Planillas 4 y 5 del CANG disputarán segunda vuelta para integrar postuladora del TSE

Las planillas 4 y 5, encabezadas por Gregorio José Saavedra Zepeda y María Alicia Ovalle Gramajo, respectivamente, irán a segunda vuelta para elegir a los representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) ante la Comisión de Postulación que designará a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En total, cinco planillas del CANG compitieron el lunes 5 de enero para ser elegidas como representantes de los agremiados en la postuladora del TSE. Sin embargo, fueron las planillas 4 y 5 las que alcanzaron la mayoría de votos y pasaron al balotaje previsto para el próximo 13 de enero, informaron fuentes oficiales.

Como en la primera ronda, los abogados y profesionales afines —politólogos, criminalistas, internacionalistas— acudirán a las urnas para definir en segunda vuelta a sus representantes ante la postuladora.

Según datos oficiales, el lunes participaron 16 mil 37 agremiados del CANG en la elección a escala nacional.

Las planillas que avanzaron a la segunda vuelta son:

Planilla 4:

Votos: 5,973

Titular: Gregorio José Saavedra Zepeda

Suplente: Édgar René Ortíz Romero

Planilla 5:

Votos: 4,495

Titular: María Alicia Ovalle Gramajo

Suplente: José Pablo Pacheco Samayoa

Algunos sectores han señalado que la planilla 4 tiene vínculos con las autoridades del CANG y el Gobierno; mientras que la planilla 5 ha sido relacionada con el rector de la Universidad de San Carlos (Usac), Walter Mazariegos, quien también ha sido señalado por sectores estudiantiles y académicos por presuntas irregularidades.

La planilla 4, que se presenta bajo el nombre Unidad x la Democracia, rechaza ser oficialista, como han afirmado algunos grupos gremiales en declaraciones y redes sociales.

Gregorio José Saavedra Zepeda busca ser comisionado titular ante la postuladora del TSE, y Édgar René Ortíz Romero aspira a ser suplente. Ambos han estado activos en momentos clave, incluso promovieron un amparo que respaldó los resultados de las elecciones del 2023, en medio de un ambiente de incertidumbre por las investigaciones penales que rodearon esos comicios.

Saavedra integró en el 2024 las Comisiones de Postulación para la Corte Suprema de Justicia, en representación de, en ese momento, Unidad x la Justicia. Señaló que esta nueva postuladora será clave para el país.

La planilla 5 no se presenta con un nombre específico y también rechaza tener vínculos con Mazariegos, como han advertido varias organizaciones sociales.

María Alicia Ovalle Gramajo y José Pablo Pacheco Samayoa buscan ser comisionados titular y suplente, respectivamente, en la Comisión de Postulación del TSE. Ovalle ofreció una entrevista en la que, pese a que existe una fotografía de ella junto al rector de la Usac, negó cualquier tipo de vínculo de amistad.

Mazariegos presidirá esa postuladora, lo que ha generado inquietud en organizaciones sociales y misiones de observación internacional, de cara a la renovación del órgano electoral.

Conteo final

Planilla 1: 4,457

4,457 Planilla 2: 301

301 Planilla 3: 518

518 Planilla 4: 5,973

5,973 Planilla 5: 4,495

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

