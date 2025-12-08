Aumentan Q630 millones las asignaciones a oenegés en el Presupuesto 2026

El aporte a las organizaciones no gubernamentales (ONG) se elevó en el Presupuesto General del 2026. En total, el Congreso aprobó asignaciones por Q2 mil 459 millones a 148 entidades. Mientras algunas son conocidas por el trabajo que realizan, otras carecen de perfiles públicos y en algunas saltan evidentes vínculos con figuras políticas.

La asignación proviene de una decisión política discrecional incluida en el dictamen de la Comisión de Finanzas, aunque se trata de una práctica habitual desde hace varios años. Un experto consultado recordó que las oenegés que reciben fondos deben ser lo más transparentes posible y cumplir con los registros ante las oficinas estatales y entidades públicas.

La cifra destinada para el 2026 representa un aumento de Q630 millones con respecto al aporte realizado este año. Los ministerios de Salud, Educación y Desarrollo son los que registran los montos mayores de aportes a las entidades.

Salud

De acuerdo con la revisión realizada, el Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSPAS) aportará Q1 mil 314 millones, Q278 millones más que este año. Entre los aportes, se incluyó por primera vez a Asociación Moore de Guatemala, con Q3 millones, y la Fundación para la Salud y el Bienestar Comunitario (Fundasabic).

El representante legal de la Asociación Moore es Pedro Mérida Contreras, según el registro de Guatecompras. Él es hermano del exdiputado Francisco Mérida, quien ocupó una curul durante dos periodos con el partido Vamos. En cuanto a Fundasabic, no se encontraron datos en el portal y, en redes sociales, solo aparecen reportes de su creación en Escuintla hace siete meses y una página creada hace un mes.

Entre las incluidas también figura Esperanza de Vida, una organización cristiana que en el 2016 donó medicamentos a la cartera de Salud, los cuales luego fueron reportados como vencidos por la Procuraduría de los Derechos Humanos. La entidad ha sido vinculada al ya fallecido exalcalde de Zacapa, Arnoldo Vargas, condenado por narcotráfico en Estados Unidos.

Otras 22 organizaciones recibieron aumento en el aporte que ya recibían. Entre las que recibieron incrementos mayores se encuentran la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico (Unaerc) y la Liga contra el Cáncer.

Educación

En el presupuesto del Ministerio de Educación (Mineduc) se incorporaron 13 oenegés nuevas. Para el 2026, la cartera destinará Q757 millones, es decir, Q124 millones más que este año.

Entre las nuevas figuran la Asociación Comunitaria para el Desarrollo Integral de Bancab B’eek con Q5 millones; la Asociación para la Formación en Educación Popular (Cefep), con Q4 millones; la Fundación para el Desarrollo y Educación para la Mujer Indígena Talita Kumi, con Q12 millones; Multiplicados Guatemala, con Q6 millones; y Guatemaltecos Unidos para el Progreso de Guatemala (Uniprogua), con Q8 millones.

También se incluyó a Futuro de los Niños, cuyo representante legal es Hugo Rolando Soto, excandidato a alcalde de Quetzaltenango en el 2019 por el partido Compromiso, Renovación y Orden (Creo).

Otras dos oenegés fueron excluidas este año: la Asociación de Educación y Asistencia Social (Educasista) y la Organización Vida Digna, ambas con varios años de recibir presupuesto. Asimismo, la Asociación Centro Don Bosco y el programa de aportes a institutos básicos y de diversificado por cooperativa recibieron un aumento significativo.

Gobernación

En el Ministerio de Gobernación se incluyeron nueve oenegés. La Asociación Grupo Ceiba recibirá Q5 millones, y la Asociación para el Desarrollo de Investigaciones Económico Sociales con Observancia Pluriétnica y Multicultural, Q8 millones, siendo estas las de mayor asignación.

La cartera incrementó su compromiso en más de Q63 millones. En este rubro también se contemplaron organizaciones que administran los Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia (Caimus), con una asignación promedio de Q1 millón 200 mil para su funcionamiento. Días antes de la aprobación del presupuesto, la Alianza Nacional Caimus expresó preocupación por la exclusión de cinco asociaciones que administran estos centros y que no fueron incluidas.

Se encuentra también la Asociación de Abogadas Indígenas Chomijá, con Q1 millón. Aunque no es la primera vez que se incluye, su anterior representante legal, Ana López, es ahora titular de la Secretaría Presidencial de la Mujer.

Desarrollo

El Ministerio de Desarrollo (Mides) aumentó su aporte en Q116 millones y, en total, destinará Q141 millones en el 2026. De las 22 oenegés nuevas, las que más recibirán son Jóvenes Guatemaltecos para el Bienestar Social, con Q12 millones; Manos a la Obra, con Q8 millones; Soñando con Esperanza (SCE), con Q6 millones; la Asociación para la Defensa y Promoción de Intereses Relacionados con el Desarrollo Campesino de Occidente (Adeco) y la Asociación para el Desarrollo de Santa Bárbara (Asodesab), con Q7 millones 500 mil cada una.

Otra organización incluida es Comunicación, Información, Monitoreo y Análisis para el Desarrollo Humanitario, representada por Wendy Sandoval Ramírez, quien fue asesora de la Comisión de Gobernación en el 2024. En tanto, el último representante legal de Asodesab fue Lázaro López Gómez, proveedor de servicios de construcción para la alcaldía de Santa Bárbara, Huehuetenango, con Q89 mil 500 adjudicados este año.

Agricultura

En el presupuesto del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) se contemplaron Q114 millones. Se sumaron diez organizaciones nuevas. Destacan la Asociación de Mujeres Jöb’Noj (Asojob), con Q10 millones, representada por Gloria Marina Salvador, excandidata a alcaldesa de San Pedro Sacatepéquez por el partido Nosotros; y la Asociación de Desarrollo Integral Hombro con Hombro, representada por Miguel Ángel Salguero, quien tiene contrato con el Plan de Prestaciones del Empleado Municipal.

También figura la Asociación para el Desarrollo Integral y el Bienestar (Adib), con Q10 millones. Por su parte, la Asociación de Beneficio Social Integral recibirá Q10 millones en el 2026, el triple de lo otorgado en el 2025. Esta es representada por César Simón Curiales, excandidato a alcalde de Pachalum, Quiché, por la UNE en el 2023.

Otros ministerios

El Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) incorporó tres nuevas entidades: Caja Lúdica (Q2 millones), Gente Pequeña (Q3 millones) y Very Special Arts (Q2 millones). Esta última es representada por María del Pilar Cabrera, quien, según registros oficiales, aportó a la campaña electoral del Movimiento Semilla en el último proceso.

En el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales se agregaron organizaciones como la Asociación para la Conservación de la Naturaleza y el Desarrollo Comunitario (Q5 millones) y la Asociación Segunda Oportunidad para el Planeta y para el Ser Humano (Q6 millones). Adicionalmente, se asignó Q1 millón a la Mancomunidad Mansisepu, integrada por las municipalidades de San Felipe, San Martín Zapotitlán y Santa Cruz Muluá, Retalhuleu.

Por último, el Ministerio de Economía otorgará Q10 millones a la Cooperativa Naciona lcoop, creada en el 2023 en Sololá. Su personalidad jurídica fue entregada a José Felipe Yac Vásquez, vinculado a Utatlán Construcciones, una empresa señalada de cercanía con el diputado Allan Rodríguez. Además, Yac hizo aportes financieros al partido Vamos en el 2021.

Responsabilidad

Alejandro Valverth, del Observatorio Legislativo, indicó que el aporte estatal a las organizaciones es una obligación legal, pero consideró necesario establecer criterios claros sobre cuáles entidades deben recibir fondos para garantizar transparencia y evitar fines políticos.

“Deberían elaborarse criterios justos para seleccionar las organizaciones, porque, siendo sinceros, no todas deben acceder al presupuesto nacional. La recomendación de diputados forma parte de una negociación, por eso es conveniente contar con filtros que aseguren el beneficio a la población”, comentó el analista.

Recordó que, debido a casos anteriores, muchas oenegés cargan con un estigma, por lo que deben inscribirse como sujetos obligados en la Intendencia de Verificación Especial, y cumplir los requisitos en Guatecompras y ante la Contraloría General de Cuentas.

“Esto ha servido, fuera de las oenegés internacionales, para desviar fondos hacia entidades con vínculos políticos con funcionarios del Ejecutivo o del Congreso. Esto ha ocurrido en años anteriores”, advirtió.

Concluyó que tanto los diputados tienen la responsabilidad de fiscalizar esos fondos como la Contraloría de auditarlos, y las organizaciones, de ser transparentes en el uso de sus recursos.