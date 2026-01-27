¿Cómo queda la distribución de las asignaciones por ministerio, según la ampliación presupuestaria 2026?

La iniciativa de ley que amplía el presupuesto de ingresos y egresos para el presente ejercicio fiscal en Q9 mil 326 millones fue enviada al Congreso de la República por el Ejecutivo, casi un mes después de que la CC suspendiera el gasto aprobado para este año.

El presupuesto del 2026 se abrió con el monto vigente de Q154 mil 836 millones, y con la ampliación se pretende llevarlo a Q164 mil 163 millones, según la iniciativa 6701, que propone modificar el presupuesto general de ingresos y egresos contenido en el Decreto 36-2024, correspondiente al ejercicio fiscal 2026.

La iniciativa consta de 62 artículos, que en términos generales buscan restablecer la propuesta original presentada por el Ministerio de Finanzas, así como las modificaciones realizadas durante su aprobación por el pleno, según explicaron las autoridades del Tesoro.

“Se busca una ampliación presupuestaria y, para ese efecto, se está proponiendo un monto en la parte de ingresos como en la de egresos, de Q9 mil 326 millones. Esto nos permite aproximarnos a lo que se había decretado en el Congreso de la República en la ley del presupuesto anual para este ejercicio fiscal y que está suspendida por una decisión de la CC, y alcanzar los techos presupuestarios que allí se establecían”, declaró Walter Figueroa Chávez, viceministro de Finanzas encargado del área de Administración Financiera, durante una citación con la bancada VOS, en la mañana del lunes 26 de enero.

Previo a la entrega de la iniciativa, y durante enero, integrantes de la junta directiva del Congreso y representantes del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) sostuvieron reuniones en las que manifestaron la necesidad de incluir en el proyecto de ampliación presupuestaria el financiamiento de rubros como las elecciones generales del 2027 a cargo del Tribunal Supremo Electoral, la ampliación y modernización de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (Usace), así como la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad.

El martes 30 de diciembre del 2025, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad emitieron una sentencia mediante la cual resolvieron suspender la entrada en vigencia del presupuesto el 1 de enero del 2026, por lo que quedó vigente el monto aprobado en el 2024 por el Legislativo.

Finanzas pide restituir gasto suspendido por la CC

En la iniciativa se plantea la justificación para la ampliación, en la que se desglosan las asignaciones destinadas a cada una de las instituciones que recibirán fondos adicionales.

En la exposición de motivos, el presidente Bernardo Arévalo de León indica que la modificación del presupuesto del 2026 será financiada con recursos provenientes de ingresos tributarios (recaudación), ingresos no tributarios y fuentes financieras.

Entre las asignaciones más relevantes a cubrir en esta ampliación se incluyen: Ministerio de Gobernación, Q1 mil 481 millones; Obligaciones a Cargo del Tesoro, Q1 mil 374 millones; Ministerio de Salud, Q1 mil 337 millones; Ministerio de Desarrollo Social, Q1 mil 320 millones; y servicios de la deuda pública, Q1 mil 206 millones. En conjunto, estos cinco destinos representan Q6 mil 718 millones, equivalentes al 72% del total.

En cuanto a los ingresos tributarios, el viceministro Walter Figueroa Chávez explicó que se mantendrá la meta de Q119 mil 762 millones para la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). También se contempla el uso de caja fiscal por Q1 mil 500 millones, la incorporación de préstamos y la colocación de deuda bonificable (bonos del Tesoro) por Q24 mil 98 millones.

El endeudamiento público externo quedaría en Q5 mil 601 millones.

Funcionarios del ministerio de Finanzas durante citación con diputados de la bancada VOS. (Foto Prensa Libre: Congreso de la República)

Caja fiscal subutilizada

El déficit presupuestario previsto en la ampliación es de 3.2%.

Durante la citación, el diputado Orlando Blanco, de la bancada VOS, cuestionó al viceministro Walter Figueroa Chávez por el bajo nivel en el uso de la caja fiscal contemplado en esta ampliación, al señalar que existen unos Q9 mil millones disponibles en las cuentas del Banco de Guatemala (Banguat), los cuales podrían utilizarse para reducir el monto de la deuda bonificable.

“Se deben identificar los destinos hacia dónde irán los recursos. En esta ampliación solo se modificarán los techos de algunas entidades. Quedan asignaciones prioritarias y justificables, como las de la EPQ, la cárcel de máxima seguridad y las elecciones generales, pero hay aspectos cuestionables, como los fondos asignados a los Codedes y a algunas organizaciones no gubernamentales”, afirmó.

En la ampliación se incluye un listado de proyectos de infraestructura a desarrollar, así como asignaciones a varias oenegés.

Normativa complementa decreto suspendido

El viceministro aclaró que existe una parte normativa que establece cómo, cuándo y dónde deben ejecutarse los recursos, como complemento al Decreto 27-2025, cuya aplicación fue suspendida por la Corte de Constitucionalidad (CC).

Por ejemplo, se mantiene el artículo que permite la incorporación de Guatemala al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), con una asignación de US$40 millones, así como la identificación de espacios presupuestarios asignados a las Obligaciones a Cargo del Tesoro, es decir, que el Ministerio de Finanzas deberá buscar la forma de financiamiento.

En el Decreto 27-2025, aprobado en noviembre, se incluyó el artículo 85 del presupuesto, y los congresistas avalaron la “Participación financiera de Guatemala al CAF”. Para ello, el Ejecutivo, por medio del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), debía gestionar ante el Banco de Guatemala (Banguat) el uso de las Reservas Monetarias Internacionales (RIN), con el fin de efectuar la incorporación.

Esa situación generó que la Junta Monetaria llevara a cabo un proceso de impugnación parcial de dicho artículo; sin embargo, este no cobró materia al suspenderse la vigencia del plan de gasto.

También se contempla la creación de un fondo emergente por Q120 millones, y otro por Q52 millones para la organización de la asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el 2027.

Pleno podría dispensar dictamen

El diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas, declaró que se espera llevar a cabo una discusión y análisis para emitir un dictamen sobre la ampliación presupuestaria. No obstante, también existe la posibilidad de que el pleno del Congreso dispense el dictamen y conozca la iniciativa como asunto de urgencia nacional.

En cuanto a los montos de los techos presupuestarios, Estrada reiteró que se están respetando los acuerdos políticos alcanzados en noviembre, y que todas las instituciones retoman exactamente las asignaciones pactadas.