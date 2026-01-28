Arévalo destaca en Foro Económico que la inversión en Guatemala estará enfocada en cuatro ejes

Este miércoles 28 de enero se desarrolla la segunda edición del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, bautizado como el Davos latinoamericano.

En el foro, que se celebra en Panamá, participan ocho presidentes. El objetivo es encontrar nuevos caminos para la inserción de la región en el escenario global.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, indicó en su intervención que en el foro se han abordado diversos problemas, y que la pregunta actual es: ¿cómo posicionar a la región en el escenario global?

Añadió que el orden global está cambiando a las regiones y su función, lo cual representa otra incógnita. Señaló que se trata de una época para recurrir al diálogo y comprender las transformaciones.

Afirmó que lleva la experiencia de un gobierno que, en los últimos dos años, ha sabido resistir junto al pueblo para generar mejores condiciones de vida, rescatar las instituciones del Estado y ponerlas nuevamente al servicio de la población y de sus proyectos colectivos, como enfrentar los desafíos del mundo actual.

Agregó que, desde el punto de vista económico, su gobierno prioriza los desafíos del crecimiento, la atracción de inversiones y las alianzas público-privadas, en el marco del desarrollo económico y social y de la integración regional.

Explicó las acciones emprendidas para fortalecer la economía guatemalteca y contribuir al crecimiento económico regional.

A su juicio, estas acciones forman parte de un esfuerzo sostenido que continúa mediante un ambicioso programa de reformas, incluidas las alianzas público-privadas.

Señaló que el presupuesto del 2026 está orientado, de manera prioritaria, a invertir en el futuro: infraestructura, capital humano y sistema social.

Precisó que la ampliación de esfuerzos e inversiones se centrará en cuatro ejes: transporte público, electrificación y acceso universal a la red eléctrica, mejora de carreteras y caminos rurales e inversión en la población.

Hizo referencia a la dinámica de la economía guatemalteca, con un crecimiento sólido y sostenido, con una tasa promedio del 3.5% durante las últimas dos décadas.

Afirmó que, en el 2024, ese crecimiento se aceleró al 3.7% y alcanzó el 4.1% en el 2025.

Destacó que, en el último año, el desempeño económico se explicó por un aumento significativo de la inversión pública y el fuerte dinamismo de las remesas familiares.

Señaló que su administración ha impulsado un programa de reformas estructurales sin precedentes por su rapidez y magnitud, además de respaldar la actividad económica con una política fiscal orientada al desarrollo y al crecimiento inclusivo y sostenible.

Aseguró que se ha mejorado el clima de negocios con la adopción de leyes clave, como la Ley de Infraestructura Vial, la Ley de Competencia y la reforma a la Ley de Alianzas Público-Privadas. También se ha fortalecido el marco institucional y su resistencia frente a la corrupción.

Añadió que Guatemala ha alcanzado la mejor calificación crediticia de su historia, y recordó que en el 2025 se registraron tres acciones positivas de calificación por parte de analistas que destacaron el avance económico.

Afirmó que el éxito inicial se debe, en gran medida, a que se ha priorizado el combate a la corrupción y la profundización de la democracia.

Reconoció avances significativos en materia de seguridad, aunque admitió que aún se está lejos de la situación ideal, pues se requiere más unidad, integración e interconexión.

Remarcó que Guatemala está comprometida con el fortalecimiento de sus instituciones, como vía sostenida hacia un entorno con certeza.

EFE informó que en el Foro Económico también participan los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva; Bolivia, Rodrigo Paz; Colombia, Gustavo Petro; Ecuador, Daniel Noboa; Guatemala, Bernardo Arévalo; el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, y el gobernante electo de Chile, José Antonio Kast.

