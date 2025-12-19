El Cien detecta reconfiguración de Q7 mil 795 millones y gasto arranca con observaciones

Luego de que los diputados del Congreso de la República aprobaron el presupuesto de ingresos y egresos del 2026, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) presentó varios hallazgos y sugirió efectuar cambios.

Los diputados aprobaron un nuevo presupuesto de Q163 mil 469 millones, que será ejecutado durante el tercer año de mandato del presidente Bernardo Arévalo de León. Con esta acción, se cerró el ciclo presupuestario con el aval correspondiente.

El Cien dio a conocer los principales hallazgos del decreto aprobado por el Legislativo. La ley entrará en vigencia el próximo 1 de enero, cuando comienza el ejercicio fiscal. Actualmente, se desarrolla el presupuesto analítico.

Critica falta de debate en el Congreso

El investigador Jorge Lavarreda indicó que llamó la atención que la Comisión de Finanzas y Moneda (CFM) del Congreso emitió el dictamen el 25 de noviembre, cinco días antes del vencimiento del plazo constitucional. Durante la madrugada del 26, el pleno aprobó el decreto 27-2025 en un solo debate y de urgencia nacional, sin seguir el proceso de tres lecturas.

A su juicio, se aprobó el programa de gasto en condiciones poco transparentes y con una discusión limitada.

Sustituyen bonos por saldo de caja

El documento indica que, de la propuesta original presentada por el Ministerio de Finanzas (Minfin) el 1 de septiembre, el monto se redujo en Q314.1 millones. Esta disminución se explica por la sustitución de bonos del Tesoro por saldo de caja, así como por la reducción en la fuente de desembolso de préstamos provenientes de organismos e instituciones regionales e internacionales.

En la parte de ingresos, se mantuvo la sumatoria de los otros impuestos y de otros impuestos indirectos por Q7 mil 197 millones. Al no corregirse el monto para realizar la distribución en impuestos específicos, se pierde transparencia en los montos que deben asignarse a distintas entidades que se financian con esa clasificación.

Reasignan Q7 mil millones sin estudios técnicos

El analista enfatizó que los cambios más significativos a la Ley del Presupuesto están en la parte de los gastos, es decir, los destinos, en los cuales hubo reconfiguraciones de montos respecto de la iniciativa presentada por la cartera del Tesoro.

El informe precisa que se eliminaron cuatro artículos, se reescribieron 26 y se agregaron 27 nuevos. “Muchos de ellos sin estudios técnicos previos ni planificación adecuada”, se advierte.

Al reducirse el techo presupuestario en Q314.1 millones, las modificaciones introducidas por el Congreso implican readecuaciones muy significativas.

El análisis evidencia que hubo reducciones en las asignaciones propuestas por el Minfin por alrededor de Q6 mil 742 millones y nuevas asignaciones por un monto de Q7 mil 795 millones.

Entre las principales reducciones figuran Q2 mil 150 millones para el programa de modernización de transporte, puertos y aeropuertos; otros Q920 millones para devoluciones de impuestos y Q765 millones para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), entre otros.

En el documento del Cien se identificó, al menos, la reducción de unos Q5 mil 648 millones en diferentes rubros.

Por el contrario, uno de los puntos más controversiales fue el aumento para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), que alcanzó Q6 mil 312.1 millones.

Según Jorge Lavarreda, esta cifra carece de un listado de proyectos que la respalde, y su distribución entre municipios presenta “profundas desigualdades”.

Por ejemplo, en San José Acatempa, Jutiapa, para el 2026, por la vía de los Codedes, se recibirán aproximadamente Q3 mil 300 por persona, mientras que Mixco, uno de los municipios más poblados, obtendrá Q0.89 por persona.

Además, se incorporó un candado a este articulado: se prohíbe reprogramar o reordenar las asignaciones presupuestarias indicadas para cada uno de los 340 municipios.

Alertan por fondos a entidades sin experiencia

Otro de los hallazgos revelados por el Cien es que se aprobaron 160 asignaciones a entidades, asociaciones y oenegés por Q2 mil 462 millones. El estudio determina que, de estas, 69 son nuevas y alcanzan Q345 millones.

“Muchas de las organizaciones beneficiadas no tienen trayectoria ni experiencia en el manejo de fondos públicos, lo que plantea dudas sobre su ejecución y fiscalización”, recalcó Jorge Lavarreda.

Por otro lado, se aprobó un tramo de Q781.5 millones para 64 proyectos que no estaban incluidos en la propuesta inicial del Minfin. Se determinó que 19 de estos nuevos proyectos no cuentan con el código del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

Según Lavarreda, estos proyectos no han sido sometidos a un proceso de aprobación técnica por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán).

Cien pide eliminar aporte extra a los Codedes

El análisis del Cien también enfatiza algunas conclusiones y remarca que el proceso de aprobación del programa de gasto para el 2026 fue exprés, lo que impidió una discusión amplia y profunda. El presupuesto presenta serias deficiencias técnicas, legales y de transparencia.

Asimismo, los cambios realizados por el Congreso “priorizaron asignaciones con poca o nula planificación y sin sustento técnico, debilitando la institucionalidad y la calidad del gasto público”.

En la parte de recomendaciones, se reitera la necesidad de fortalecer el papel técnico de la Comisión de Finanzas, con dictámenes fundamentados y documentación de acceso público; que el Congreso retome el esquema de tres lecturas; y que los diputados conozcan y discutan los programas de gasto. También se propone eliminar el aporte extraordinario a los Codedes o corregir su distribución, para asegurar criterios técnicos, equidad poblacional y control ciudadano.

Aprueban dictamen sin discusión

El diputado Orlando Blanco, integrante de la Comisión de Finanzas, coincidió con lo expuesto por el referido centro de investigación económica sobre el análisis del presupuesto del 2026, y reconoció que, en la aprobación del dictamen, no hubo una discusión profunda, ni sobre las asignaciones a los Codedes.

Reiteró que el ejercicio no fue discutido ni debatido, y que con el dictamen se examinan las lecturas y se declara la aprobación de urgencia nacional, lo cual permite que se conozca en una sola lectura.

En cuanto al contenido, señaló que hay situaciones preocupantes, como las reducciones presupuestarias a algunos ministerios, a los Codedes y a oenegés; el crecimiento de la deuda pública, a pesar de que hay disponibilidad de caja fiscal, y la adhesión de Guatemala a un organismo financiero internacional utilizando las reservas monetarias internacionales (RMI).