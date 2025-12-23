Elecciones en el Cang: Planilla 4 dice no ser afín al Gobierno, como señalan grupos gremiales

La planilla 4 se presenta bajo el nombre de Unidad x la Democracia, y rechaza ser la planilla oficialista, como algunos grupos gremiales los han tachado en declaraciones y redes sociales.

Gregorio José Saavedra Zepeda aspira a ser comisionado titular para la postuladora del Tribunal Supremo Electoral (TSE), mientras que Edgar René Ortiz Romero es candidato a comisionado suplente.

Los dos abogados han estado activos en momentos clave de coyuntura, promoviendo incluso un amparo que respaldó los resultados electorales del 2023 en medio de un ambiente de incertidumbre por las investigaciones penales que rodearon dichas votaciones generales.

Saavedra integró en el 2024 las Comisiones de Postulación para Corte Suprema de Justicia en representación de, en ese momento, Unidad x la Justicia, y explicó por qué esta postuladora será clave para el país.

Desafíos para el nuevo TSE

¿Cómo evalúa la gestión del TSE que está por dejar el cargo en marzo de 2026?

Creo que ha vivido circunstancias atípicas, una polarización política muy importante y el desgaste a partir de la criminalización y persecución del proceso electoral del 2023 deja enormes retos para la gestión del siguiente TSE.

Es difícil medir objetividad o no de esta gestión porque en realidad ha sido interrumpida en el proceso cumbre que debía realizar. Por eso creo que es importante ver la institucionalidad y la confianza de la población, entonces vemos un reto enorme para la organización del proceso electoral 2027.

¿Falló en algo la anterior Comisión de Postulación del TSE?

Considero que el trabajo de la postuladora pasada se refleja a que a diferencia de otros momentos políticos, en ese momento no hubo interrupciones ni politización de los procesos.

Respecto a los resultados me abstengo de opinar, pero considero que el trabajo se llevó a cabo de una manera ordenada y respetando la legislación, por lo que recuerdo.

¿Qué le motiva a formar parte de esa futura Comisión de Postulación?

Creo que vivimos un etapa fundamental en el país y es importante afirmar, con principios democráticos y de participación, que se debe rescatar la institucionalidad, fortalecerse la confianza en las autoridades electorales, y sobretodo debe privar la transparencia en los procesos.

Saavedra integró la pasada postuladora a CSJ mientras que Ortiz participó pero no logró ingresar. Fotografía: Guatemala Visible.

¿Por qué los agremiados al Cang deben de votar por usted?

La invitación es a atender las circunstancias historias del país, creemos que hay un trabajo consistente de unidad y de buscar consenso, pero también de defender la democracia y apostar por un estado de Derecho consolidado, esa es nuestra propuesta y la invitación al voto.

No tienen candidatos afines

Muchos sectores dudan del rector Walter Mazariegos, quien será el presidente de la Comisión de Postulación al TSE. ¿Usted tiene plena confianza en él como futuro líder de esa postuladora?

Considero que la ley establece claramente quiénes participan y qué rol ocupan, yo me abstengo de emitir comentarios personales sobre cualquiera de los miembros porque no sería propio ni digno en una contienda de este tipo.

¿Cómo garantiza que su trabajo en la postuladora será independiente y que no responderá a los grupos que promueven su candidatura?

Creo que ya lo hemos demostrado anteriormente, por ahí también la experiencia en Comisiones de Postulación del 2024 es algo que nos inspira a insistir en que hay posibilidad de hacer las cosas adecuadamente y conseguir el mejor resultado posible.

La invitación es a una amplia participación, no tenemos un esfuerzo de llevar candidatos preestablecidos desde la campaña, al contrario, la invitación es que los mejores puedan participar y que en el trabajo se decida la idoneidad de quienes deben de integrar esa nómina.

¿De pasar a segunda vuelta, cuál podría ser la competencia directa?

Considero que hay grupos muy fuertes, muy sólidos. Es un reto enorme movilizar participación, definitivamente nosotros confiamos en el trabajo que estamos llevando a cabo y en la difusión que pueda haber de nuestro trabajo con la población y con el gremio.

Veo que hay grupos sólidos y más fuertes y nosotros tenemos que tratar de movilizar el voto de los agremiados, hay una expectativa bastante grande de este proceso.

Lo que va a determinar quienes puedan tener el apoyo es el entusiasmo y la posibilidad de cambios que la población identifique.

Rechazar responder al Gobierno

Algunos grupos los relacionan a ustedes como la planilla oficial, la planilla de Gobierno que va a representar a los intereses de las autoridades de turno. ¿Son la planilla oficial?

Definitivamente no. Nosotros somos una planilla de grupos que han logrado una coalición muy amplia de defensa democrática, son grupos que en contiendas anteriores a la unidad han participado con relativo éxito, pero ha sido la consistencia de un planteamiento la que nos aporta.

La definición de candidaturas no depende de ese tipo de señalamientos, al contrario creo que están apostando por desgastarnos, es una forma de divulgar algo que no es real.

Unidad x la Justicia, ahora Unidad x la Democracia, ganó la presidencia del Cang. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Varios grupos organizan fiestas para llamar la atención de agremiados, de ustedes no hemos visto esto. ¿Cómo es su campaña y como la están financiando?

Estamos haciendo una campaña que depende de dos temas, las actividades presenciales, eso depende de la organización de profesionales que en otras ocasiones han apoyado a algunos de los grupos, para así hacer difusión.

Eso es sufragado con colaboraciones particulares entre agremiados que son integrantes de la planilla, y segundo, una campaña de difusión en redes sociales y en los distintos medios para poder compartir el plan.

La votación es una fecha compleja, un lunes regresando de año nuevo, para muchos el primer día laboral, eso es uno de los retos.

Es una campaña austera y no tiene financiamientos dirigidos de bloques, contrario a lo que se está diciendo no hay absolutamente ninguna colaboración de instituciones públicas, no hay tal de lo que se está diciendo.

Anteriormente era Unidad x la Justicia y evolucionan a Unidad x la Democracia. ¿A qué se debe el cambio de nombre?

Dependemos principalmente en que el enfoque hoy tiene que ver con una puesta de la institucionalidad democrática, vemos que lo que está en juego al elegir TSE es un enfoque de la garantía a los procesos electorales, a los cimientos de la democracia y al estado de Derecho.