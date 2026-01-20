Motines, requisas y fugas: cronología de la crisis de las cárceles en Guatemala marcada por “el Lobo”

Las pandillas en Guatemala ya operaban más allá de los muros de las cárceles, generando violencia en las calles, pero desde el 2024, estas tensiones se acentuaron tras los traslados y el aislamiento de cabecillas en un intento del Gobierno por retomar el control.

Tras el crimen de Jorge Sebastián Pop (Farruko Pop) en mayo del 2024, las autoridades aislaron y trasladaron a “El Lobo”, líder del Barrio 18, junto a otros cabecillas, como medida para frenar la coordinación de delitos desde prisión.

Este traslado inicial fue el punto de partida del plan del Ministerio de Gobernación (Mingob) para reorganizar la vigilancia y supervisión de los internos de alta peligrosidad.

El plan se consolidó con modificaciones al penal Renovación I, rediseñado como modelo de control penitenciario. A pesar de estas medidas, los motines, traslados y requisas de junio y julio del 2025 demostraron que los privilegios y redes de corrupción seguían vigentes dentro de los penales, intensificando la presión sobre el sistema.

En septiembre del 2025, el ministro Francisco Jiménez detalló la pugna entre pandillas por el control del narcomenudeo y alertó sobre un plan de estas estructuras para desestabilizar a Guatemala y llevar al país a una situación “sumamente crítica”, mostrando cómo la violencia carcelaria y urbana estaba estrechamente vinculada.

La advertencia reflejó la combinación de factores internos y externos por la disputa que se libró e impacto directo en la seguridad urbana en la ciudad de Guatemala, en una serie de hechos que se muestran en la siguiente cronología.

Cárceles en Guatemala: los hechos que marcaron el pulso entre pandillas y el Gobierno

27 de mayo del 2024 – Aislamiento tras el crimen de Farruko Pop

Tras el asesinato de Jorge Sebastián Pop (Farruko Pop), autoridades aislaron a los cabecillas del Barrio 18, entre ellos Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias "El lobo", y los de la Mara Salvatrucha (MS-13). Esta medida buscaba frenar la coordinación de órdenes delictivas desde prisión hacia las calles, argumentaron las autoridades del Ministerio de Gobernación.

3 de junio del 2024 – Caimanes, zorros y un águila en “El Infiernito”

Aunque más adelante se conocería que ni “Rueda” ni “El Lobo” tenían conocimiento de la muerte de Farruko, según las investigaciones e información ventilada en la Torre de Tribunales durante las audiencias judiciales, las autoridades realizaron una requisa más exhaustiva en “El Infiernito”, en Escuintla, en medio de la presión social.

Se descubren privilegios extremos en el penal: caletas, electrodomésticos, un call center de extorsiones y una granja con animales exóticos, entre estos caimanes, mapaches, zorros y un águila. Se trasladan 225 pandilleros del Barrio 18 como parte del control inicial del penal.

3 de junio del 2024 – Plan de fuga detectado

La PNC confirmó que reos de “El Infiernito” planificaban una fuga masiva en los próximos días, evidenciando la capacidad de coordinación de los pandilleros dentro del penal.

5 de noviembre del 2024 – Renovación 1

Gobernación inaugura el penal Renovación 1, antes El Infiernito, con inversión de Q4.4 millones; 160 reos de alta peligrosidad son trasladados al nuevo centro. Se presenta como modelo para retomar el control penitenciario.

13 de junio del 2025 – Corrupción interna detectada

Se descubre que un guardia penitenciario colabora con Winder Joel Calderón (cabecilla de Los Sureños) para coordinar extorsiones desde Renovación 1. Un guardia le alquilaba un telefóno celular por Q200. Días después estalla el primer motín con toma de rehenes.

15 de junio del 2025 – Primer motín

Se registra el primer motín en Renovación 1 con sus mismas visitas como rehenes. Exigen anular restricciones recién impuestas para reforzar controles.

31 de julio – 1 de agosto del 2025 – Traslados que detonaron motines

Se traslada a 10 cabecillas de MS‑13 y Barrio 18, incluidos “El Lobo” y “El Diabólico”, con un operativo con más de 800 agentes.

1 al 5 de agosto – Nuevo motín y hallazgo de dinero

Se registra el segundo motín el 1 de agosto, y cinco días después se hallan Q192 mil en efectivo al cabecilla “El Diabólico” (MS-13) dentro del área de aislamiento.

5 – 25 de agosto del 2025 – Motines y hallazgos

Nuevos motines estallan, se registran cinco seguidos llegado el 22 de agosto, marcando la escalada de la confrontación con el Estado; guardias fueron retenidos y uno asesinado.

Las autoridades buscaban retomar el control contra reclusos de la Mara Salvatrucha (MS-13) en el centro para menores en la zona 13 y simultaneamente en la carcel del Boquerón, en Santa Rosa, donde mantenían a cinco rehenes.

Los reos exigían el traslado de cabecillas aislados como principal petición. Pero al mismo tiempo, las autoridades detectaron otra alerta que llevó a la captura de una pareja con municiones exclusivas de las fuerzas armadas frente a Renovación 1.

Uno de los detenidos, según los investigadores, está implicado en el asesinato del capitán Byron Lima y en un caso de trata de personas, ambos investigados por vínculos con "El Lobo" y su pareja, María Marta Castañeda Torres.

1 de septiembre del 2025 – Alerta del Ministro de Gobernación

Francisco Jiménez advierte sobre un plan de la MS‑13 para controlar el narcomenudeo en la capital, que podría llevar a Guatemala a una situación “sumamente crítica”. Se refuerza el aislamiento de líderes pandilleros en Renovación 1 y se intensifican operativos policiales en las calles.

7 de septiembre del 2025 – Operativos en barrio El Gallito

PNC y MP ejecutan 96 allanamientos contra MS‑13. Más de 70 internos solicitan volver a las cárceles donde coordinaban ilícitos, evidenciando la presión interna en los penales y su impacto en la seguridad urbana.

13 de octubre del 2025 – Fuga de 20 reos de alta peligrosidad

Se detecta progresivamente la fuga en Fraijanes II, confirmando la magnitud de la crisis carcelaria.

25 de octubre de 2025 – Captura de guardias vinculados a la fuga

Las autoridades detuvieron a 23–26 guardias del Sistema Penitenciario por los delitos de incumplimiento de deberes y cooperación para la evasión de los reos fugados en Fraijanes II. Los allanamientos se extendieron a zonas 10 y 15 de la ciudad de Guatemala como parte de la investigación por corrupción interna en el penal.

