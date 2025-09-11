Alejandro Giammattei: expresidente de Guatemala sale del hospital y recibirá hemodiálisis en su casa

El expresidente de la República, Alejandro Giammattei, salió este 11 de septiembre del hospital ubicado en la zona 10, donde permanecía desde el pasado 5 de septiembre del 2025, en horas de la tarde.

Durante su estancia, fue asistido con oxígeno y sometido a tratamiento de hemodiálisis todos los días, procedimiento médico utilizado para eliminar desechos y exceso de líquidos de la sangre, cuando los riñones no funcionan adecuadamente.

Según informaron fuentes de Prensa Libre, el mandatario fue dado de alta este jueves, pero deberá seguir con el tratamiento de hemodiálisis diario, y se cree que el procedimiento se lo hará en su residencia.

Fuentes cercanas al exmandatario confirmaron que no fue sometido a cirugía y que su estado de salud se encuentra bajo control, mientras continúa con estudios médicos adicionales para vigilar su condición renal y cardíaca.

Como antecedente, a finales del 2022 Giammattei había declarado públicamente que no estaba gravemente enfermo y se sentía “más nítido que nunca”.

El 9 de enero del 2024, Giammattei reveló públicamente que padeció cáncer, aunque no precisó de qué tipo.

“Cuando entré a la Presidencia no tenía una sola cana y me veía mejor (…) nadie supo que tuve cáncer; sin embargo, lo enfrentamos, lo decimos y salimos adelante”, reveló entonces Giammattei al confirmar que padeció la enfermedad.

En esa ocasión, la Presidencia descartó que se tratara de cáncer de estómago y confirmó que el mandatario superó la enfermedad gracias a un tratamiento de radioterapia.

Alejandro Giammattei fue presidente de Guatemala del 14 de enero del 2020 al 14 de enero del 2024 y actualmente es diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Su trayectoria política incluye cargos públicos como director del Sistema Penitenciario de Guatemala entre 2005 y 2007, así como varias participaciones en elecciones presidenciales y municipales.

A nivel personal, Giammattei ha enfrentado problemas de salud previos, como cáncer y esclerosis múltiple, esta última le obliga al uso de muletas.

Lea también: Mil 500 antorchas recorrerán la Ciudad de Guatemala: Cuáles son las recomendaciones de tránsito para el 12, 13 y 14 de septiembre