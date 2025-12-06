USAC evade por casi nueve meses resolución de la CC que respalda renovar al CSU

Las actuales autoridades de la Universidad de San Carlos (USAC) se resisten a renovar a los miembros del Consejo Superior Universitario (CSU) y han evadido una orden constitucional desde el 20 de marzo.

Así lo expone la abogada Astrid Lemus, exdecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC, opositora al rector Walter Mazariegos y quien considera que su elección fue producto de un fraude.

Lemus ha dado acompañamiento legal para que el CSU sea renovado. No obstante, desde que quedó en firme una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), el 20 de marzo, la USAC no ha dado cumplimiento a la orden.

“Tenemos un fallo de la CC que le dio cinco días al CSU para convocar elecciones de todos los cargos cuyo periodo de ejercicio ya estaba vencido”, explicó, y añadió que, a pesar de la claridad de la resolución, esta no ha sido acatada.

La CC rechazó una apelación de la USAC contra un amparo de la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo, que ordenó elegir a los consejeros cuyo periodo ya había finalizado.

De los 41 integrantes del CSU, la abogada Lemus estima que 32 ya debieron haber sido reemplazados por haber vencido el periodo para el cual fueron elegidos.

Según los opositores de Mazariegos, las pocas elecciones realizadas en algunas unidades académicas se han usado para simular un proceso de renovación. Sin embargo, no han seguido lo estipulado en la resolución judicial.

Walter Mazariegos, rector de la USAC, ha tenido pocas apariciones públicas y suelen convocar al CSU de manera virtual. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla)

Incluso, Lemus ha señalado que la Sala no ha sido rigurosa en exigir que se cumpla su resolución, lo que podría constituir una desobediencia con posibles consecuencias penales.

“La USAC comenzó a convocar algunas elecciones, pero no en el marco de la sentencia. Se emitió una resolución firmada únicamente por la secretaria de la Sala, no por los magistrados, en la cual solo se exhorta a continuar con el proceso electoral”, indicó.

De nuevo ante la CC

Ante la omisión del CSU, los opositores a Mazariegos presentaron un ocurso de queja ante la CC para que la Sala haga cumplir el amparo.

Aunque la Corte ya rechazó la apelación de la USAC y dejó en firme la obligación de renovar los puestos vencidos, la nueva acción legal avanza con lentitud, según Lemus.

“El 12 de mayo la CC solicitó un informe a la Sala, lo cual la habilita para resolver el ocurso, pero hasta hoy no ha habido avances”, manifestó.

Esa acción legal lleva casi siete meses sin que los abogados reciban notificación sobre su estado.

Control político

Según Lemus, la negativa del CSU a renovarse obedece al interés del rector en mantener el control de los votos necesarios para decisiones políticas clave.

En 2026, el CSU deberá elegir a un magistrado titular y a uno suplente para la nueva CC. Si pierde el control del consejo, los candidatos afines al rector podrían no obtener el apoyo necesario.

Momento de la juramentación de Héctor Hugo Pérez Aguilera como magistrado de la CC en sustitución de Gloria Porras. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Actualmente, los representantes de la USAC ante la CC son Héctor Hugo Pérez Aguilera y Rony Eulalio López. Pérez Aguilera ocupa la plaza que inicialmente había sido asignada a la exmagistrada Gloria Porras.

Aunque la elección será en algunos meses, ya suenan nombres de posibles aspirantes, entre ellos Leyla Lemus, actual presidenta de la CC, y María Consuelo Porras, fiscal general del Ministerio Público (MP), ambas designadas para los puestos por el expresidente Alejandro Giammattei.

Sin tomar posesión

Cinco unidades académicas ya celebraron elecciones que favorecieron a opositores de Mazariegos, pero ninguno de los consejeros elegidos ha tomado posesión.

Según Lemus, ninguno ha sido convocado por el CSU para completar el trámite de toma de posesión, decisión que califica como discrecional.

“Hoy presentaremos amparos a favor de dos estudiantes elegidos que llevan más de 100 días sin asumir el cargo. El CSU no les ha dado señales de vida”, aseguró.

Las acciones serán promovidas para garantizar la posesión de Denilsson Esquit, elegido por la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, y de Andrés Luna, por la Facultad de Ingeniería.

Los amparos se presentarán en el Centro de Servicios Auxiliares del Organismo Judicial, que deberá asignarlos a una sala para su trámite.

Lemus considera esencial que se dé posesión a los consejeros elegidos, quienes han enfrentado rechazo por ser “los adversarios de la usurpación” en la USAC, encabezada por Mazariegos.