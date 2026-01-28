Acuerdo político en contexto preelectoral permite ampliación presupuestaria

En la madrugada de este 28 de enero el Congreso aprobó una ampliación presupuestaria que le permite al gobierno mantener las asignaciones que habían quedado en suspenso tras una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC).

El oficialismo destaca que la decisión será funcional para el tercer año de gobierno del presidente Bernardo Arévalo, ya que les permitirá cumplir con los planes de gobierno.

El diputado José Carlos Sanabria, de la facción oficial de Movimiento Semilla, destacó que este nuevo acuerdo legislativo no generó ningún reto, ya que todos los congresistas que apoyaron el presupuesto del 2026 estuvieron de acuerdo con el plan de reajuste propuesto por el Ejecutivo.

“Responde a un consenso que se trabajó desde el año pasado, incluyendo elementos de política pública y áreas prioritarias, junto a los consensos del Congreso, solamente se revalidó lo acordado el año pasado”, dijo Sanabria.

El operador oficial en el Congreso destaca que en esta negociación no se tocaron otros temas, como la renovación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y CC; ya que esas elecciones responderán a otro tipo de dinámica.

Desde que el gobierno anunció una ampliación presupuestaria en respuesta a la resolución de la CC, algunos sectores de oposición calificaron la estrategia como fraude de ley, pero Sanabria restó importancia a esos señalamientos.

“La verdad esos cuestionamientos de fraude de ley no tienen fundamento, al aprobar esta ampliación, al igual que el presupuesto del año pasado, cumplimos con lo que dice la ley del Congreso y la Constitución”, indicó.

Además de Sanabria la diputada Victoria Palala a destacado como operadora política del presidente. Fotografía: Prensa Libre.

La discusión de la ampliación presupuestaria se extendió hasta la madrugada y cuando finalmente quedó aprobada, la decisión del Congreso se comunicó al presidente, quien según Sanabria, se mostró complacido.

“Ya me comuniqué con el presidente, él está agradecido con el Congreso y con los bloques aliados que se sumaron a esta modificación que reafirma el compromiso que tiene el gobierno con el pueblo de Guatemala”, concluyó.

Tienen dudas

El bloque Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS) reconoce que era necesaria la asignación presupuestaria, pero dudan de algunas asignaciones que podrían prestarse para actividades clientelares en el año preelectoral.

“Básicamente la ampliación presupuestaria contenía aspectos importantes a financiar, pero también algunos cuestionables. Nosotros decidimos no votar porque esto iba a fortalecer bolsones de corrupción que no priorizaban las verdaderas necesidades”, dijo Orlando Blanco, diputado de VOS.

Entre las dudas del bloque VOS, destacan las asignaciones a los Consejos Departamentales de Desarrollo; a algunas organizaciones no gubernamentales; y a los ministerios de Desarrollo Social, Agricultura y Comunicaciones. “Es evidente que estos tres ministerios tendrán una orientación clientelar”, señaló Blanco.

El diputado también planteó dudas por las aparentes disputas que se expusieron en el pleno la semana pasada, cuando diputados oficialistas y los de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) intercambiaron señalamientos.

“Hubo un intercambio entre votos y asignaciones presupuestarias que van a beneficiar a diputados. La pregunta es: si la semana pasada el Congreso fue escenario de ataques entre 'una mara y otra mara', ¿en dónde quedó ese pleito, o se dieron una tregua para que todos se beneficiaran?”, comentó el diputado.

Era necesaria

Con otro punto de vista, el diputado Elmer Palencia, del bloque Valor, indicó que era necesario contar con una ampliación por el modelo de legislación que el propio Congreso ha aprobado en los últimos años.

“Desde que supe que el el presupuesto aprobado para el 2026 quedó en suspenso y que el del 2025 no entraría en vigencia, expresé que era necesaria una ampliación presupuestaria porque hemos aprobado leyes específicas y creado instituciones que no existían que necesitan recursos”, dijo.

Entre la legislación específica creada que requiere de fondos para poder funcionar destacó la Ley de Infraestructura Vial; Ley de Competencia; aportes para los jubilados; y la Ley Antipandillas que contempla la construcción de una cárcel de máxima seguridad, entre otras.

Palencia también cuestionó los señalamientos del bloque VOS. “Lamento que los diputados adopten esa postura en redes sociales y no hayan presentado una enmienda. Pudieron plantear su punto de vista mediante una ampliación presupuestaria”.