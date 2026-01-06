Planilla 5 anuncia la búsqueda de alianzas para ganar la segunda vuelta y representar al Cang en la postuladora

La representación de los abogados en la Comisión de postulación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se disputa entre dos planillas, una de ellas impulsa a los abogados María Alicia Ovalle Gramajo y José Pablo Samayoa Pacheco para los puestos de comisionados titular y suplentes respectivamente.

Ovalle y Samayoa son impulsados por diversas organizaciones, entre algunas de ellas Coalición Gremial, Aspa, UGAP, que al momento de ser inscritos como la planilla 5 no se identificaron con algún nombre en particular.

La candidatura de Ovalle y Samayoa obtuvo 4 mil 495 votos en la primera vuelta, según los datos del Tribunal Electoral, del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

En una primera entrevista, Ovalle negó cualquier cercanía o afinidad con Walter Mazariegos, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), pero una fotografía que fue compartida por medios de comunicación, asegura, le valió críticas y comentarios negativos que finalmente le habrían restado apoyo a la planilla 5.

Su planilla logra pasar a la segunda vuelta para la postuladora del TSE. ¿Cómo reciben esos resultados?

Yo me encontraba en el Parque de la Industria, vimos el computo real y fue grato saber que por una diferencia de 38 votos la planilla 5 logró pasar a la segunda vuelta; miles de agremiados nos dieron su confianza.

¿Quedan en segundo lugar, cuál será la estrategia para revertir esos resultados en la segunda vuelta?

La primera estrategia es tratar de utilizar las redes sociales, porque nos han perjudicado la mala información de algunos medios de comunicación, ya que todo ha sido especulaciones.

Han sacado varias notas referentes a la planilla, pero lo preocupante es que no hablan de los candidatos, sino de un entorno que no se sabe por qué lo mencionan, porque al menos todas las noticias que he leído no dicen nada de mí, sino de un entorno.

Esto ha afectado a la planilla, porque junto con Samayoa Pacheco hemos tratado de ser unos agremiados de los más apegados a la probidad, ética y lo que nos demanda la carrera. Sí hemos tenido complicaciones en las redes sociales, por eso, ahora nos vamos a enfocar en eso para que no se comparta información que no es correcta y que se confunda al agremiado.

Van por alianzas

¿Luego que se dieran los resultados se han tenido conversaciones con las planillas que no pasaron a segunda vuelta?

Por el momento estamos tratando de ver unas posibles alianzas, aunque por el momento no tenemos ninguna definida. Estamos buscando la manera de ganar, siempre guardando nuestra objetividad como planilla y lo que hemos promovido: una libertad de criterios e independencia; en base a eso vamos a buscar las posibles alianzas.

¿Entonces, las alianzas que buscan son con las tres planillas que no pasaron a segunda vuelta?

Sí, porque sería a los agremiados a quienes tenemos que unificar. El gremio tiene que estar unido en un solo sentido, esa unidad vamos a buscarla en la segunda vuelta, para consolidar un resultado favorable a la planilla 5 el próximo 13 de enero.

¿Qué ofrecen como planilla al ser electos?

Ofrecemos un proceso legítimo, ese es nuestro pilar, porque el objetivo de ser comisionado es formar parte de un proceso a través de una tabla de gradación para la evaluación de perfiles.

Lo que ofrecemos es un proceso legítimo, un fortalecimiento a la democracia y una independencia de criterios, eso ofrecemos como planilla 5, y a diferencia de nuestros contrincantes, nosotros sí tenemos una independencia total a cualquier tipo de ideología.

𝗥𝗘𝗦𝗨𝗟𝗧𝗔𝗗𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗘𝗟𝗘𝗖𝗖𝗜𝗢𝗡



La planilla 4 y la planilla 5 avanzan a la segunda vuelta. El próximo martes 13 de enero de define al comisionado titular y suplente del CANG para la comisión de postulación de TSE.



🔎 Conoce a los candidatos

Planilla 4:

Gregorio… pic.twitter.com/UbMfta0m7F — Guatemala Visible (@guatevisible) January 6, 2026

¿A una semana para la segunda vuelta, se planean eventos públicos?

Por el momento no tenemos una agenda de eventos, me han llamado de varios medios de comunicación y vamos a cubrir algunas entrevistas; reuniones físicas todavía no tenemos.

Yo ahora voy de camino a Quetzaltenango, ya en el lugar vamos a ver si hay un lugar disponible. Yo si quisiera hacer una reunión en Quetzaltenango, es de donde soy oriunda y les debo un agradecimiento, junto a la ciudad capital.

Es necesario que todavía motivemos el voto, que conozcan al candidato de manera física y no solo por las redes sociales, donde hay especulaciones.