Estado de salud del expresidente Alejandro Giammattei: sigue asistido con oxígeno y es sometido a hemodiálisis

El expresidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, de 69 años, continúa internado en un hospital de la zona 10, donde ha recibido tratamiento de hemodiálisis y ha sido asistido con oxígeno, confirmaron fuentes consultadas este miércoles 10 de septiembre del 2025.

El exmandatario está siendo sometido a hemodiálisis una vez al día, según se informó.

Las fuentes precisaron que Giammattei no ha sido sometido a ninguna operación, como trascendió en las últimas horas, sino que permanece en observación mientras se le practican más estudios médicos.

De acuerdo con la información recabada, el exmandatario presenta un problema renal, aunque se desconoce su gravedad.

Giammattei ingresó al hospital el pasado 5 de septiembre, a las 16.45 horas, debido a las complicaciones médicas que le aquejan. Desde el pasado martes 9 de septiembre, se dio a conocer que estaba siendo evaluado por los quebrantos de salud que padece desde años atrás, incluso cuando se encontraba en la Presidencia.



El exmandatario también ha tenido antecedentes de problemas cardíacos, pero las fuentes descartaron que se encontrara en cuidados intensivos, sino que permanecía en un área de encamamiento.

Antecedentes

El 29 de noviembre del 2022, cuando aún ejercía la presidencia, fue hospitalizado y posteriormente dado de alta tras someterse a estudios médicos por una gastritis aguda, con el fin de descartar una úlcera gástrica.

Posteriormente, el 9 de enero del 2024, Giammattei reveló públicamente que padeció cáncer, aunque no precisó de qué tipo.

“Cuando entré a la Presidencia no tenía una sola cana y me veía mejor (…) nadie supo que tuve cáncer; sin embargo, lo enfrentamos, lo decimos y salimos adelante”, reveló entonces Giammattei al confirmar que padeció la enfermedad.

En esa ocasión, la Presidencia descartó que se tratara de cáncer de estómago y confirmó que el mandatario superó la enfermedad gracias a un tratamiento de radioterapia.

“A pesar de la delicada situación médica por la que atravesó, el señor Presidente mantuvo sin interrupción su agenda de trabajo al servicio del país y a la vez que recibió dos tratamientos de radioterapia durante fines de semana”, informó en ese momento la Presidencia en un comunicado.

La Presidencia incluso aseguró que el político era "un sobreviviente de cáncer".

Trayectoria política

Alejandro Eduardo Giammattei Falla, nacido el 9 de marzo de 1956 en la Ciudad de Guatemala, es médico cirujano y político guatemalteco. Se desempeñó como presidente de Guatemala del 14 de enero del 2020 al 14 de enero del 2024, representando al partido Vamos.

Tras dejar la presidencia, fue elegido diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen), cargo que desempeña actualmente.

Durante su mandato enfrentó críticas por presuntos actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos, lo que derivó en sanciones internacionales.

En uno de los casos, fue el Departamento de Estado de EE. UU. el que le prohibió la entrada a ese país por “involucrarse en corrupción significativa”, mientras que el Reino Unido le impuso sanciones por “beneficiarse de la corrupción”.

Antes de asumir la presidencia, Giammattei ocupó cargos públicos como director del Sistema Penitenciario de Guatemala entre 2005 y 2007, y lideró operativos relevantes como el control de la Granja Penal de Pavón.

Su trayectoria política incluye participaciones previas en elecciones presidenciales y municipales sin éxito, hasta su victoria en 2019, con el 57.95% de los votos frente a Sandra Torres.

A nivel personal, es divorciado de Rosana Cáceres, y su hija Marcela asumió funciones de primera dama durante su mandato. Giammattei también ha enfrentado problemas de salud, incluyendo cáncer y esclerosis múltiple, esta última condicionando el uso de muletas.

