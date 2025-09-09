Fondo Monetario Internacional urge cambios legales contra lavado de dinero

El Fondo Monetario Internacional (FMI) oficializó el informe sobre la evaluación del artículo IV realizada a Guatemala en junio pasado. Aunque reconoció la estabilidad, recomendó aprobar reformas y normas que están en trámite en el Legislativo.

En su informe, el jefe de misión del FMI, Alexander Culiuc, destacó un panorama alentador y, en la introducción, señaló: “Gracias a una gestión macroeconómica prudente, Guatemala ha mantenido una economía resiliente, ha logrado baja inflación, amplios márgenes de maniobra para la política económica y, en los últimos años, una cuenta corriente positiva; todos estos factores han contribuido a un acceso al mercado cada vez más favorable. Sin embargo, se necesitan reformas para que el país alcance un equilibrio de alta inversión y alto crecimiento, y para reducir significativamente la pobreza”.

El reporte, presentado en Washington, DC, el lunes 8 de septiembre, añade que “las perspectivas macroeconómicas se mantienen sólidas, aunque existe una elevada incertidumbre relacionada con la evolución de las políticas comerciales y migratorias en el extranjero”.

Además, se prevé que el crecimiento económico cierre en 3.8% este año y que el considerable impulso fiscal compense la desaceleración de la demanda privada. El 27 de agosto pasado, la Junta Monetaria (JM) conoció el informe de evaluación del desempeño económico y situó en 4% el crecimiento para el 2025.

El informe también resalta que se prevé que las dificultades externas mantengan el crecimiento en torno al 3.5% en el período 2026-2027, mientras que en años posteriores podría converger al 4%, “gracias a las inversiones en infraestructura y las reformas en curso, que incluyen la mejora de la gobernanza y la calidad del gasto público”.

Respecto de la inflación, se proyecta que retome gradualmente el objetivo de política monetaria, fijado en 4% más/menos 1 punto porcentual. Se prevé que los déficits fiscales, de alrededor del 3% del PIB, persistan a mediano plazo, lo que llevará a que la deuda pública alcance el 30% del PIB al final del período de proyección.

Directores resaltan resiliencia financiera y urgen reformas

En el documento se incluye un apartado sobre la evaluación realizada por los directores ejecutivos del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el cual formulan diversas recomendaciones a Guatemala.

Los directores reconocieron la resiliencia del sistema financiero y destacaron los esfuerzos de las autoridades por fortalecer la regulación y la supervisión bancaria. Asimismo, subrayaron la importancia de ampliar la supervisión basada en riesgos, desarrollar más herramientas macroprudenciales y reforzar el control sobre las tecnologías y servicios financieros digitales.

También alentaron a las autoridades a priorizar la revisión de la Ley de Bancos y Grupos Financieros de 2002, completar la transición a las Normas Internacionales de Información Financiera, impulsar el proyecto de la Ley del Mercado de Valores y aprobar la Ley de Dinero Electrónico, además de implementar la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera.

Los directores enfatizaron la necesidad de mejorar la gobernanza y de avanzar en reformas estructurales que fomenten un crecimiento más inclusivo.

"Instaron a las autoridades a priorizar la adopción de nuevas leyes, incluyendo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT), la Ley de Beneficiarios Finales, la Ley de Contrataciones Públicas y la Ley de Protección de Denunciantes" Informe FMI

El pasado 28 de junio, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Finanzas, presentó al Congreso de la República la iniciativa 6593, denominada Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Los diputados de las distintas bancadas iniciarán en breve el análisis, discusión y eventual aprobación de esta normativa, antes de la evaluación que Guatemala deberá enfrentar en 2027 por parte de los organismos internacionales en relación con el cumplimiento de los estándares de ALA/CFT.

Guatemala debe reducir déficit fiscal a 2 % del PIB

En su evaluación, los directores del FMI reiteraron que para preservar el dinamismo económico y alcanzar un crecimiento sostenible e inclusivo en el mediano plazo será necesario implementar con decisión diversas reformas, entre ellas una mayor eficiencia y calidad en el gasto público, así como mejoras continuas en la gobernanza y en el clima de negocios.

De manera general, consideraron adecuada la postura fiscal expansiva prevista para 2025, en respuesta a la desaceleración de la demanda privada. No obstante, señalaron que a mediano plazo será necesario reducir los déficits fiscales hasta niveles cercanos al 2 % del producto interno bruto (PIB), en línea con los promedios históricos.

En este contexto, subrayaron que las reformas en materia de ingresos y gastos serán esenciales para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Asimismo, recomendaron fortalecer la movilización de recursos tributarios, mejorar la focalización de los programas sociales, optimizar la planificación y la ejecución presupuestaria, y reforzar la gestión financiera del sector público.

Finalmente, los directores instaron a Guatemala a incrementar gradualmente su dependencia del financiamiento interno, sustentado en una estrategia creíble de manejo de la deuda a mediano plazo.

FMI respalda manejo de remesas, pero pide mejorar transmisión monetaria

En cuanto a la entrada de divisas por remesas, esta implica un aumento de la emisión monetaria en quetzales, lo que obliga a realizar más operaciones de mercado abierto (Omas) para absorber los excesos de liquidez.

Al respecto, los directores del Fondo Monetario Internacional (FMI) consideraron que la orientación actual de la política monetaria y la respuesta del Banco de Guatemala (Banguat) ante los elevados flujos de remesas, guiada por una regla de intervención, son en general adecuadas.

No obstante, instaron a las autoridades a seguir fortaleciendo la transmisión de la política monetaria. También subrayaron la importancia de mejorar la coordinación de políticas entre el Banguat y el Ministerio de Finanzas, en particular para mitigar los elevados costos de esterilización, y expresaron su respaldo a los esfuerzos por avanzar hacia una mayor flexibilidad cambiaria de manera eficaz.

Propuesta será dictaminada por Finanzas y Economía

La iniciativa de ley presentada por el presidente Arévalo para combatir las estructuras dedicadas al lavado de dinero demoró más de un mes en ser enviada a comisión. Ingresó a la Dirección Legislativa el 28 de agosto y fue remitida a mesas de trabajo el 2 de septiembre.

La Junta Directiva consideró oportuno que esta iniciativa impulsada por el Ejecutivo sea dictaminada en dos comisiones. Cada una deberá evaluar la propuesta y emitir un dictamen.

La primera comisión a la que fue enviada es la de Finanzas, presidida por el diputado Julio Héctor Estrada, del bloque Cabal.

La segunda es la Comisión de Economía, encabezada por el diputado Faver Salazar, del bloque Valor.