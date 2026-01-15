Sector privado ve un 2026 positivo, pero condicionado a inversión extranjera e infraestructura

Guatemala atraviesa un buen momento en cuanto a las perspectivas económicas para el 2026, y la previsión de crecimiento del 4.1% podría consolidarse y sostenerse sobre distintas variables.

Durante un foro organizado por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), se conoció el desempeño de los principales indicadores económicos, presentado por el Banco de Guatemala (Banguat); el programa de infraestructura vial que ejecutará el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV); el portafolio de proyectos que llevará a cabo la recién creada Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) —antes Anadie—; así como la visión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad adscrita al Banco Mundial (BM).

Se trató del primer evento público que Fundesa organizó para sus asociados y coincidió con el informe del segundo año de mandato de la administración del gobernante Bernardo Arévalo de León.

Se necesita más inversión en infraestructura

Jorge Benavides, analista e investigador de Fundesa, declaró que, luego de dos años de gestión gubernamental, el reto para el 2026 será generar crecimiento económico, y las perspectivas oficiales apuntan a una expansión del 4.1%, lo que indica que el potencial se ha elevado. Por ello, ya no se habla de un crecimiento promedio de 3.5%.

Lograr esa tendencia se sostiene sobre varios elementos: uno es el papel que han jugado las remesas familiares, que de alguna manera han potenciado el consumo interno; otro es una parte importante del gasto público, que se ha venido ejecutando, así como otros indicadores macroeconómicos que han mostrado mejoras: el crédito bancario al sector privado, los flujos de inversión extranjera directa y el mantenimiento de una inflación baja, remarcó Benavides.

Consideró que, aunque las perspectivas de crecimiento por encima del 4% son positivas, para Fundesa este indicador sigue siendo insuficiente para atender los desafíos en materia de desarrollo.

Para superar ese 4% —añadió— hay medidas clave, como reactivar la inversión en infraestructura, razón por la cual el papel del CIV resulta vital en la ejecución de proyectos. Por ello, se deben replantear las obras que quedaron suspendidas.

En cuanto al rol positivo para revertir la situación, Benavides mencionó a la recién creada Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que ya cuenta con un portafolio respaldado por el BID, la embajada de Estados Unidos en Guatemala y el Banco Mundial para la formulación de una agenda más agresiva.

Otra expectativa es la entrada en funciones de la Dirección de Proyectos de Infraestructura (Dipp), que deberá ejecutar tramos declarados como emergencia y acelerar la inversión en infraestructura, considerada clave para las perspectivas de crecimiento.

En la parte comercial, destacó la negociación bilateral con Estados Unidos llevada a cabo el año pasado y las mejoras en la calificación de riesgo por parte de las tres firmas que ubican al país a un escalón del grado de inversión, lo que se ha reflejado en el volumen de inversión extranjera directa, que superó los US$1 mil 400 millones hasta septiembre del año pasado.

“Todo esto se configura en un año importante en lo institucional. Fundesa destaca que no puede haber crecimiento ni inversión sin certeza institucional. Es clave cómo se prepara Guatemala un año antes de la convocatoria de elecciones generales; por ello, se debe mantener bien cimentada la participación ciudadana, el cumplimiento de las normas vigentes y la responsabilidad de las entidades para hacerlas cumplir”, remarcó Benavides.

Juan Monge, vicepresidente de Fundesa durante el foro sobre Perspectivas Económicas 2026. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

CIV retoma plan vial

Durante el foro, Pedro Martínez Fuentes, viceministro del CIV encargado del área de infraestructura, presentó el plan de infraestructura vial 2026 y aclaró que algunos proyectos están siendo retomados por la Dirección General de Caminos (DGC) y el Fondo Social de Solidaridad (FSS), luego de la suspensión temporal del presupuesto vigente.

"Luego de dos años de gestión gubernamental, el reto para el 2026 será generar crecimiento económico, y las perspectivas oficiales apuntan a una expansión del 4.1%, lo que indica que el potencial se ha elevado" Jorge Benavides, investigador Fundesa

En el caso de la DGC, el decreto 27-2025 —ley del presupuesto suspendido— contemplaba 272 kilómetros en proyectos de preinversión e inversión, siete viaductos y tres puentes. Por parte del FSS, se programaron 15 tramos con una cobertura de 165 kilómetros, dos viaductos y la reposición de un puente.

Durante la exposición del viceministro, se mencionó la ejecución de 11 proyectos para atender la red primaria y secundaria, las rutas departamentales y el mejoramiento de caminos rurales. A través de la Dirección de Proyectos de Infraestructura (Dipp), se prevé la intervención de 14 proyectos: 10 rehabilitaciones y cuatro puentes para las carreteras centroamericanas (CA).

En el foro de Fundesa también se actualizó el estatus de los avances en el corredor estratégico CA-9 Norte, específicamente en los tramos Rancho–Teculután y Teculután–Mayuelas hasta Puerto Barrios, con una longitud aproximada de 204 kilómetros.