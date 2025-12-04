PMT anuncia cierre vehicular por construcción de paso a desnivel en el cruce a San José Pinula

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Santa Catarina Pinula informó del cierre vehicular por la instalación de vigas sobre el viaducto en el cruce hacia San José Pinula, en el kilómetro 16.5 de la carretera a El Salvador.



El cierre comenzará a las 21 horas de este jueves 4 de diciembre y terminará a las 4 horas del viernes.



La PMT indicó que los trabajos se efectuarán en el cruce hacia San José Pinula y pidió precaución a los automovilistas, pues podrían presentarse complicaciones en la movilidad.



Agentes de la PMT darán apoyo al tránsito en el sector para tratar de agilizar la circulación.





Sebastián Siero, alcalde de Santa Catarina Pinula, explicó en un video que los automovilistas procedentes de la ruta a El Salvador y que necesiten cruzar a San José Pinula lo podrán hacer de forma directa cuando esté terminada la obra.



El nuevo puente del viaducto contará con dos carriles y está diseñado para tráfico liviano y pesado que asciende desde la ruta a El Salvador hacia San José Pinula y otras áreas cercanas.



Siero añadió que la obra podría estar finalizada a mediados de enero del 2026.

