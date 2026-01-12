Semana clave define postuladoras y agenda política del primer trimestre del 2026

La semana del 12 al 16 de enero del 2026 marca un punto de inflexión en la agenda política e institucional del país. En pocos días coinciden la integración de comisiones de postulación, decisiones legislativas pendientes, la rendición de cuentas del Ejecutivo y el inicio formal de procesos para elegir a autoridades clave del sistema democrático, en un contexto que analistas consideran determinante para el rumbo político de los próximos años.

Para Pablo Alejandro Solórzano, del Observatorio Legislativo, el momento es decisivo. “La coyuntura actual, tanto por la semana como por el año que inicia, es determinante para la búsqueda de la recuperación de un Estado que ha estado cooptado en muchas instituciones, o bien para la continuidad de un bloque regresivo, especialmente en materia de derechos humanos”, afirmó.

Una lectura similar hace Christa Walter, presidenta del Movimiento Cívico Nacional, quien advirtió que el primer trimestre ya se anticipaba cargado de decisiones. “Estamos en un punto de inflexión donde convergen varios procesos de elección de segundo grado”, señala.

A este diagnóstico se suma Paul Boteo, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Desarrollo, quien advirtió que “el Legislativo será el epicentro de las disputas políticas” de los próximos meses.

Postuladoras

La semana arranca el lunes 12 de enero con la elección de representantes del sector académico privado ante la comisión de postulación del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Ese día, los rectores de universidades privadas deberán designar a un comisionado titular y uno suplente, mientras que los decanos de las facultades de Derecho del mismo sector harán lo propio de forma paralela.

Estos nombramientos permitirán completar la integración de la postuladora encargada de evaluar perfiles, calificar méritos y conformar la nómina de candidatos a magistrados del TSE, órgano responsable de organizar y dirigir los procesos electorales del país.

“El aumento en la participación dentro del Colegio de Abogados y Notarios no solo tiene que ver con el padrón electoral, sino con abogados y abogadas que están más atentos a la situación del país y que se están involucrando”, indica Solórzano.

Walter coincide en que la atención pública será clave desde esta etapa inicial. “Está terminando de conformarse la comisión de postulación para elegir a candidatos a magistrados del TSE, se juramentará la postuladora para fiscal general y ya están las convocatorias para que las instituciones que designan magistrados de la Corte de Constitucionalidad arranquen sus procesos”, explica.

Boteo subraya la relevancia particular del proceso electoral. “Con la elección del Tribunal Supremo Electoral se está tocando el corazón de la democracia, ya que de ahí dependen la legitimidad y la credibilidad de no uno, sino de dos procesos electorales”, afirma.