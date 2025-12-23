Elecciones en el Cang: Planilla 5 tacha de “especulaciones” las dudas sobre el rector de la Usac

La planilla 5 no se presenta con un nombre en particular y rechaza tener cercanía con el rector de la Universidad de San Carlos (Usac), tal y como lo han advertido varias organizaciones sociales.

María Alicia Ovalle Gramajo y José Pablo Pacheco Samayoa buscan ser comisionado titular y suplente respectivamente, para la nueva Comisión de Postulación para el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Ovalle ofreció una entrevista y pese a que existe una fotografía de ella junto al rector de la Usac, Walter Mazariegos, señala que no existe ningún tipo de amistad.

Mazariegos será el presidente de esa postuladora, lo que genera dudas entre algunas organizaciones sociales y misiones de observación internacional de cara a la renovación del órgano electoral.

Promete objetividad

¿Cómo evalúa la gestión del TSE que está por dejar el cargo en marzo del 2026?

La gestión que ha tenido este TSE se ha visto atacada porque lamentablemente no ha logrado estar colegiado con todos sus integrantes, es una situación lamentable porque no pudo tener ni certeza jurídica para actuar como un Tribunal colegiado.

¿Falló en algo la anterior Comisión de Postulación del TSE?

La Comisión de Postulación anterior seguramente revisó en base a la tabla de gradación, el proceso contra los magistrados fue por un proceso de adquisición, no estamos hablando del magistrado.

Puede ser que la persona llene los requisitos de ley, los aspectos éticos y profesionales, pero eso que paso no va intrínseco con la persona que es lo que califica la comisión.

¿Qué le motiva a formar parte de esa futura Comisión de Postulación?

Yo pretendo que sea una comisión objetiva y consciente porque yo no estoy afiliada a ningún partido político. Necesitamos un desligue de la situación política para poder elegir a los magistrados del TSE.

Yo nunca he estado afiliada a ningún partido, eso quiere decir que soy ajena a ese tema y mi objetividad debiera de ser mejor y la esperada, eso para que se logre preservar el estado de Derecho para tener un TSE integrado.

Los aspirantes a comisionados por planilla 5 durante un evento gremial de Aspa. Fotografía: Redes sociales de Aspa.

¿Por qué los agremiados al Cang deben votar por usted?

Soy la única candidata que va por la titularidad como mujer, no tenemos otra candidata, solo estoy yo; además, somos la única dupla del interior, no somos de la capital como el resto de planillas.

Todo se ha centralizado en Guatemala y es necesario que el interior también tenga representación porque la democracia y el estado de Derecho, que se define este 5 de enero, nos atañe a todos, no solo a la ciudad.

¿Respalda a Walter Mazariegos?

Muchos sectores dudan del rector Walter Mazariegos, quien será el presidente de la Comisión de Postulación al TSE. ¿Usted tiene plena confianza en él como futuro líder de esa postuladora?

Al rector de la Usac he tenido el gusto de saludarlo en actividades académicas, mi relación con él ha sido netamente académica. No podría especular si sería o no el idóneo para una presidencia.

Acá en Guatemala lo que sucede es que las ideologías se atacan y no ven a qué persona se pasan llevando, inician procesos porque todos quieren quedar en el poder.

La situación con el presidente de la Comisión de Postulación al TSE es ajena a mi persona, es ajena a mi candidatura, no tengo mayor situación que comentarle de él.

Yo sé de él lo que sacan todos los medios de comunicación, lo que especulan, que queda ahí, en una especulación, lamentablemente no hay una situación verídica para que le dé una crítica acertada.

Yo de él lo que sé son especulaciones de los medios de comunicación, no hay nada comprobado, hay especulaciones y peleas de ideologías, no puedo decirle como él va a llevar la presidencia.

Quizá lo idóneo será hablarle a él, preguntarle que aptitudes va a tomar como presidente, y en base a su opinión nosotros podamos opinar, pero yo no he leído nada al respecto.

¿Cómo garantiza que su trabajo en la postuladora será independiente y que no responderá a los grupos que promueven su candidatura?

Yo lleno los requisitos para ser magistrada, pero me falta uno, que es la edad, y por eso no puedo ser participante, con eso garantizo mi imparcialidad al saber que yo no puedo postularme.

Yo no busco la magistratura, yo busco la imparcialidad y la objetividad. Además, yo no tengo amigos que llenen el perfil, yo soy de Quetzaltenango, y la mayoría de mis amigos colegas tenemos la misma edad. Por compadrazgo no voy a poner a nadie porque mis amigos no llenan los requisitos.

Yo le daré el voto al abogado que llene los requisitos, si usted llena los requisitos, por qué no le daría el voto.

Acercamientos con Moto y Nester Vásquez

¿De pasar a segunda vuelta, cuál podría ser la competencia directa?

No le menciono números porque me restaría votos, espero ser yo la que pase a segunda vuelta y cualquiera de los honorables colegas sería bueno que compitiera conmigo, hay que tenerlos a todos con alta estima.

La aspirante a comisionada titular junto al magistrado de CC, Nester Vásquez, la magistrada suplente, Claudia Paniagua, y más personas. Fotografía: Redes sociales de Aspa.

¿Cómo es su campaña y como se financian?

Nosotros utilizamos liderazgos y nos fortalecemos con todos los liderazgos que hay en el interior. Si usted tiene un grupo de abogados y si yo puedo llegar a su evento.

Yo hasta ahora no he gastado nada de dinero en ninguna actividad porque ya todas estan programadas, es más, no son para mí, pero la fecha de diciembre, la mayoría de lideres gremiales hacen actividades para convivir con sus amigos, y son los momentos que aprovecho para hablar.

Cada vez que puedo hablar con agremiados les digo “el voto el 5 de enero es por la 5”, yo lo más que gasto es en gasolina y comida.

El financiamiento no es para mí porque el evento no es para mí. Usted me puede dar 10 minutos para su actividad, doy el mensaje y me voy.

¿Qué liderazgos promueven su candidatura?

En Quetzaltenango Kevin Tajiboy y Blandin Alvarado, ambos son amigos míos, yo en temas gremiales tengo unos nueve años y hemos creado un grupo afín.

¿Mynor Moto y Nester Vásquez?

Si bien he tenido acercamientos con ellos es para que me den 5 minutos porque los veo muy activos en redes sociales, si yo veo que su plataforma es activa en redes me voy a acercar y le voy a pedir unos minutos para dirigirme al agremiado.

No necesariamente es un apoyo, apoyo fuese que ellos públicamente dijeran "miren, voten por ella" y eso no ha pasado. Yo llego al tiempo que me han brindado y me voy.

Circula en redes sociales una fotografía, por la decoración parece ser un convivio, donde aparece usted abrazando al rector de la Usac ¿Cuál es su relación Walter Mazariegos?

Le corrijo, no lo estaba abrazando, mi dos manos están obre la silla. En esa imagen fue un evento académico, como parte del protocolo él pasa con todos en la mesa a tomarse fotografías, en esa situación no puedo decirle que no pase.

Hay principios éticos y nuestra educación recibida en casa no permite que nosotros tengamos ciertos señalamientos infundados sobre una persona. Es una fotografía de protocolo, no tengo porque no seguirlo, pero las especulaciones que han salido si me parecen lamentables.

También se habla que Mazariegos estaría promoviendo su candidatura.

Fíjese que en eso tendría que hablar con él, yo no soy egresada de la Usac y desconozco procesos universitarios. Le digo que lo desconozco.