¿Qué capacidades tiene el Cuerpo de Ingenieros del Ejército para construir una cárcel de máxima seguridad (y en cuánto tiempo)?

El Organismo Ejecutivo ha priorizado para este año la construcción de dos cárceles de máxima seguridad con el fin de descongestionar la sobrepoblación en los centros penitenciarios del país.

La edificación de estos recintos cobró notoriedad después de los motines ocurridos el 17 de enero en Renovación 1, Fraijanes 2 y el Preventivo de la zona 18, que evidenciaron nuevamente la vulnerabilidad del sistema penitenciario nacional.

Según lo informado por el presidente Bernardo Arévalo y el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, las cárceles se construirán en Masagua, Escuintla, y en Izabal.

La obra en Izabal, calculada en más Q1 mil 400 millones, estará a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala, con el que ya se han coordinado acciones junto al Ministerio de la Defensa, según indicó la cartera de Gobernación.

Desde el año pasado, los ministros Henry Saenz y Marco Antonio Villeda sostuvieron reuniones con el Cuerpo de Ingenieros para definir detalles sobre la cárcel que se edificará en una finca estatal en Morales.

Aunque ya se confirmó que dicha unidad militar se encargará de la construcción, su misión histórica, indica el Ejército, ha sido “proporcionar apoyo de combate, de servicio de combate y de servicio técnico a las unidades del Ejército, apoyar a la población en caso de desastres o calamidad pública, cooperar en actividades del gobierno en pro del desarrollo nacional y conservación del entorno ecológico”.

Saenz, ministro de la Defensa, ha asegurado en reiteradas ocasiones que el Cuerpo de Ingenieros cuenta con el personal y el equipo necesarios para levantar el centro carcelario, por lo cual se le encomendó dicha tarea.

Según el Ejército de Guatemala, esta unidad dispone de dos batallones de Ingenieros de Construcción (BIC) y un Batallón de Ingenieros de Combate (Zapadores). Sus especialidades incluyen operaciones de supervivencia, abastecimiento, construcción, topografía, manejo de explosivos y apoyo logístico. No obstante, no se detalló la cantidad de unidades en cada batallón.

Maquinaria y capacidades

Dentro de sus capacidades está la habilitación de vialidad, para lo cual disponen de maquinaria que permite abrir caminos, mantener la red vial e imprimir carpetas asfálticas cuando se requiera.

Las funciones de combate recaen en el Batallón de Zapadores, responsable de la demolición de rocas y pistas clandestinas mediante explosivos, así como de la instalación de puentes en emergencias.

También prestan servicios como la habilitación de pozos para abastecimiento de agua, transporte de materiales y personal. Para esas tareas disponen de herramientas de corte, perforación y construcción.

Adquisición de equipo

En el último año, el Ejército de Guatemala adquirió maquinaria y equipo para esta unidad por más de Q166 millones. Entre los bienes figuran 12 excavadoras, 12 retroexcavadoras, 12 motoniveladoras, 12 vibrocompactadoras, 24 camiones de volteo, 16 camionetas tipo picop y 12 camiones cisterna, entre otros.

Entre el 2024 y el 2025, la inversión militar superó los Q418 millones, el 75% se destinó a maquinaria pesada, concreto premezclado y balastro. También se asignaron recursos para mantenimiento, reparación y repuestos.

Sobre el total de maquinaria con la que cuenta la unidad, así como del personal capacitado para su operación se ha indicado por parte de la institución armada que la misma esta bajo reserva

Una alternativa viable

Sobre la designación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército para llevar a cabo la construcción de la cárcel de máxima seguridad de Izabal, Delfino Mendoza, experto en temas de infraestructura de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), considera que “aunque no es esa la función” de dicha unidad castrense, es una “alternativa viable” para llevar a cabo la construcción del proyecto, tomando en cuenta los plazos, así como la rapidez con que el Ejecutivo necesita que esté finalizada la obra.

“Si lo quisiéramos hacer a través de algunas de las instituciones que su objetivo específico es para construcción de este tipo de edificaciones, el proceso se complica en términos de tiempo, estaríamos hablando con suerte de un año para tener diseños listos y aprobados. A partir de ahí vendría la licitación de la obra y eso, estamos hablando de otros seis meses. Mientras que, si se hace a través del Cuerpo de Ingenieros, aunque no es esa la función, ellos pueden comenzar mucho más rápido y ese año, año y medio que nos llevaría en planificar, ellos podrían reducirlo a menos de la mitad en comenzar a hacer diseños de inmediato y poder comenzar a ejecutar”, afirma Mendoza.

También asegura que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército tiene la maquinaria, el equipo y el personal para poder realizar la ejecución del proyecto, además de contar con la facilidad de llevar a cabo la subcontratación de personal que pueda apoyar en la construcción.

“En los últimos años los han reforzado bastante con equipo, cuentan con el equipo necesario y además pueden también subcontratar personal técnico, porque si ellos no disponen con el suficiente personal con la especialidad, pues tienen la opción de contratar algún personal técnico para que los apoye ya en la ejecución de los proyectos propiamente dichos”, asegura.

Mendoza hace énfasis en que este tipo de obras deben ser encomendadas “únicamente en casos de emergencia” al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, ya que para ello existen las diferentes entidades y mecanismos para que el Estado pueda llevar a cabo estos procesos.

Costo del proyecto

El Ejecutivo calcula en más de Q1 mil 400 millones el costo del nuevo centro penitenciario. El Ejército prevé su construcción en un plazo de 12 meses, desde la colocación de la primera piedra.

Según informó el presidente Arévalo, los fondos para este proyecto se incluirán en una ampliación presupuestaria que será presentada al Congreso, luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendiera la vigencia del presupuesto del 2026, que contemplaba dicha asignación.

Durante una reunión con el diputado José Chic, del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), el viceministro de la Defensa, José Giovani Martínez, indicó que el diseño adoptará un modelo alemán, centrado en seguridad perimetral y tecnología avanzada.

Asimismo, aseguró que participarán 577 trabajadores, de los cuales 97 ya están listos y 480 serán contratados bajo el renglón 32, conforme lo permite la ley.