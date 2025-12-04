Guatemala
Diputada presentará 38 querellas por remodelación inconclusa del estadio Doroteo Guamuch Flores
La diputada Karina Paz afirmó que ella y otros diputados fueron declarados “non gratos” por la CDAG. En respuesta, anunció 38 querellas por el caso del estadio Doroteo Guamuch Flores, señalando supuestas irregularidades.
Composición de la diputada Karina Paz junto al Estadio Doroteo Guamuch Flores, en medio de los señalamientos por la remodelación y la fiscalización a la CDAG. (Foto Prensa Libre: Congreso de la República / cortesía)
La diputada Karina Paz anunció que el próximo lunes 8 de diciembre interpondrá 38 querellas contra integrantes de la estructura directiva y administrativa de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), así como contra personal técnico y representantes de la empresa contratada para la remodelación del estadio Doroteo Guamuch Flores, proyecto que permanece inconcluso a pesar del plazo contractual próximo a vencer el 6 de diciembre del 2026.
La legisladora afirmó que el caso del estadio “representa uno de los hechos más graves de corrupción en el deporte”, y aseguró que los señalamientos no solo alcanzan a quienes aprobaron el contrato, sino también a quienes, desde distintas áreas, avalaron o participaron en la gestión de la obra.
Paz señaló, en conferencia de prensa este jueves 4 de diciembre, que los hallazgos en el proyecto son parte de una problemática mayor que, según su investigación, ha afectado la administración del deporte durante años.
La diputada sostiene que, pese a la millonaria ejecución presupuestaria, no existen resultados tangibles.
Afirmó que, entre la CDAG y el Comité Olímpico Guatemalteco, se han ejecutado miles de millones de quetzales en la última década sin que se haya construido infraestructura nueva de impacto.
La diputada indicó que todas las denuncias incluirán “nombres y apellidos” y que se presentarán ante el Ministerio Público por delitos como peculado por sustracción y asociación ilícita.
Lea también: Imágenes revelan el abandono del estadio Doroteo Guamuch Flores: sin pista ni gramilla y sin fecha de finalización
Listado de personas que serán denunciadas por el caso del estadio
Junta Directiva CDAG
- Dennis Alonzo Mazariegos – Presidente – Peculado por sustracción y Asociación ilícita
- Flor de María Donis Paz – Primer Vicepresidente – Peculado por sustracción y Asociación ilícita
- Marco Antonio Cabrera Barahona – Segundo Vicepresidente – Peculado por sustracción y Asociación ilícita
- Luisa Fernanda Barquín Galván – Vocal Primero – Peculado por sustracción y Asociación ilícita
- Jorge Adolfo Molina Leonardo – Vocal Segundo – Peculado por sustracción y Asociación ilícita
- María Mercedes Weyer Kaufmann – Vocal Tercero – Peculado por sustracción y Asociación ilícita
- Euda María Carías Morales de Anguiano – Vocal Cuarto – Peculado por sustracción y Asociación ilícita
Subsecretaría General y Gerencia
- Gladys Paola Toledo Estrada – Subsecretaria General
- Luis Néstor Madrid González – Gerente General
Dirección Jurídica
- Luis Pedro Juárez Moreno – Director de Asuntos Jurídicos
- Julio César Castellanos Escobar – Profesional Jurídico
Subgerencias CDAG
- Oscar Raúl Barrios Paredes – Infraestructura
- Mónica del Rosario Oliva Sosa – Planificación y Proyectos
- Byron Leonardo Solórzano Gramajo – General Técnico
- Karin Julissa Rivera Vásquez – Desarrollo Institucional
- Marta Alicia Meignar Juárez – Financiera
- Julika Quan Haase – General Administrativa
- Laura Elizabeth Melchor Anleu – Administrativa
Subgerencia de Infraestructura — equipo técnico
- Alfredo Antonio Ochoa Calderón – Director de Gestión
- José Antonio Vega Lobos – Director de Diseño y Planificación
- Julio Secundino Gudiel Villamar – Encargado de despacho
- Óscar Rumualdo Turcios Pacheco – Director de Supervisión
- Julio José Yanes Moreno – Jefe de Proyectos
- Wendy Johana Mazariegos del Águila – Jefa de Diseño
- María de los Ángeles Álvarez Medrano – Supervisora
- Juan Fernando Ajucum Alayá – Instalaciones hidráulicas y sanitarias
- Manuel Alberto Ávila – Área de estructuras
- Erick José Rodas Aldana – Área de estructuras
Subgerencia General Administrativa
- Lesly Gesenia Grijalva Rodríguez – Encargada de despacho
- Erwin Edgardo Barrientos Aquino – Director de Compras
- Jacqueline Jérez Chávez – Cotización y licitación
- Maricela Reyes – Analista de compras
- Ruth Odily Corzo Rojas – Directora de presupuesto
Junta de Licitación y otras dependencias
- Patricia Odily Moreno Mijangos – Tribunal Electoral del Deporte Federado
- Mónica Gabriela Baten López – Gestión de la cooperación
- Glenda María Mejía Díaz de Vega – Cargo no especificado
Empresa contratista: Bremar S. A.
- Brenda Margarita Archila del Cid de Cruz – Propietaria
- María Lily García García – Abogada y representante legal
Solicitudes de antejuicio
Por otra parte, la diputada Paz se pronunció también durante la conferencia sobre una serie de solicitudes de retiro de derecho de antejuicio presentadas en su contra y en contra de otros ocho legisladores.
A su criterio, las acciones legales no tienen fundamento, ya que —según indicó— los diputados están facultados constitucionalmente para presentar iniciativas de ley.
Según su postura, la CDAG reaccionó a una propuesta de ley que plantea la figura de un interventor y aseguró que las solicitudes de antejuicio buscarían frenar el objetivo de la propuesta para la fiscalización al manejo de los recursos del deporte.
Paz agregó que se enteró de que en una asamblea del martes 2 de diciembre, la CDAG los declaró non gratos y reiteró que la iniciativa presentada no es ilegal ni constituye una intervención inconstitucional, sino una medida para transparentar el uso de fondos públicos.
CDAG sin pronunciamiento oficial
Hasta ahora, la CDAG no ha emitido un pronunciamiento general sobre las acusaciones ni sobre las denuncias anunciadas.
En una citación reciente, la entidad únicamente informó que, respecto al contrato por la remodelación del estadio Doroteo Guamuch Flores, se buscará rescindir el contrato y se iniciaría el proceso para ejecutar las fianzas.
Lea también: Juzgado le quita el control del partido VOS a los diputados Orlando Blanco y Jairo Flores