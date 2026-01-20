Por qué “El Lobo” sigue en Renovación 1 y qué implicaría una eventual extradición

Las autoridades confirmaron que Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias “el Lobo”, permanece recluido en el centro carcelario Renovación 1 luego de los hechos violentos registrados el pasado fin de semana, debido a que existe una resolución judicial que determina su permanencia mientras continúa el proceso penal en su contra.

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo, explicó que ese proceso está vigente contra el privado de libertad, lo que implica que cualquier cambio en su situación penitenciaria debe realizarse dentro del marco legal y con autorización judicial.

El director señaló que la extradición de cabecillas pandilleros, como en el caso de “El Lobo” del Barrio 18, no está descartada, pero aclaró que no es una decisión inmediata, ni automática.

Indicó que este escenario solo podría evaluarse si las estructuras criminales son declaradas terroristas, lo que "implica una serie de acciones legales en las cuales nuestras autoridades pudieran apoyar", y si, además, existen intereses de Estados Unidos vinculados a delitos financieros, como extorsiones a empresas transnacionales.

"[…] Siempre y cuando los intereses de Estados Unidos estén de por medio. Por ejemplo, hay empresas transnacionales que son extorsionadas en dólares y en quetzales por parte de estos grupos criminales, entonces podría caber la extradición en este caso", explicó.

Subrayó que se trata de un tema jurídico que debe analizarse con jueces y otras autoridades, debido a que el acusado ya enfrenta un proceso penal en Guatemala.

"Sería un tema jurídico en el cual también se tendría que hablar con los jueces de sentencia, tomando en consideración que hay un proceso penal, y un juez dictaminó que este privado de libertad — Ochoa Mejía — , tendría que estar en ese centro carcelario; entonces, es un tema jurídico en el cual se tiene que sentar todas las autoridades para poder también apoyar en el tema de las investigaciones financieras", especificó.

Según el funcionario, se trata de un asunto jurídico que requiere coordinación entre jueces, el Ministerio Público y autoridades encargadas de investigaciones financieras, y que cualquier decisión en ese sentido no depende de la PNC.

Inicialmente, al ser declarados como grupos terroristas tendría que exisitir un proceso de verificación de cuentas bancarias, investigación del patromonio de sus nexos directos como familiares, o indirectos, lo cual consitituiría una serie de acciones que entonces podrían dar como resultado una eventual solicitud de extradición.

El jefe policial agregó que, desde la perspectiva de la seguridad, “para nosotros sería importante porque es quitar la cabeza a estas organizaciones criminales”, aunque enfatizó que cualquier medida de este tipo debe respetar el proceso penal vigente y las resoluciones judiciales.

