa como actor clave. Reiteró que los miembros del CSU que fueron elegidos y no han asumido deben hacerlo sin demora, en apego a la Constitución y a resoluciones judiciales vigentes.

“La plena integración del CSU es esencial para asegurar procesos institucionales legítimos y confiables”, indicó la OEA.

La misión llamó al Congreso, al TSE, al CSU/Usac, al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), a otras universidades y a órganos de justicia, a asegurar que los procesos de postulación y designación sean públicos, imparciales y libres de presiones indebidas.

La OEA reafirmó su compromiso de continuar el acompañamiento técnico mediante un diálogo constructivo con las autoridades y la sociedad guatemalteca.

