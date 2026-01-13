Una delegación del FMI llegará al país, y por qué se centrará en la revisión de la economía del 2025

Se trata de la primera evaluación del año hacia Guatemala por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), que está prevista del 23 al 27 de febrero. El objetivo es analizar los indicadores económicos del 2025 y revisar las proyecciones para el 2026, según informó una fuente oficial.

Esta visita corresponde a una misión preparatoria previa a la próxima evaluación del Artículo IV, que consiste en la revisión anual sobre la situación económica, política fiscal y la percepción externa del país.

Esta evaluación está programada del 25 de mayo al 5 de junio, y en ella se darán a conocer los hallazgos y resultados.

La visita de febrero será dirigida por el jefe de misión, Alexander Culiuc, quien sostendrá reuniones con representantes del sector público y privado, el Congreso de la República, centros de investigación económica, entre otros, para obtener un panorama general del país.

La delegación proviene de Washington D. C., donde se encuentra la sede del FMI.

La revisión del Artículo IV tiene como objetivo evaluar el desempeño de los principales indicadores de la política macroeconómica y fiscal, así como del sistema financiero nacional.

Esta evaluación se realiza cada año y, al concluir, se espera un conjunto de recomendaciones y observaciones por parte del organismo financiero internacional.

Alex Culiuc jefe de misión del FMI para Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

FMI conocerá cierre económico

Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala (Banguat), informó que se presentará a los delegados del Fondo Monetario Internacional (FMI) el cierre de los principales indicadores macroeconómicos del 2025, así como el escenario proyectado para el 2026.

Entre los datos que se expondrán figura el desempeño de la actividad económica, que cerró en 4.1 % en el 2025 y que también es el pronóstico para el año actual. También se presentarán los datos de inflación, comercio exterior, remesas familiares, evolución del crédito bancario al sector privado, posición de las reservas monetarias internacionales, y la política cambiaria y crediticia, entre otros.

Además, se analizará la coyuntura del contexto externo, en particular los posibles efectos de la política migratoria y comercial implementada en el 2025 por Estados Unidos.