Congreso Eficiente: “Se volvió mercantilista, ya no es un Congreso que tenga como misión  legislar, representar ni fiscalizar”

Este 14 de enero comienza el tercer año de la décima legislatura, pero su paso por el 2025 fue malo, según la evaluación de María del Carmen Aceña, de la coalición de agrupaciones representadas en la plataforma Congreso Eficiente.

El año pasado el diputado Nery Ramos, del bloque Azul, retuvo la presidencia del Legislativo al conseguir una reelección, pero no fue capaz de darle una buena dirección al parlamento, según las fuentes.

Ahora, el Organismo Legislativo está por renovar su presidencia con la próxima toma de posesión de Luis Contreras, del bloque Compromiso, Renovación y Orden (Creo).

Pero el año pasado no fue el mejor para el Congreso, ya que a criterio de Aceña no se vio, por parte de los 160 diputados, esfuerzos reales para reorientar el parlamento.

“Yo lo evaluaría como mediocre. Como un Congreso repartidor de recursos y no un Congreso que lo que hace es su papel de fiscalizar y representar, ni de buscar una transformación real de país”, indicó.

Una de las principales críticas que recibieron los diputados el año pasado fue cuando se aumentaron el sueldo, una decisión que si bien tomó el pleno en el 2024, fue ejecutada por instrucción de la Directiva del Congreso en el 2025.

“Uno llega a pensar si realmente los diputados nos representan cuando nadie quería que ellos se aumentaran el sueldo, ¿realmente ellos están fiscalizando? porque lo que vemos es un montón de citaciones e interpelaciones, pero no se ve un rumbo distinto del Ejecutivo tras esas acciones”, recalcó.

Según las cifras con las que cuentan las organizaciones que integran Congreso Eficiente, en todo el año pasado se contabilizaron mil 693 citaciones a funcionarios del Organismo Ejecutivo.

Pero pese a ese elevado número de citaciones parlamentarias, las organizaciones no identificaron resultados, ya que las acciones del Gobierno continuaron de la misma manera.

"Mal Congreso"

Para Aceña, no existen aspectos positivos o medios en la evaluación, ya que pesan más las acciones negativas que hizo el pleno del Congreso durante el 2025.

“Ellos se aumentaron el salario y su producción es mala, porque a veces las leyes son tan malas que es mejor que no pasen, pero también su asistencia al pleno disminuyó”, remarcó Aceña.

Otro punto cuestionable es la manera en que se repariteron recursos a grupos distritales. “Prácticamente se reparten los recursos en los Consejos Departamentales de Desarrollo sin un sustento técnico, sin estar acompañados de un verdadero plan de gobierno", hizo ver

Ante el cambio de Junta Directiva queda ver la manera en que Contreras tratará de reorientar al Legislativo, pero por ahora “el Congreso se volvió mercantilista, ya no es un Congreso que tenga como misión legislar, representar ni fiscalizar”, finalizó Aceña.