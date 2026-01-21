Extradición de “El Lobo”: analistas desmienten rumores y urgen resolver crisis carcelaria desde Guatemala

Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias El Lobo, cumple una condena de 80 años en la cárcel de alta seguridad Renovación 1, en Escuintla. Es señalado como uno de los principales cabecillas del Barrio 18 y vinculado a la reciente ola de violencia que dejó diez policías muertos en Guatemala.

Según las autoridades, su historial delictivo se remonta a más de dos décadas, y desde prisión, según investigaciones, habría dirigido extorsiones y acciones criminales de alto impacto.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, fue enfático:

“No tenemos ninguna solicitud del Gobierno de los Estados Unidos ni de ningún otro país para que esta persona sea extraditada”.

Añadió que Guatemala debe enfrentar el problema con acciones propias: “Este problema es nuestro y nosotros lo tenemos que resolver”.

¿Por qué no se puede extraditar?

Durante el programa Impacto Directo de Guatevisión, los expertos en derecho internacional y penal explicaron que la extradición no es automática ni sencilla. “Primero, debe haber una condena cumplida en el país de origen”, dijo uno de los panelistas, y agregó: “debe existir una solicitud formal del Estado requirente, mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores, con base legal sólida que justifique el traslado”.

“La extradición pasiva y activa están claramente definidas en la ley, y hasta ahora no se ha activado ninguna”, explicó uno de los analistas.

Aunque existe una puerta jurídica, señalaron que se trata de un proceso largo y condicionado a factores como delitos transnacionales comprobados o interés directo de otro país. “No se trata de decir: ‘que se lo lleven’ y ya”, resumieron.

Modelo salvadoreño

“Todos quisiéramos que lo mandaran al CECOT —la megacárcel salvadoreña—, pero no es tan fácil”, afirmó uno de los panelistas. La referencia al modelo salvadoreño fue recurrente, aunque coincidieron en que Guatemala debe construir su propio camino. “Lo que hacen en El Salvador no se puede replicar sin condiciones adecuadas aquí”.

Grave crisis carcelaria: ¿problema estructural?

Uno de los puntos más discutidos fue la precariedad del sistema penitenciario.

“Desde el 2009 no se construye una cárcel en el país”, recordaron, y subrayaron que “el Estado ha fallado en su deber de brindar seguridad y rehabilitación”.

Villeda anunció recientemente la construcción de dos cárceles de máxima seguridad en Masagua e Izabal, pero los expertos advirtieron: “sin voluntad política y presupuesto, será solo otra promesa”.

El análisis cerró con un llamado urgente a convertir la seguridad ciudadana en prioridad nacional. “Lo que ha pasado en El Salvador con Bukele es una muestra de que quien garantice seguridad gana aprobación”, advirtió un panelista. Y concluyeron: “la población está cansada de pactos con el crimen. El primer político que rompa esa cadena se gana el país”.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.