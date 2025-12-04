Diputada presentará 38 querellas por remodelación inconclusa del estadio Doroteo Guamuch Flores

La diputada Karina Paz anunció que el próximo lunes 8 de diciembre interpondrá 38 querellas contra integrantes de la estructura directiva y administrativa de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), así como contra personal técnico y representantes de la empresa contratada para la remodelación del estadio Doroteo Guamuch Flores, proyecto que permanece inconcluso a pesar del plazo contractual próximo a vencer el 6 de diciembre del 2026.

La legisladora afirmó que el caso del estadio “representa uno de los hechos más graves de corrupción en el deporte”, y aseguró que los señalamientos no solo alcanzan a quienes aprobaron el contrato, sino también a quienes, desde distintas áreas, avalaron o participaron en la gestión de la obra.

Paz señaló, en conferencia de prensa este jueves 4 de diciembre, que los hallazgos en el proyecto son parte de una problemática mayor que, según su investigación, ha afectado la administración del deporte durante años.

La diputada sostiene que, pese a la millonaria ejecución presupuestaria, no existen resultados tangibles.

Afirmó que, entre la CDAG y el Comité Olímpico Guatemalteco, se han ejecutado miles de millones de quetzales en la última década sin que se haya construido infraestructura nueva de impacto.

La diputada indicó que todas las denuncias incluirán “nombres y apellidos” y que se presentarán ante el Ministerio Público por delitos como peculado por sustracción y asociación ilícita.

Listado de personas que serán denunciadas por el caso del estadio

Junta Directiva CDAG

Dennis Alonzo Mazariegos – Presidente – Peculado por sustracción y Asociación ilícita

Flor de María Donis Paz – Primer Vicepresidente – Peculado por sustracción y Asociación ilícita

Marco Antonio Cabrera Barahona – Segundo Vicepresidente – Peculado por sustracción y Asociación ilícita

Luisa Fernanda Barquín Galván – Vocal Primero – Peculado por sustracción y Asociación ilícita

Jorge Adolfo Molina Leonardo – Vocal Segundo – Peculado por sustracción y Asociación ilícita

María Mercedes Weyer Kaufmann – Vocal Tercero – Peculado por sustracción y Asociación ilícita

Euda María Carías Morales de Anguiano – Vocal Cuarto – Peculado por sustracción y Asociación ilícita

Subsecretaría General y Gerencia

Gladys Paola Toledo Estrada – Subsecretaria General

Luis Néstor Madrid González – Gerente General

Dirección Jurídica

Luis Pedro Juárez Moreno – Director de Asuntos Jurídicos

Julio César Castellanos Escobar – Profesional Jurídico

Subgerencias CDAG

Oscar Raúl Barrios Paredes – Infraestructura

Mónica del Rosario Oliva Sosa – Planificación y Proyectos

Byron Leonardo Solórzano Gramajo – General Técnico

Karin Julissa Rivera Vásquez – Desarrollo Institucional

Marta Alicia Meignar Juárez – Financiera

Julika Quan Haase – General Administrativa

Laura Elizabeth Melchor Anleu – Administrativa

Subgerencia de Infraestructura — equipo técnico

Alfredo Antonio Ochoa Calderón – Director de Gestión

José Antonio Vega Lobos – Director de Diseño y Planificación

Julio Secundino Gudiel Villamar – Encargado de despacho

Óscar Rumualdo Turcios Pacheco – Director de Supervisión

Julio José Yanes Moreno – Jefe de Proyectos

Wendy Johana Mazariegos del Águila – Jefa de Diseño

María de los Ángeles Álvarez Medrano – Supervisora

Juan Fernando Ajucum Alayá – Instalaciones hidráulicas y sanitarias

Manuel Alberto Ávila – Área de estructuras

Erick José Rodas Aldana – Área de estructuras

Subgerencia General Administrativa

Lesly Gesenia Grijalva Rodríguez – Encargada de despacho

Erwin Edgardo Barrientos Aquino – Director de Compras

Jacqueline Jérez Chávez – Cotización y licitación

Maricela Reyes – Analista de compras

Ruth Odily Corzo Rojas – Directora de presupuesto

Junta de Licitación y otras dependencias

Patricia Odily Moreno Mijangos – Tribunal Electoral del Deporte Federado

Mónica Gabriela Baten López – Gestión de la cooperación

Glenda María Mejía Díaz de Vega – Cargo no especificado

Empresa contratista: Bremar S. A.

Brenda Margarita Archila del Cid de Cruz – Propietaria

María Lily García García – Abogada y representante legal

Solicitudes de antejuicio

Por otra parte, la diputada Paz se pronunció también durante la conferencia sobre una serie de solicitudes de retiro de derecho de antejuicio presentadas en su contra y en contra de otros ocho legisladores.

A su criterio, las acciones legales no tienen fundamento, ya que —según indicó— los diputados están facultados constitucionalmente para presentar iniciativas de ley.

Según su postura, la CDAG reaccionó a una propuesta de ley que plantea la figura de un interventor y aseguró que las solicitudes de antejuicio buscarían frenar el objetivo de la propuesta para la fiscalización al manejo de los recursos del deporte.

Paz agregó que se enteró de que en una asamblea del martes 2 de diciembre, la CDAG los declaró non gratos y reiteró que la iniciativa presentada no es ilegal ni constituye una intervención inconstitucional, sino una medida para transparentar el uso de fondos públicos.

CDAG sin pronunciamiento oficial

Hasta ahora, la CDAG no ha emitido un pronunciamiento general sobre las acusaciones ni sobre las denuncias anunciadas.

En una citación reciente, la entidad únicamente informó que, respecto al contrato por la remodelación del estadio Doroteo Guamuch Flores, se buscará rescindir el contrato y se iniciaría el proceso para ejecutar las fianzas.

