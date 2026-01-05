Mynor Moto y Estuardo Gálvez anuncian candidaturas para magistrados de la Corte de Constitucionalidad

El juez Mynor Moto y el exrector de la Universidad de San Carlos, Estuardo Gálvez, confirmaron a Guatemala Visible, organización que da seguimiento a los procesos de elección de magistrados, su interés en postularse como candidatos a la Corte de Constitucionalidad (CC).

Moto, actual juez, afirmó que cuenta con “muy buena apertura, muy buen apoyo y todas las ganas de trabajar, innovar y hacer las cosas diferentes”. Agregó que está en las etapas finales previas a la inscripción del 15 de enero, con el objetivo de ganarse la confianza de los gremiados y representarlos ante la CC a partir del 14 de abril.

Sobre si buscará ser magistrado titular o suplente, Moto explicó: "Todavía estamos viendo y analizando opciones para la suplencia. En el sistema político gremial hay que tener claro que deben realizarse alianzas. Estamos en pláticas con algunos grupos para una alianza estratégica que permita garantizar la seguridad, la certeza jurídica y la profesionalización desde la Corte".

El proyecto de Moto, llamado Brújula Gremial, está integrado, según expuso, por un grupo diverso de profesionales del Colegio de Abogados, incluidos criminólogos, sociólogos y abogados de distintas especialidades.

Por su parte, Gálvez, ex rector de la Usac, señaló que está valorando como “una alta posibilidad presentar mi candidatura respetuosamente al gremio de abogados” para aspirar a magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad.

Explicó que su participación se centra exclusivamente en este proceso y busca aportar su experiencia profesional y sensatez al sistema de justicia del país.

Gálvez pertenece a la Plataforma de Profesionales por la Justicia y cuenta con el apoyo de una alianza de cuatro agrupaciones, entre ellas Avanza, Unidos por el Derecho y Dignificación Profesional, que respaldarían la candidatura de Melvin Portillo como magistrado suplente de la CC.

Sobre otras posibles nominaciones, Gálvez aclaró: "No, definitivamente no. Mis actividades se limitan a la Universidad de San Carlos, donde sigo siendo profesor de Derecho Penal. Esta decisión es profesional después de 40 años de ejercicio, para aportar al país con sensatez y madurez en un momento crítico para el sistema de justicia en Guatemala".

Datos relevantes sobre la elección de magistrados de la CC

La Corte de Constitucionalidad se integra mediante designaciones de cinco instituciones, tanto de titular como suplente:

Corte Suprema de Justicia

Congreso de la República

Presidencia de la República en Consejo de Ministros

Consejo Superior Universitario de la Usac

Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang)

Fechas clave de la elección

15 de enero del 2026 – Inscripción oficial de candidatos ante el Cang.

4 de febrero del 2026 – Elección de magistrado titular y suplente por parte del Colegio de Abogados.

14 de abril del 2026 – Nueva integración de la Corte de Constitucionalidad.

