Alianza con grupo vinculado al MP habría afectado a Estuardo Gálvez en las elecciones para la postuladora del TSE, según experta

Los resultados de las votaciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) dejaron en evidencia la disminución de apoyo a favor de Estuardo Gálvez, quien perdió en la coalición que formó para la planilla 1.

Gálvez impulsó a dos candidatos por medio de Plataforma de Profesionales por la Justicia y Unidos por el Derecho, quienes hicieron alianza con Avanza, una organización gremial conformada por la actual cúpula del Ministerio Público (MP).

Los resultados oficiales de la actual votación situaron a planilla 1 con 4 mil 457 votos, quedando en un tercer lugar, siendo superados por la planilla 5, con una diferencia de 38 votos.

Para Carmen Aida Ibarra, directora de Movimiento Pro Justicia, el gran perdedor de las recientes votaciones del Cang es Estuardo Gálvez, quien venía como vencedor en dos elecciones clave dentro del gremio.

“Se veía que la coalición venía fuerte, era la primera fuerza gremial, mientras que Aspa había caído a un tercer o cuarto lugar; mientras que Unidad x la Justicia, ahora Unidad x la Democracia, había entrado en deterioro por disputas internas cuando comenzaron a ejercer la Junta Directiva del Cang”, explicó Ibarra.

"Mala alianza"

Pero el desgaste que afectó a los candidatos impulsados por Gálvez, a criterio de Ibarra, fue la mala imagen que pesa sobre la cúpula del MP, que considera fue clave para la fuga de votos en las elecciones de este 5 de enero.

“El gran perdedor, y ese es el punto más relevante de la jornada, es el exrector Estuardo Gálvez. Él puso mucho en riesgo al hacer ciertas alianzas y escoger a ciertos candidatos”, señaló la experta.

El exrector de la Usac había conseguido ganar en primera vuelta la representación ante el Registro de Información Catastral (RIC), además logró llevar a la victoria al actual Tribunal de Honor del Cang, cuya presidenta tendrá voz y voto en la Comisión de Postulación a fiscal general.

𝗔𝗡𝗨𝗡𝗖𝗜𝗔 𝗖𝗔𝗡𝗗𝗜𝗗𝗔𝗧𝗨𝗥𝗔 𝗔 𝗖𝗖



El exrector de la USAC, Estuardo Gálvez, anuncia su candidatura a una magistratura titular de la Corte de Constitucionalidad. Le acompañaría Melvin Portillo como candidato suplente.#laCCimporta pic.twitter.com/CwidwPt1ff — Guatemala Visible (@guatevisible) January 5, 2026

Pero la alianza con el MP lo debilitó en un momento clave para las elecciones de segundo grado. “Durante el 2025, Gálvez consolidó la coalición entre Plataforma de Profesionales por la Justicia y Unidos por el Derecho, y a partir de agosto incorporó a un grupo afín a María Consuelo Porras, me refiero al grupo Avanza”, señaló la experta.

Para ella solo existe una posible razón por la que Gálvez habría accedido a hacer alianza con una organización gremial tan nueva. “Todo apuntaba que eso era de cara a ganar amigos en el Ministerio Público que lo resguardarán de cualquier otra orden de captura en su contra, esa es la gran explicación”, aseguró.

Candidatura en riesgo

El exrector y líder gremial manifestó que estará compitiendo por una magistratura titular en la Corte de Constitucionalidad (CC), cargo que por medio del Cang se disputa por medio de votaciones.

Actualmente, esta representación constitucional la tienen Nester Vásquez, como magistrado titular, y Claudia Paniagua, como suplente, ambos llegaron impulsados por la organización gremial Aspa.

Esta agrupación integra la coalición de la planilla 5 y que ahora podría levantar el perfil de cara a las próximas elecciones del Cang para los puestos de magistrados en la CC.

Pero Ibarra considera que, a la fecha, la alianza que mantiene Gálvez con Avanza, del MP, pone en riesgo esa candidatura constitucional al abrirle el espacio a otros líderes gremiales.

“Depende de qué análisis hacen ellos a lo interno, pero lo mejor para Gálvez sería prescindir de esa alianza con la cúpula del MP, pero su candidatura está en riesgo si continúa con esa alianza”, indicó.

Otros factores que, a consideración de la experta pudieron afectar la imagen de Gálvez y su grupo, fue el gasto prácticamente millonario en la campaña para los puestos de comisionados en la postuladora del Tribunal Supremo Electoral (TSE), ya que quedaban dudas de cuál era el origen de los fondos.