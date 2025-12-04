PMT anuncia cierre vehicular por construcción de paso a desnivel en el cruce a San José Pinula

Comunitario

PMT anuncia cierre vehicular por construcción de paso a desnivel en el cruce a San José Pinula

Para este jueves 4 de diciembre está programado un cierre temporal en el kilómetro 16.5 de la carretera a El Salvador, en el cruce hacia San José Pinula.

Para este 4 de diciembre está programado la instalación de nuevas vigas en paso a desnivel en cruce a San José Pinula. (Foto Prensa Libre: Foto PMT)

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Santa Catarina Pinula informó del cierre vehicular por la instalación de vigas sobre el viaducto en el cruce hacia San José Pinula, en el kilómetro 16.5 de la carretera a El Salvador.


El cierre comenzará a las 21 horas de este jueves 4 de diciembre y terminará a las 4 horas del viernes.

La PMT indicó que los trabajos se efectuarán en el cruce hacia San José Pinula y pidió precaución a los automovilistas, pues podrían presentarse complicaciones en la movilidad.

Agentes de la PMT darán apoyo al tránsito en el sector para tratar de agilizar la circulación.

Sebastián Siero, alcalde de Santa Catarina Pinula, explicó en un video que los automovilistas procedentes de la ruta a El Salvador y que necesiten cruzar a San José Pinula lo podrán hacer de forma directa cuando esté terminada la obra.

El nuevo puente del viaducto contará con dos carriles y está diseñado para tráfico liviano y pesado que asciende desde la ruta a El Salvador hacia San José Pinula y otras áreas cercanas.

Siero añadió que la obra podría estar finalizada a mediados de enero del 2026.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

ARCHIVADO EN:

Carretera a El Salvador Pasos a desnivel San José Pinula Santa Catarina Pinula 
