Contratos temporales en el Congreso aumentan durante la presidencia de Nery Ramos

El Congreso comenzará el próximo 14 de enero, un nuevo periodo de sesiones ordinarias y luego de dos años, el diputado Nery Ramos dejará la presidencia del Organismo Legislativo.

Durante la gestión de Ramos aumentó el personal temporal contratado bajo el renglón 022, según datos de la Dirección de Recursos Humanos del Organismo Legislativo.

En los dos últimos años de la anterior legislatura, bajo la presidencia del partido Vamos, se registraron 916 contratos bajo el renglón 022 durante el 2022; y en el 2023 aumentó a 928, según el reporte oficial.

Pero en 2024, en el primer año de Ramos como presidente del Congreso, la cantidad de personal temporal aumentó a 1,428; mientras que en el 2025 disminuyó a 1,038.

A inicios del 2026, la Comisión Permanente que preside Ramos busca renovar los contratos de 342 personas bajo el renglón 022, que incluye a asistentes, abogados, comunicadores, guardias, marimbistas y personal dedicado al cuidado de los jardines.

Por medio de sus redes sociales el todavía presidente del Congreso dijo que “solo se está renovando contrato a personal que por años ha laborado en este organismo de Estado”.

En su comunicado añade: “La Comisión Permanente ha aprobado la renovación de contratos de personal entre los que figuran; mujeres embarazadas, guardias parlamentarios, conserjes, personal de mantenimiento, marimbistas y personal administrativo en general”.

Acta sin firmas

Pese a que el presidente del Congreso asegura que la recontratación de las 342 plazas 022 ya fue aprobada por la Comisión Permanente, el diputado Orlando Blanco, futuro integrante de la Junta Directiva, duda de esa versión.

El congresista integrante del bloque Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS), indica que no se ha querido compartir el acta, indicando tener conocimiento que algunos diputados se han resistido a firmarla, por dudar del sentido real detrás de las más de 300 contrataciones.

“Él sacó un comunicado diciendo que había intereses, y es importante aclarar porque varios directores del Congreso nos han dicho que no han pedido tanto personal, los requerimientos que han hecho no superan los 45 contratos”, dijo Blanco.

El diputado añadió que ante el cambio de autoridades legislativas, algunos diputados buscan retener a sus allegados en ciertos puestos, “acá hay recomendados de la actual y anterior Junta Directiva, asesores que al salir los reubican a otras direcciones”.

Si la versión de Ramos es la correcta y el acta ya está firmada, Blanco asegura que, en la primera reunión que celebre la próxima Junta Directiva pondrá el asunto a discusión y buscará que se anule debido a que son muchos los contratos temporales.

“Nosotros no vamos a avalar estas situaciones, sabemos que se necesitan algunas contrataciones, pero todo obedece a una necesidad concreta no para satisfacer necesidades de diputados o bancadas”, indicó.

Plazas injustificadas

Para Francisco Quezada, integrante del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), no existe una razón de fondo que amerite una contratación o recontratación con tanto personal temporal.

“Hay que ir viendo esas áreas y cantidad, suena de manera desproporcional, ese renglón tiene un propósito específico y es un cargo de cierta dirección y no pueden ser tareas de apoyo y menos prorrogados todos los años”, indicó.

De manera institucional, el Departamento de Comunicación Social del Congreso explicó que esas recontrataciones son por plazas 011 que no han sido ocupadas, lo que alimenta el criterio de Quezada, que no se deben de ir prorrogando contrataciones temporales.

“El Congreso tendría que no usar el 022 en este tipo de contrataciones y una prórroga debe de ser muy justificada, además estas tareas no son de funciones 022, o son permanentes o las suprimen”, dijo.

El Congreso fue cuestionado el año pasado por el poco trabajo visible de los diputados, que tras aumentarse el sueldo descuidaron la asistencia a las sesiones plenarias, mientras que los decretos aprobados, entre ellos el presupuesto nacional del 2026, quedó suspendido por aparentes vicios.

“Por la actividad del Congreso no se justifica la mayoría de estas plazas, además es secreto a voces que hay gestiones de diputados para colocar a personas, en el Congreso se ve ese empeño de colocar la lealtad política”, indicó el experto.

Nery Ramos, integrante del bloque Azul, llegó a la presidencia del Congreso a sustituir a Samuel Pérez en 2024, consiguió reelección y ahora dejará el cargo para entregarlo a Luis Contreras de Compromiso Renovación y Orden (Creo), pero Ramos no deja ese órgano parlamentario, ya que consiguió un puesto de vicepresidente.