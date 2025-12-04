Imágenes revelan el abandono del estadio Doroteo Guamuch Flores: sin pista ni gramilla y sin fecha de finalización

La remodelación del estadio Doroteo Guamuch Flores debía entregarse el 6 de diciembre de 2025, pero la obra presenta apenas un 30% de avance pese a que el contrato, adjudicado por Q32.4 millones, se firmó en enero con un plazo de once meses.

El proyecto incluía el cambio completo de la pista de atletismo y de la grama, pero la pista continúa en tierra y varias zonas no muestran progreso.

La empresa constructora recibió un anticipo de Q9.56 millones, lo que representaba la fase inicial del proyecto.

Sin embargo, según el diputado Jairo Flores, desde mediados de año ya era evidente que la obra no avanzaría al ritmo requerido y que la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) no tomó decisiones oportunas para corregir el rumbo.

Con el contrato vencido y sin avances significativos, Flores señaló que ahora solo quedan dos caminos: que la CDAG busque una negociación directa con la empresa para terminar el contrato o que la constructora decida llevar el caso a tribunales, lo cual podría dejar la remodelación paralizada seis o hasta siete años.

El diputado cuestionó el manejo de la CDAG y afirmó que hubo un trato permisivo hacia la empresa. Aseguró que la falta de acciones tempranas dejó la obra inconclusa y sin claridad sobre cuándo podrá retomarse la remodelación del estadio nacional.

La CDAG explicó que, tras rechazar la solicitud de prórroga, se procedería a rescindir el contrato y a cobrar las fianzas correspondientes, destacando que los trabajos no podrán concluirse en la fecha originalmente programada.

Este medio envió un correo a la constructora Bremar para consultar sobre los señalamientos y justificar el avance y retrasos de la obra, aún en espera de la respuesta correspondiente.

Datos relevantes

Qué se construyó: desmontaje de la pista vieja, nivelación parcial y colocación de base en algunos tramos.

desmontaje de la pista vieja, nivelación parcial y colocación de base en algunos tramos. Qué no se construyó: la nueva pista de atletismo completa, la franja central con piedrín, y la sustitución de la grama.

la nueva pista de atletismo completa, la franja central con piedrín, y la sustitución de la grama. Monto y fechas clave: contrato de Q32.4 millones iniciado el 6 de enero de 2025, con fecha de entrega programada para el 6 de diciembre de 2025.

