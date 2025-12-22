Elecciones en el CANG: Planilla 1 asegura que cada integrante pone su granito de arena para la campaña

La planilla 1 surge de una alianza conformada por tres organizaciones gremiales: Plataforma de Profesionales por la Justicia, Unidos por el Derecho y Avanza, coalición en la que participa el exrector de la USAC, Estuardo Gálvez y fiscales del Ministerio Público (MP).

El candidato a comisionado titular es César Fernando Díaz García, quien ya fue comisionado en la postuladora de Apelaciones en el 2024; mientras que el suplente es Ángel Antonio Rodríguez de León.

Su planilla ha despertado la atención de grupos de fiscalización por tener el apoyo de uno de los líderes gremiales más importantes, cuya agrupación consiguió victorias en las últimas elecciones del CANG.

Mientras que Avanza es una nueva organización gremial, conformada en su mayoría por agentes fiscales que son relacionados como hombres de confianza de la fiscal general, María Consuelo Porras.

Fortalecer la institución

¿Cómo evalúa la gestión del TSE que está por dejar el cargo en marzo de 2026?

En todo Estado de derecho, la labor que pueda realizar el TSE es fundamental. Recordemos que la misma Constitución se nutre de ciertos órganos que tienen como función mantener la estabilidad política y democrática.

Todos hemos sido partícipes de la gestión del actual TSE. Creo que han cumplido una labor fundamental; su papel debe ser administrar elecciones democráticas, confiables y transparentes.

¿Falló en algo la anterior Comisión de Postulación del TSE?

La Comisión de Postulación es un filtro previo, tiene que seleccionar los mejores perfiles, sin duda creo que la comisión cumplió con llevar al Congreso los mejores perfiles que la Constitución establece.

Los candidatos han aparecido en una serie de convivios promovidos por la alianza. Fotografía: Guatemala Visible.

¿Qué le motiva a formar parte de esa futura Comisión de Postulación?

Yo siempre he sido un fiel creyente de los procesos democráticos, del Estado de derecho, de la institucionalidad. Sabemos que eso necesita Guatemala: instituciones fuertes y sólidas que garanticen lo que la Constitución regula.

Me motiva saber que con mi participación se puede fortalecer ese proceso democrático, pero ya serán nuestros agremiados quienes decidan quién va a integrar la comisión.

Pero también tenemos ese objetivo de tener un mejor país, tenemos ese objetivo de fortalecer los procesos y fortalecer el Estado de derecho. Con buenas propuestas, Guatemala es la que gana.

Promete independencia

¿Por qué los agremiados al CANG deben de votar por usted?

Yo los invito a que puedan reflexionar el voto y darnos la confianza. Sabemos que hay más de 50 mil agremiados, pero nuestra propuesta busca fortalecer la institucionalidad y, sobre todo, que tengamos un TSE independiente y objetivo.

Nuestra única intención es un mejor país; esa es la visión que nosotros tenemos: una mejor Guatemala.

Muchos sectores dudan del rector Walter Mazariegos, quien será el presidente de la Comisión de Postulación al TSE. ¿Usted tiene plena confianza en él como futuro líder de esa postuladora?

La misma ley establece la integración y quién va a presidir esta comisión. Como profesional, nuestro papel dentro del gremio y la sociedad —y si Dios me permite ser comisionado— será buscar las garantías, que los mandatos se cumplan y que todo se haga dentro del marco de la ley.

Independientemente de quiénes la conformen y quién presida la comisión, creo que es responsabilidad de todos regirla bajo el marco de principios y valores, pero, sobre todo, proteger la ley.

¿Cómo garantiza que su trabajo en la postuladora será independiente y que no responderá a los grupos que promueven su candidatura?

Ya en un momento pude participar; fui electo como secretario titular de la Comisión de Postulación para Corte de Apelaciones en el 2024. Mis actuaciones están a la vista.

En todo momento se privilegiaron los mejores perfiles. En todo momento el voto fue independiente, objetivo y transparente. Los hechos hablan más que las palabras.

Vamos a privilegiar a aquellas personas que reúnan los requisitos y, obviamente, que también tengan las capacidades de ser independientes. Más que nunca, Guatemala necesita a los mejores profesionales para esos cargos tan importantes.

¿De pasar a segunda vuelta, cuál podría ser la competencia directa?

Confiamos mucho en el proceso democrático. Todas las planillas tienen a colegas respetables, responsables, de alto calibre. Todos tenemos la posibilidad de llegar a una segunda vuelta.

Alianza con el MP

¿Cómo nació la alianza?

Con Unidos por el Derecho ya tenemos mucho tiempo de tener alianza. Somos grupos con visiones parecidas. En el caso de Avanza, nosotros siempre hemos tenido una visión de país y hemos estado abiertos a hacer alianzas con grupos que busquen fortalecer el Estado de derecho, los procesos democráticos, la institucionalidad, y toda aquella agrupación con esa visión será bienvenida.

Algunos fiscales cercanos a María Consuelo Porras integran las filas de Avanza: Fotografía: Johan Ordoñez/AFP.

¿De dónde surgen los fondos para su campaña y cuánto han gastado hasta ahora?

Un estimado de gastos no lo tengo. Pero en Plataforma de Profesionales y Unidos siempre hemos tratado de manejarnos de esa manera, y con Avanza también lo hicimos así.

Se trata de aportaciones de integrantes de la agrupación. Nosotros contamos con una estructura a nivel nacional y cada integrante pone su granito de arena para que todo se lleve a cabo. Es el esfuerzo de cada colega que forma parte de la alianza y los grupos gremiales.

Melvin Portillo, secretario del MP, ha declarado tener intenciones de postularse al TSE. ¿De llegar a ser electo, esto no condiciona su voto para apoyar a Portillo o a cualquier persona que venga del MP?

No. Como le decía, mi compromiso es poder llevar en esa nómina a personas que reúnan requisitos de capacidad, honorabilidad y honradez. Esa sería la base primordial.

Todo aquel profesional que reúna esos requisitos y que quisiera participar, pues tendría esa posibilidad de estar en uno de esos espacios. Incluido el licenciado Portillo: él, profesional que reúna esos requisitos, la ley le garantiza esa posibilidad.