Las tres prioridades que el Ejecutivo incluirá en la ampliación presupuestaria 2026, y que presentará al Congreso

El financiamiento para el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con miras a preparar las elecciones generales del 2027; la construcción de una cárcel de máxima seguridad y la ampliación y modernización de los muelles comerciales de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), en Escuintla, son algunos de los principales rubros del Ejecutivo que incluirá en la iniciativa de readecuación presupuestaria que presentará al Congreso de la República.

En tanto que integrantes de la junta directiva del Legislativo y representantes del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) han sostenido reuniones en las que se ha manifestado la necesidad de cubrir esos rubros y la importancia de avanzar en el proyecto de readecuación presupuestaria.

Avanza diálogo sobre ampliación

El primer encuentro se realizó el viernes 16 de enero y, durante esta semana, ha habido intercambio de información sobre la preparación del proyecto, según explicó el diputado Orlando Blanco, miembro de la junta directiva e integrante de la Comisión de Finanzas.

Aclaró que, por ahora, no hay un monto definido, ya que se están elaborando distintos escenarios numéricos. Sí confirmó que han existido acercamientos para exponer los planteamientos sobre la ampliación, así como consultas y criterios entre los miembros de la junta directiva.

Propuesta respetará acuerdos de noviembre

El diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas, informó que la readecuación presupuestaria está siendo elaborada por medio de la Dirección Técnica del Presupuesto (DTP) del Minfin, y que, en principio, se trabaja con los mismos parámetros establecidos en la ley del presupuesto aprobada mediante el decreto 27-2025 —suspendido temporalmente el 30 de diciembre—, por lo que se busca mantener techos y asignaciones similares, así como las fuentes de financiamiento, que serán revisadas.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Estrada reiteró que la mayoría de los artículos relacionados con asignaciones y ejecución, como los dirigidos al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Superintendencia de Competencia, entre otros, serán replicados, y que, una vez esté lista la propuesta, esta será conocida en el pleno.

En dicha propuesta, indicó, se deberá aumentar la estimación de ingresos y el uso de caja fiscal, que será mayor, además de ajustar asignaciones. Sin embargo, explicó que, por reglas presupuestarias, no todo puede hacerse de manera exacta, aunque la intención es respetar los acuerdos políticos alcanzados desde noviembre.

El Congreso podría conocer la iniciativa sobre la ampliación presupuestaria 2026 en los próximos días. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Gobierno justifica ampliación con prioridades

Blanco agregó que, tras lo ocurrido en la sesión del lunes pasado —con la aprobación del estado de Sitio— y la coyuntura en los centros penales, el Gobierno está justificando la ampliación presupuestaria con base en proyectos que considera prioritarios: la edificación de una nueva cárcel de máxima seguridad —inicialmente presupuestada para el 2026—, el presupuesto del TSE y el de la EPQ.

Sin embargo, precisó que aún no se ha definido el monto total de la solicitud ni las fuentes de financiamiento, es decir, de dónde se obtendrán los recursos.

Recordó que, en el 2025, la recaudación fiscal superó la meta establecida de Q109 mil millones, por lo que una opción para financiar la ampliación sería utilizar el saldo de caja, en lugar de recurrir al endeudamiento.

"La readecuación presupuestaria está siendo elaborada por medio de la Dirección Técnica del Presupuesto (DTP) del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), y que, en principio, se trabaja con los mismos parámetros establecidos en la ley del presupuesto aprobada mediante el decreto 27-2025" Julio Héctor Estrada, presidente Comisión de Finanzas

“Somos del criterio de que, al haber más recaudación, se debería financiar con saldo de caja en vez de endeudamiento. Estamos a la expectativa de cuál será el lineamiento y luego identificar otros rubros, si se mantienen los planteamientos del presupuesto aprobado, lo que implicaría incrementos a los ministerios, los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) y las oenegés”, subrayó.

Congreso avalaría readecuación sin dictamen

Los diputados oficialistas Samuel Pérez Álvarez y Román Castellanos coincidieron en que el Minfin está trabajando actualmente en la propuesta de readecuación presupuestaria, la cual sería enviada al Congreso lo antes posible. También mencionaron que ya se mantienen conversaciones con distintos bloques legislativos.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Castellanos afirmó que la postura de la mayoría de los congresistas es favorable al apoyo de dicha readecuación.

Por su parte, Pérez Álvarez manifestó que la intención es trasladar la propuesta esta misma semana, con el objetivo de que sea conocida durante la sesión plenaria ordinaria programada para el martes 27 de enero.

En tanto, el diputado Orlando Blanco añadió que las discusiones giran en torno al monto que presentará el Ejecutivo y a la forma en que será financiado. Explicó que se prevé exonerar la iniciativa de dictamen, para que sea aprobada de urgencia nacional con el respaldo de al menos 107 votos.

Ingresos tributarios sostendrían ampliación

Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), consideró necesaria una ampliación en las proyecciones de ingresos y gastos que el Minfin manejará durante el presente ejercicio fiscal.

Por el lado de los ingresos, explicó que debe corregirse el monto estimado en el decreto 27-2025 —contenido en el presupuesto aprobado por Q119 mil millones—, que a su juicio es una cifra conservadora, pero técnicamente correcta.

En el presupuesto vigente, la meta de recaudación era de Q109 mil millones; sin embargo, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) logró captar cerca de Q112 mil millones.

Se prevé exonerar la iniciativa de dictamen, para que sea aprobada de urgencia nacional con el respaldo de al menos 107 votos

Es decir, según Barrientos, el primer ajuste debería consistir en actualizar la proyección de ingresos tributarios y sumarle aproximadamente Q10 mil millones, como reflejo del crecimiento vegetativo en la recaudación fiscal. Esa base permitiría sustentar técnicamente la readecuación.

Además, añadió que deben actualizarse los saldos de caja disponibles y los usos reales de los préstamos ya aprobados. Estos elementos, por sí solos, justifican una actualización técnica del lado de los ingresos que respaldarán la ampliación presupuestaria.

Inversión y Codedes, bajo observación

En cuanto a los gastos, Barrientos señaló que ese aspecto aún no está claramente definido. Consideró que el Ejecutivo debe sumar esos Q10 mil millones al presupuesto y ajustar las asignaciones: recortar las que no se utilizarán en el 2026 y reforzar las que sí se ejecutarán.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Advirtió que, por su naturaleza, el gasto público es inercial, en especial el relacionado con salarios, que no sufrirá grandes modificaciones. Sin embargo, apuntó que deberá observarse cómo quedará la inversión pública y las asignaciones a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), una vez se conozca la propuesta oficial.

“Es recomendable que el Ejecutivo revise y plantee al Congreso una propuesta mejor estudiada y técnicamente respaldada”, apuntó Barrientos.