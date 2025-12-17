CANG sin control para evitar campañas clientelares en las elecciones del 2026

El gremio de abogados y profesiones afines desempeña un rol clave en la renovación de autoridades del 2026, una razón que a criterio de analistas, coloca a la campaña en riesgo de contaminarse con dinero ilícito y compromisos externos.

La situación se agrava por la falta de un reglamento que permita fiscalizar los fondos que se utilizan para posicionar a los candidatos para integrar comisiones de postulación o ocupar un cargo público, como las magistraturas en la Corte de Constitucionalidad. Mientras llegan las reglas, el Cang confía en los criterios éticos de sus agremiados.

Durante el 11 y 12 de diciembre, el Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) recibió seis planillas con los binomios para titular y suplente ante la comisión de postulación del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Con poco más de dos semanas para promocionarse, los líderes gremiales, políticos y candidatos intensificaron su campaña para ganar simpatías con convivios navideños, eventos documentados en las redes sociales de distintas organizaciones.

Las elecciones de primera vuelta para disputar esas sillas se celebrarán el 5 de enero. Mientras llega la fecha, los postulantes intentan convencer con banquetes, música y obsequios.

Alianzas y celebraciones

La sorpresa de esta elección han sido las alianzas gremiales que buscan evitar la dispersión del voto, con el objetivo de consolidar simpatizantes y asegurar escaños en la postuladora del TSE.

Estuardo Gálvez y la organización vinculada a la cúpula del Ministerio Público son parte de una de esas alianzas, en la que promueven a César Fernando Díaz García y Ángel Antonio Rodríguez de León.

Una reunión de convivencia entre Estuardo Gálvez, personal del MP y el candidato a comisionado de planilla 1. Fotografía: Redes sociales.

También este fin de semana, Profesionales Para Servir —organización gremial surgida del partido político Servir, donde figura el político Carlos Pineda— celebró un convivio para sus agremiados.

Pineda intentó competir por la Presidencia en el 2023. En un video difundido por redes, instó a los abogados a votar el 5 de enero para evitar un nuevo "fraude“.

Aunque Profesionales Para Servir no inscribió planilla, fuentes cercanas aseguran que la planilla 2 sería la preferida por Pineda, que apoya a Guillermo Alfonso Cifuentes de León y Erick Samuel Morales Román, de Alianza Unida por el Gremio.

#EleccionesCang



Tras la inscripción de planillas para los puestos del @CangGuatemala en la postuladora del @TSEGuatemala, lideres gremiales, políticos y candidatos intensifican campaña de cara a las votaciones del 5/1/2026. pic.twitter.com/luUGTiitr4 — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) December 14, 2025

Otra alianza relevante la integran Walter Mazariegos, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala y presidente de la postuladora del TSE; Mynor Moto, juez investigado por el caso Comisiones Paralelas; y el magistrado constitucional Nester Vásquez.

Sus candidatos forman parte de la planilla 5, que no se identificó con nombre específico por tratarse de una “multiplataforma” conformada por más de 15 entidades gremiales, según sus representantes. Sus candidatos son María Alicia Ovalle Gramajo y José Pablo Pacheco Samayoa.

Campaña bajo sospecha

El gasto en la campaña genera dudas entre organizaciones sociales, que consideran que los desembolsos son exorbitantes.

“Financiamiento de origen dudoso y por vías opacas, alianzas espurias e intervenciones a la carta de intereses político-partidarios... Muy desalentador panorama para la nominación y elección de magistrados del TSE 2026-2032”, comunicó el Movimiento Projusticia en sus redes sociales.

Alejandro Rodríguez, analista de Impunity Watch, coincide en que la falta de vigilancia por parte del CANG abre la puerta a la influencia de grupos de dudosa procedencia, que podrían aportar fondos o apoyo logístico.

“Hemos trasladado este asunto a las misiones de observación internacional. Nos preocupa que existan intereses del crimen organizado o narcotráfico en el financiamiento de grupos gremiales. Es una cantidad de dinero alucinante”, afirmó.

Rodríguez advirtió que los comisionados electos podrían llegar comprometidos si aceptan financiamiento opaco, lo cual afectaría su independencia.

“Si las redes criminales financian estos procesos, tendremos una justicia cooptada. Hay que garantizar procesos justos y conscientes”, indicó.

Aunque se percibe un gasto considerable, el analista considera que esta podría ser la campaña más recatada. “Probablemente sea la que menos fondos use. Para la elección de la CC se invierte mucho más”, señaló.

Buscarán regular el financiamiento

Patricia Gámez, presidenta de la Junta Directiva del CANG, reconoce que actualmente el colegio no cuenta con herramientas para vigilar el gasto electoral ni el origen de los fondos.

Sin embargo, prevé que en marzo del próximo año propondrán a la asamblea gremial la aprobación de una normativa que subsane los vacíos legales en torno al financiamiento de campaña.

Los líderes gremiales ha aprovechado la temporada para hacer regalos a los asistentes. Fotografía: Redes sociales de ASPA.

“Tenemos proyectado proponerle a la asamblea, en el mes de marzo, que se apruebe reglamentación al respecto, porque es importante dada la responsabilidad que se tiene”, expresó.

Gámez explicó que debido a los procesos electorales en curso, no es posible hacer reformas antes. Por tanto, las elecciones de segundo grado donde participa el CANG seguirán sin vigilancia financiera.

“Desafortunadamente, no hay una reglamentación específica con relación a ese extremo, es decir, con la obligación de dar cuenta del origen de los fondos utilizados en campaña”, añadió.

La transparencia queda en manos de cada agrupación, concluyó la presidenta. “Es una cuestión ética, de principios. Los grupos gremiales deben ser transparentes frente a los agremiados, para no comprometer intereses que luego resulten perjudiciales para la población”.

La primera vuelta de la elección de comisionados será el 5 de enero. De ser necesario, la segunda vuelta se celebrará el 13 del mismo mes.