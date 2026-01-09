Rectores de las universidades privadas son convocados para nombrar a sus postuladores para el TSE

La próxima semana los rectores de las universidades privadas darán a conocer el nombre de los dos académicos que van a representarlos en la Comisión de Postulación para el nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE), según informó una fuente cercana al proceso.

Los rectores de las universidades privadas están convocados para el próximo lunes 12 de enero, para sesionar y elegir por medio de votaciones a un comisionado titular y a un suplente.

La Comisión de Postulación para el TSE, por mandato legal, es presidida por el profesional que ocupa la rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), cargo que mantiene Walter Mazariegos.

Los rectores a inicios de esta semana todavía no tenían clara la fecha de la votación, según declararon algunos profesionales al ser consultados en la pasada elección del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

La postuladora está integrada por cinco comisionados titulares y cinco suplentes, estos últimos pueden participar en las sesiones y dar comentarios, pero no tienen voto para la toma de decisiones.

Además de Mazariegos, la Usac cuenta con un segundo comisionado titular, se trata de Henry Arriaga, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, profesional que en la pasada postuladora del Ministerio Público (MP), votó a favor de María Consuelo Porras.

📌 𝗖𝗢𝗡𝗢𝗖𝗘 𝗔 𝗟𝗢𝗦 𝗥𝗘𝗖𝗧𝗢𝗥𝗘𝗦



👤 𝟭𝟲 𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿𝗲𝘀 de las universidades privadas del país elegirán a 𝟮 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 para integrar la comisión de postulación del TSE.



🔎 𝟳 𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿𝗲𝘀 tienen impedimento de ley para ser comisionados: por… pic.twitter.com/xBPc5XsrFs — Guatemala Visible (@guatevisible) December 12, 2025

Los decanos de las facultades de Derecho de las universidades privadas también deben de elegir a un representante titular y a un suplente, pero hasta ahora no se tienen mayores detalles de este proceso.

Mientras que los abogados están por definir a su representación para las votaciones de segunda vuelta del 13 de enero, que se va a definir entre Gregorio Saavedra de planilla 4 y María Alicia Ovalle de planilla 5.

Juramentación

La Comisión Permanente del Congreso convocó para el 13 de enero a una sesión de pleno extraordinaria con diversos puntos de agenda, entre ellos la Juramentación de los comisionados para la postuladora del TSE.

Pero para esa sesión todavía no estarán electos todos los comisionados, quedando pendientes la representación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) y la de los decanos de las facultades de derecho de las universidades privadas.

Eso hará que pese a ya existir comisionados juramentados para esa fecha la postuladora no quedará instalada y no podrá trabajar, obligando a que los diputados vuelven a programar otra sesión para juramentar a los comisionados pendientes.

Su función

La Comisión de Postulación para el TSE debe de elaborar los métodos para medir a todos los profesionales que opten para las magistraturas electorales, convocarlos, entrevistarlos y elegir a los mejores profesionales.

Tras ese proceso de preselección, los comisionados deberán de elegir entre todos los aspirantes a 20, que a consideración de la mesa de trabajo, sean los mejores para los puestos.

𝗖𝗢𝗡𝗢𝗖𝗘 𝗔 𝗟𝗢𝗦 𝗗𝗘𝗖𝗔𝗡𝗢𝗦



📌 11 decanos de derecho de las universidades privadas del país elegirán a 2 representantes para integrar la comisión de postulación del TSE.



🔎 Un decano tiene impedimento de ley para ser comisionado por su calidad de funcionario del… pic.twitter.com/h9m3nP0X04 — Guatemala Visible (@guatevisible) December 11, 2025

Esa lista es enviada posteriormente al Congreso, en donde los diputados tendrán que evaluar perfiles y acordar los mecanismos idóneos para profundizar en el plan de trabajo de los candidatos.

En la pasada renovación del TSE, la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso desarrolló entrevistas con los candidatos, y muchas de las preguntas fueron encaminadas a los procesos de cancelación que son objeto los partidos políticos.

Quienes resulten electos magistrados del TSE para el periodo 2026-2032 deberán de coordinar dos eventos de elecciones generales del país, mismos que serán en el 2027 y 2031.