MP allana propiedad vinculada al expresidente Alejandro Giammattei

La Fiscalía de Extinción de Dominio desarrolla este jueves 6 de noviembre un allanamiento en un bien inmueble vinculado al expresidente de Guatemala Alejandro Giammattei.



La propiedad está inmovilizada y se prevé que sea entregada a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed).



Un grupo de fiscales del Ministerio Público (MP) y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ya se encuentran en el inmueble para efectuar las diligencias correspondientes.

En mayo pasado, el MP informó que, en seguimiento a una investigación en curso relacionada con la construcción de un inmueble de lujo, solicitó ante el juez de extinción de dominio la inmovilización de una finca. La propiedad se ubica en Santa María de Jesús, Sacatepéquez.

“Dicho bien se encuentra vinculado al señor Alejandro Giammattei”, añadió el ente investigador en esa oportunidad.



“El objeto de dicha acción es realizar diligencias de investigación con relación al origen de los fondos utilizados para dicha construcción”, afirmó en esa ocasión la Fiscalía.

Las diligencias están en desarrollo y el MP ampliará más detalles en las próximas horas.

