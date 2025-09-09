Alejandro Giammattei está hospitalizado y asistido por oxígeno, confirman fuentes

Tres fuentes confirmaron a Prensa Libre este martes 9 de septiembre que el expresidente de la República, Alejandro Giammattei, está internado en un centro hospitalario de la zona 10.

Según las fuentes, el exmandatario sufre de un problema renal, pero se desconoce la gravedad del padecimiento.

Indicaron que Giammattei se somete a estudios debido al quebranto de salud que lo afecta.

También informaron que el exfuncionario ha presentado problemas cardiacos, pero no está en intensivo, sino en un área de encamamiento.

Se indicó que el exfuncionario es asistido por oxígeno e ingresó al hospital a las 16.45 horas del recién pasado 5 de septiembre.

Alejandro Giammattei fue presidente de Guatemala del 14 de enero del 2020 al 14 de enero del 2024.

Antecedentes

El 29 de noviembre de 2022, se informó que el entonces presidente Alejandro Giammattei estuvo hospitalizado y fue dado de alta tras realizarse estudios médicos correspondientes por una gastritis aguda.

El mandatario permaneció en un hospital de la capital para efectuarse estudios médicos por la gastritis aguda que padecía y descartar el padecimiento de una úlcera gástrica, confirmó en Presidencia en esa ocasión.

El 9 de enero de 2024, Giammattei hizo público que padeció cáncer y la Presidencia informó que superó la enfermedad gracias a tratamientos de radioterapia.

A pesar de que hizo publico el padecimiento y que se consultó sobre qué tipo de cáncer padeció, la Presidencia solo descartó que se tratara de estómago, como se dijo en 2022.

