Arévalo admite lentitud en ejecución de obras del CIV y recurre al Cuerpo de Ingenieros de EE. UU.

El presidente Bernardo Arévalo reconoció este miércoles 14 de enero que existe lentitud en la ejecución de obras públicas y anunció que el Gobierno impulsará seis proyectos de infraestructura en conjunto con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos.

“Nosotros les estamos pagando, pero ellos vendrán a construir”, dijo el mandatario en conferencia de prensa, al referirse a los proyectos que se desarrollarán en distintas áreas del país, como parte de un esfuerzo por agilizar la atención a una infraestructura que, según señaló, ha sido históricamente abandonada.

El mandatario no dio detalles de los proyectos que se ejecutarán en conjunto con el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, pero adelantó que se trata de obras de infraestructura, que pueden ser caminos, carreteras o remodelaciones.

Arévalo explicó que entre diciembre del 2025 y enero de 2026 el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) identificó 81 proyectos de infraestructura para el presente año, de los cuales 42 forman parte de las metas presidenciales. Sin embargo, reconoció que muchos de estos procesos han sido lentos y que es necesario implementar mecanismos que permitan acelerar su ejecución.

“Ya tenemos nueva legislación y ahora este mecanismo con el Cuerpo de Ingenieros nos va a permitir avanzar. El Ministerio ya está lanzando eventos o firmando contratos para estos 81 proyectos”, señaló.

El mandatario afirmó que, aunque no tenía a la mano el número de kilómetros involucrados, las obras incluyen carreteras, puentes y remozamientos, algunos a cargo de Covial.

Además, se refirió a lo que denominó macroinfraestructura estratégica, un componente que busca subsanar décadas de desinversión. “La razón por la que hoy tenemos retrasos en los puertos es porque se hicieron hace 40 años y nadie volvió a invertir un centavo. Las necesidades logísticas del país crecieron, pero la infraestructura no”, dijo.

Como parte de ese enfoque, anunció el relanzamiento de la expansión del puerto de San José, la modernización de ambos puertos, la recuperación del ferrocarril y la mejora de la red aérea nacional, que incluye los aeropuertos de La Aurora y Mundo Maya, así como 14 aeródromos que están siendo evaluados.

El detalle de los seis proyectos con el Cuerpo de Ingenieros será anunciado el jueves, según Arévalo.

Arévalo señaló que la falta de inversión en infraestructura estratégica, como los puertos y el ferrocarril, responde a décadas de abandono y decisiones políticas marcadas por intereses particulares.

“La razón por la que hoy tenemos retrasos en los puertos es porque se hicieron hace 40 años y nadie volvió a invertir un centavo”, afirmó, al criticar que el ferrocarril fuera “dejado caer y morir de forma vergonzosa”.

Según el mandatario, estas omisiones reflejan un patrón de corrupción estructural que impidió la modernización de la logística nacional.

