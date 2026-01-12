Semana clave define postuladoras y agenda política del primer trimestre del 2026

Semana clave define postuladoras y agenda política del primer trimestre del 2026

Esta segunda semana de enero marcará el ritmo político del inicio de 2026, con una agenda cargada de decisiones institucionales, negociaciones legislativas y procesos clave que, según analistas, tendrán impacto directo en el funcionamiento del Estado y en el futuro democrático del país.

Comisión de postulación para Corte de Apelaciones

Esta semana empiezan a juramentar a los integrantes de la Comisión de postulación de aspirantes a la magistratura del Tribunal Supremo Electoral. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La semana del 12 al 16 de enero del 2026 marca un punto de inflexión en la agenda política e institucional del país. En pocos días coinciden la integración de comisiones de postulación, decisiones legislativas pendientes, la rendición de cuentas del Ejecutivo y el inicio formal de procesos para elegir a autoridades clave del sistema democrático, en un contexto que analistas consideran determinante para el rumbo político de los próximos años.

Para Pablo Alejandro Solórzano, del Observatorio Legislativo, el momento es decisivo. “La coyuntura actual, tanto por la semana como por el año que inicia, es determinante para la búsqueda de la recuperación de un Estado que ha estado cooptado en muchas instituciones, o bien para la continuidad de un bloque regresivo, especialmente en materia de derechos humanos”, afirmó.

Una lectura similar hace Christa Walter, presidenta del Movimiento Cívico Nacional, quien advirtió que el primer trimestre ya se anticipaba cargado de decisiones. “Estamos en un punto de inflexión donde convergen varios procesos de elección de segundo grado”, señala.

A este diagnóstico se suma Paul Boteo, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Desarrollo, quien advirtió que “el Legislativo será el epicentro de las disputas políticas” de los próximos meses.

Postuladoras

La semana arranca el lunes 12 de enero con la elección de representantes del sector académico privado ante la comisión de postulación del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Ese día, los rectores de universidades privadas deberán designar a un comisionado titular y uno suplente, mientras que los decanos de las facultades de Derecho del mismo sector harán lo propio de forma paralela.

Estos nombramientos permitirán completar la integración de la postuladora encargada de evaluar perfiles, calificar méritos y conformar la nómina de candidatos a magistrados del TSE, órgano responsable de organizar y dirigir los procesos electorales del país.

“El aumento en la participación dentro del Colegio de Abogados y Notarios no solo tiene que ver con el padrón electoral, sino con abogados y abogadas que están más atentos a la situación del país y que se están involucrando”, indica Solórzano.

Walter coincide en que la atención pública será clave desde esta etapa inicial. “Está terminando de conformarse la comisión de postulación para elegir a candidatos a magistrados del TSE, se juramentará la postuladora para fiscal general y ya están las convocatorias para que las instituciones que designan magistrados de la Corte de Constitucionalidad arranquen sus procesos”, explica.

Boteo subraya la relevancia particular del proceso electoral. “Con la elección del Tribunal Supremo Electoral se está tocando el corazón de la democracia, ya que de ahí dependen la legitimidad y la credibilidad de no uno, sino de dos procesos electorales”, afirma.

Juramentaciones y elección

El martes 13 de enero, el Congreso de la República tiene prevista una sesión extraordinaria para juramentar a dos comisiones clave: la comisión de postulación para fiscal general del Ministerio Público y la comisión de postulación para magistrados del TSE. Con este acto, ambas quedarían legalmente habilitadas para iniciar funciones.

Ese mismo día, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) celebrará la segunda vuelta electoral entre las planillas 4 y 5 para elegir a su representante titular y suplente ante la postuladora del TSE, luego de que en la primera ronda no se alcanzara mayoría.

Walter señala que es probable que el Congreso opte por juramentar ambas comisiones al mismo tiempo. “En otras ocasiones el Congreso ha juramentado parcialmente a las comisiones y luego completa la integración. Lo ideal sería que todos los comisionados se juramenten al mismo tiempo para dar el banderazo inicial”, añade.

Informe en el Congreso

El presidente Bernardo Arévalo presentará el miércoles 14 de enero su informe de gobierno ante el Congreso de la República, como parte de sus obligaciones constitucionales. Hasta ahora no se ha confirmado si la presentación será presencial.

El Ejecutivo rendirá cuentas sobre la gestión gubernamental y expondrá avances, retos y prioridades ante el Legislativo y la ciudadanía. Analistas consideran que el mensaje presidencial será leído también como un termómetro de la relación entre los poderes del Estado, en un contexto marcado por tensiones políticas y disputas institucionales.

Ese mismo día la nueva junta directiva del Congreso toma posesión, presidida por Luis Contreras.

Candidatos a la CC

El jueves 15 de enero, el tribunal electoral del CANG recibirá los expedientes de aspirantes a magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), en horario de 8.00 a 16.00 horas. Con este paso se da inicio formal a uno de los procesos de elección más sensibles del año.

“Si hubiera que señalar una elección que no se puede dejar de observar por su relevancia, esa es la de la Corte de Constitucionalidad. Tendrán en sus manos las decisiones de mayor peso dentro del sistema político y jurídico del país, como la posibilidad de suspender un presupuesto, limitar la aplicación de un derecho o interpretar la Constitución”, expone Solórzano.

El 15 de enero el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala recibirá los expedientes de los candidatos a integrar la Corte de Constitucionalidad. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Informe del Ejecutivo

La semana cerrará el viernes 16 de enero con la presentación del informe político del Ejecutivo. El presidente Arévalo y su gabinete expondrán los logros del 2025 y las metas para el 2026 en un acto público programado para las 17.00 horas, en la Concha Acústica del parque Centenario, en la capital.

En este contexto, Boteo advierte que los próximos meses serán determinantes. “La salud y la viabilidad de la democracia se están jugando en estos próximos meses, porque si las fuerzas antidemocráticas toman control de estas instituciones, las elecciones del 2027 ya llegarán condicionadas”, concluye.

