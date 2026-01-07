El Cang llama a los agremiados a participar en las votaciones del 13 de enero para la postuladora del TSE

Las sillas que tendrá el Colegio de Abogados en la Comisión de Postulación para el nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE) se van a definir la próxima semana, por lo que autoridades del colegio llaman a los agremiados a participar.

Las votaciones en segunda vuelta están previstas para el martes 13 de enero, y la contienda se encuentra entre la planilla 4 de Unidad x la Democracia y planilla 5, de una coalición gremial que no se identifica con ningún nombre.

En la primera vuelta, el Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) tenía una proyección de cerca de 25 mil asistentes, de más de 50 mil agremiados.

Pero los datos oficiales luego del cierre de las urnas dan cuenta de que hubo una participación de 16 mil 37 votantes, no llegando a los pronósticos que tenía en mente el colegio profesional.

Francis Peña, presidente del Tribunal Electoral del Cang, señala que pese a que hubo una buena cantidad de votantes, sus expectativas eran mayores, atribuyendo parte de la ausencia por el retorno de las actividades de fin de año.

“Dadas las fechas de la primera vuelta consideramos que haber llegado a más de 15 mil agremiados es algo satisfactorio. Como Tribunal Electoral siempre promovemos la participación, la expectativa era mayor, pero confiamos que en la segunda vuelta se tengan más”, indicó Peña.

Llama a votar

El presidente del Tribunal Electoral del Cang recordó que este proceso de votación es clave para el sistema democrático, ya que se trata de conseguir a los representantes del colegio ante la postuladora del nuevo TSE.

Está en juego un puesto de comisionado titular y un suplente, este segundo puede participar en las reuniones, dar comentarios y debatir en las sesiones pero no tiene voto en la toma de decisiones.

La postuladora tiene a su cargo preseleccionar a 20 candidatos que aspiran a la futura magistratura del TSE, para luego remitir esa lista al Congreso para que sean los diputados quienes elijan a un titular y a un suplente.

Peña considera que para las votaciones del 13 de enero podrían superar la cantidad de votantes de la primera vuelta, y por solo ser dos planillas en contienda, la tendencia de votos podría darse a eso de las 19.30 horas.

Otro dato que el presidente destacó es que no hubo ningún tipo de impugnación a los resultados de primera vuelta, atribuyéndolo a la apertura, transparencia, fiscalización ciudadana y el acompañamiento de los medios de comunicación.

Elecciones en orden

La planilla 4 de Unidad x Justicia impulsa a Gregorio Saavedra como comisionado titular y a Edgar Ortiz como suplente; mientras que la 5 promueve a Alicia Ovalle Gramajo de titular y a José Pablo Samayoa como suplente.

En las instalaciones de los centros de votación no se reportó la entrega de regalos ni bebidas, como ha sido recurrente en otros procesos. A decir de Peña se respetó un acuerdo entre las partes.

Pero en la parte final de las votaciones del 5 de enero, la planilla 5 regalaba comida y cierto tipo de bebidas en el perímetro, algo que a decir de Peña ya escapa del control del Cang por ser en la vía pública.

“Dentro del recinto el Tribunal Electoral no percibió que las planillas incumplieran con los acuerdos de no entregar bebidas, de cualquier naturaleza. Ya lo que pasa afuera, hay otras autoridades para facultar el orden social”, concluyó.