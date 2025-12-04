Juzgado le quita el control del partido VOS a los diputados Orlando Blanco y Jairo Flores

La disputa por el control del partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), se reactivó con una resolución que retira la dirección de la agrupación a los diputados Orlando Blanco y Jairo Flores.

La jueza Décimo Primero del ramo Civil, Katty Mariflor Sarceño González, revocó en sentencia un amparo provisional con el que Blanco y Flores habían asumido el control de la agrupación política.

Con esta decisión, la conducción del partido vuelve a manos de Carlos Bezares, como secretario general de VOS, quien había sido desplazado a través del amparo promovido por Blanco y Flores, ahora anulado.

“Se le da un término de 48 horas al Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral para anular todas las asambleas que hayan sido celebradas, y no pueden llevar a cabo la asamblea nacional que estaba convocada para este 7 de diciembre”, explicó Bezares, quien ya fue notificado de la resolución judicial.

Para Bezares, si la facción liderada por los diputados decide continuar con la asamblea ya convocada, se trataría de un acto “ilegal y sin validez”, por lo que instó a respetar la resolución emitida por la jueza Sarceño.

“Ahorita se debe respetar la resolución que me permite a mí convocar, en un plazo de tres meses, a las asambleas, y luego celebrar una nueva asamblea nacional para elegir nuevas autoridades del partido”, agregó.

Juzgado revoca amparo a favor de la facción del partido VOS liderado por Orlando Blanco y Jairo Flores, y anula la convocatoria a Asamblea Nacional de este fin de semana y suspende las asambleas ya celebradas. El partido informó que ya apeló ante la @CC_Guatemala pic.twitter.com/1L4EBX5w9A — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) December 4, 2025

¿Siguen en la bancada?

El futuro político de Blanco y Flores todavía no está decidido. Según Bezares, la resolución no incide directamente sobre una eventual separación de los diputados opositores a la bancada, pero advirtió que, una vez se conforme un nuevo Comité Ejecutivo Nacional, ese asunto será analizado.

Esto pone en incertidumbre el puesto que Orlando Blanco consiguió para la próxima Junta Directiva del Congreso, puesto que debería asumir el próximo 14 de enero, como cuarto secretario. Si fuera separado de la bancada por las nuevas autoridades de VOS, no podría asumir ese cargo.

Consultada la facción del partido liderada por Blanco y Flores, informó que ya presentó un recurso de apelación ante la Corte de Constitucionalidad (CC), para continuar con la batalla legal. Sin embargo, declinó dar declaraciones directas sobre la decisión del Juzgado o el futuro de la agrupación política.