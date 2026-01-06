Planilla de Saavedra y Ortiz asegura buscar apoyo de perfiles intachables para integrar la postuladora del TSE

La representación de los abogados en la Comisión de postulación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se disputa entre dos planillas, una de ellas impulsa a los abogados Gregorio Saavedra y Edgar Ortiz para los puestos de comisionados titular y suplentes respectivamente.

Ellos son impulsados por Unidad x la Democracia y en la primera vuelta de las votaciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), celebrada este 5 de enero, lograron posicionarse en el primer lugar con la planilla 4.

La candidatura de Saavedra y Ortiz consiguió 5 mil 973 votos, según los datos oficializados divulgados por el Tribunal Electoral del Cang, luego de realizar los procesos de conteo de votos a nivel nacional.

En una primera entrevista, Saavedra explicó que no tienen vínculos con el gobierno de Bernardo Arévalo, negando ser una planilla oficial, y considera que esos comentarios se dan desde la competencia para tratar de desgastar a su propuesta.

Planilla 4 logra pasar en primer lugar para la segunda vuelta de votaciones. ¿Cuál es la estrategia para lograr mantener esa posición y reafirmar el liderazgo la próxima semana?

Nuestra estrategia tiene que ver con el agradecimiento y mantener la visión, que es una idea alrededor de que es posible hacer las cosas de manera correcta y de que es posible rescatar la institucionalidad democrática, eso es lo que la población ha defendido.

Nosotros vamos a tratar de ampliar el mensaje de la campaña, y ojalá que con mejores condiciones y en una fecha próxima se pueda tener una mayor participación de agremiados y mayor apoyo para nuestra planilla.

También vamos a buscar a las expresiones gremiales que puedan sumarse porque el mensaje es de unidad. El mensaje es de una unidad para el rescate y el fortalecimiento del TSE, para eso estamos encaminados.

Todas las expresiones gremiales, todos los profesionales, todos los ciudadanos que aporten en esta dirección son bienvenidos para este espacio.

¿Posibles alianzas?

¿Cuándo habla de acercarse a otras expresiones gremiales, hablamos de alianzas con las planillas que no pasaron a segunda vuelta?

Nosotros somos una coalición, más que buscar una… vamos a estar abiertos a la conversación y a sumar apoyos, estas expresiones tienen que ver tanto con los apoyos que han tenido las distintas expresiones y departamentos, así como otros grupos y otros profesionales que se han mantenido al margen de la elección y que podrían integrarse a partir del resultado.

Pero sí estamos buscando sumar apoyos, lo que no vamos a cambiar son los principios y la búsqueda de buscar perfiles intachables y una apertura, sobre todo, en la visión que hemos mantenido y que nuestro electorado ha buscado. No vamos a comprometer esos principios.

¿Mantienen sus bases, pero están abiertos a posibles alianzas?

Mire, sumar alianzas puede interpretarse de otra forma, pero lo que buscamos es sumar apoyos y un respaldo con una claridad y contundencia que buscamos, que es el resultado.

¿Estarían abiertos a recibir apoyo de planillas 1, 2 y 3 que no pasaron a segunda vuelta?

Seguramente vamos a buscar sumar a su electorado y sumar a la causa, pero sobre todo vamos a buscar que el gremio vea que somos la mejor opción de cara a la segunda vuelta.

𝗥𝗘𝗦𝗨𝗟𝗧𝗔𝗗𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗘𝗟𝗘𝗖𝗖𝗜𝗢𝗡



La planilla 4 y la planilla 5 avanzan a la segunda vuelta. El próximo martes 13 de enero de define al comisionado titular y suplente del CANG para la comisión de postulación de TSE.



🔎 Conoce a los candidatos

Planilla 4:

Gregorio… pic.twitter.com/UbMfta0m7F — Guatemala Visible (@guatevisible) January 6, 2026

¿Hubo ya algún intercambio de comunicación con los candidatos que no pasaron a segunda vuelta?

He conversado con algunos, no con todos.

¿Son pocos los días de cara a la segunda vuelta, pero planean algún evento público para seguir compartiendo su plan de trabajo?

Estamos coordinando con alguno grupos departamentales la realización de actividades que sean para los agremiados, todavía no lo tenemos definido pero estamos en esa coordinación, justamente el tiempo es demasiado corto.